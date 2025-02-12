Стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Пилотный проект по переходу на электронный формат квитанций за жилищно-коммунальное хозяйство стартовал в Московской области. Граждане смогут сами выбирать, как им удобнее получать квитанции - в электронном виде на портале «Госуслуг» или на бумаге. Кроме того, проект будет способствовать цифровизации коммунальной сферы и повышению уровня жизни россиян.

Старт пилотного проекта

В Подмосковье запустили пилотный проект по переходу на цифровые квитанции по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), пишет РИА «Новости».

По информации пресс-службы аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко, Правительство России запустило пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ - с согласия гражданина платежный документ не будет дублироваться бумажной версией, эксперимент стартовал в Московской области.

Квитанция за ЖКУ - это платежный документ, счет от управляющей компании (УК) за коммунальные услуги и содержание общедомового имущества. Раньше приходило несколько платежек - отдельно за газ, электричество, водоснабжение и так далее. Сейчас, как правило, во всех регионах приходит единый платежный документ (ЕПД), в который включены все ЖКУ. Квитанция приходит раз в месяц до 15 числа каждого месяца в почтовый ящик. Получить платежный документ можно также в любом МФЦ своего города, а дубликат квитанции выдают по паспорту любому, кто зарегистрирован по адресу.

Правительство Москвы В России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Подчеркивается, что изменение формата квитанций произойдет только по добровольному согласию жителей Московской области. Квитанции будут приходить через личный кабинет на региональном портале «Госуслуг».

Со слов Дмитрия Григоренко, задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для пользователя. В результате на региональном портале «Госуслуг» каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы – на бумаге или в электронном виде.

Запуск проекта в пилотном режиме продлится с 12 февраля до 1 октябре 2025 г., затем практику попробуют применить и в других регионах страны. Соответствующее постановление о старте эксперимента уже подписано.

Подделка квитанции

Мошенники начали рассылать жителям многоквартирных домов фальшивые квитанции по оплате коммунальных услуг, как писали «Известия» в октябре 2024 г. Они выглядят как обычные, однако реквизиты для оплаты на них указаны такие, чтобы деньги пришли не по адресу, а на счета злоумышленников.

Более того, с помощью поддельных квитанций хакеры могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Ведь на самом бланке напечатан QR-код. Перейдя по его ссылке, пользователь загружает на телефон вредоносное программное обеспечение, которое взламывает аккаунт, а также приложения банков.

Ведь сам сценарий с рассылкой поддельных квитанций по оплате услуг ЖКХ существует уже несколько лет. Распространяться она начала в период пандемии Covid-19, когда из-за карантина возникли сложности с посещением пунктов оплаты и на квитанциях появились QR-коды. Тогда же мошенники стали рассылать поддельные уведомления по уплате штрафов и налоговых задолженностей.

Пока такого рода схема найдена лишь в Подмосковье, однако, по словам экспертов, ее реальная география значительно шире. По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатора ИТ-платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, такая схема действительно есть и не только в Подмосковье. Сфера ЖКХ — одна из наиболее популярных у мошенников. Оплата у многих происходит «на автомате»: мы забираем квитанцию из почтового ящика, сканируем QR-код приложением банка и с чувством выполненного долга забываем о ней. Конечно, некоторые возмущаются появлением лишней бумаги, но до разбирательств доходит редко - есть мнение, что спорить с УК бесполезно. Потому факт мошенничества обнаруживается лишь с появлением настоящей квитанции.

Схемы с долгами или льготами

Пользователь-жертва получает извещение об имеющейся задолженности по оплате услуг ЖКХ. Оно может быть как в «бумажной» форме, так и в виде SMS-сообщения со ссылкой, по которой можно произвести оплату. Для того чтобы вывести крупную сумму, получив доступ к банковским картам жертв, мошенники предлагают сделать проверочный платеж на небольшую сумму. Все это грозит потерей денег, часто гораздо более крупной суммы, чем в поддельной платежке.