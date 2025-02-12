Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраляCNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок eHealth
- Итоги развития ЕГИСЗ.
- Итоги проекта по созданию ЕГИСЗ.
- Как будет развиваться цифровое здравоохранение в 2025 году.
- Главные задачи федерального уровня.
- Какие задачи решают регионы.
- Импортозамещение в цифровом здравоохранении.
- Цифровые проекты в государственных, ведомственных и частных клиниках.
- Цифровые медицинские сервисы.
- Перспективы использования телемедицины.
Цифровые решения для здравоохранения
- Как искусственный интеллект помогает в диагностике заболеваний.
- Цифровой регион.
- Цифровая клиника.
- Искусственный интеллект в медицине.
- Цифровое будущее фармацевтической отрасли.
- Большие данные в здравоохранении.
- Облака для здравоохранения.
- Информационная безопасность и персональные данные.
- Аутсорсинг цифровых процессов в здравоохранении.
- Будущее систем дистанционного мониторинга здоровья.
- Образовательные программы для врачей.
Крупные проекты
- Цифровая медицина региона — делимся опытом.
- Цифровая клиника — какая она.
- Цифровое взаимодействие медучреждений и страховых компаний.
- Онлайн-коммуникации в здравоохранении.
- Цифровая лаборатория.
С докладами выступят:
Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, «Нижфарм»;
Тигран Геворкян, заместитель директора, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. - Н.Н. Блохина»;
Михаил Чащин, пуководитель лаборатории цифровой медицины и искусственного интеллекта, ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России;
Андрей Тяжельников, главный врач ГБУЗ «ГП № 220 ДЗМ»;
Сергей Шубников, директор по ИТ, ЭГИС-РУС;
Алексей Остроушко, заместитель генерального директора по информационным технологиям, сеть клиник «Будь Здоров»;
Тимофей Русских, ИТ-директор Моситалмед;
Иван Скуридин, заведующий лаборатории телемедицины кафедры медицинской информатики и телемедицины, Медицинский институт РУДН;
Александр Ряузов, директор департамента базовых сервисов и инфраструктуры, «Медскан»;
Антон Бураков, заместитель директора по ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, BIOCAD;
Сергей Кузьменчук, генеральный директор, «Фортис Технологии»;
Евгений Коган, председатель рабочей группы FHIR, HL7 Россия;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО ЕКПЦ.
Приглашены к выступлению с докладами:
Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы;
Вадим Ваньков, заместитель министра здравоохранения России;
Олия Артемова, заместитель директора Департамента цифрового развития и информационных технологий, Минздрав России;
Илья Тыров, заместитель руководителя, Департамент здравоохранения города Москвы;
Максим Забелин, министр здравоохранения Московской области;
Ирина Головина, заместитель генерального директора, ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора;
Александр Пилипчук, директор по цифровой трансформации, ГК «Медси»;
Петр Федосеев, ИТ-директор, «Альмед»;
Юрий Архангельский, директор дирекции по ИТ, «Медскан»;
Сергей Собакин, начальник отдела информационных технологий и телекоммуникаций, ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко»;
Оксана Волкова, директор департамента инноваций и цифрового развития, ГК «Эксперт»;
Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»;
Илья Зайцев, Lead Digital Platforms & Innovation, Dr. Reddy's;
Юрий Шупенин, ИТ-директор, Морозовская детская городская клиническая больница (МДГКБ) г. Москвы;
Мария Леонова, руководитель ИТ-проектов, Национальный медикохирургический центр имени Н.И.Пирогова;
Алла Сапожникова, руководитель отдела информационных технологий и телемедицины, ФГБНУ Научный центр неврологии;
Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы;
Владислав Хохлов, начальник отдела развития информационных Технологий, ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского;
Любовь Дроздова, руководитель центра цифровой трансформации, руководитель лаборатории поликлинической терапии, ФГБУ НМИЦ ТПМ;
Ирина Радюк, руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения, Министерство здравоохранения России;
Николай Апасов, директор по информационным технологиям, «Европейский медицинский центр»;
Оксана Веселова, заместитель генерального директора по информационным технологиям, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;
Денис Федяев, начальник отдела методологии информатизации здравоохранения, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения России.