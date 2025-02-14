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Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2025», которая состоится 18 февраля.

18 февраля CNews приглашает Вас принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2025».

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Подтвердили свое участие:

Сергей Субачев, директор департамента информационных технологий, Россельхозбанк;
Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, АКБ «Абсолют Банк»;
Ольга Лебедева, СPO компании «Динамика»;
Анастасия Строкова, коммерческий директор R-Style Softlab;
Виталий Копысов, директор по инновациям, Банковская группа «Банк Синара»;
Александр Мезенцев, CTO, Свой Банк;
Артем Хван, заместитель начальника управления - руководитель центра аналитики процессов управления организационного развития и процессного менеджмента Департамента корпоративного развития, Россельхозбанк;
Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций, Россельхозбанк;
Геннадий Гребенник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;
Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор;
Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности «Финам»;
Иван Дашкевич, ведущий архитектор AI «Финам»;
Александр Львов, старший специалист по продвижению и поддержке продаж ПО, «Киберпротект»;
Антон Семенников, директор по цифровому развитию, «Дело Банк».

Основные темы конференции

Российский рынок

  • Цифровизация финансового сектора — итоги 2024 года.
  • Удалось ли добиться полной технологической независимости?
  • Что сдерживает процесс импортозамещения?
  • Решения от российских вендоров или собственная разработка.
  • Сильные и слабые стороны российских решений.
  • Информационная безопасность остается одним из главных приоритетов.
  • Как привлечь сотрудников к созданию цифровых сервисов?
  • Экономическая эффективность цифровых проектов.

Технологии для финансовых организаций

Проекты в финансовом секторе

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