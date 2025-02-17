Объем интернет-торговли в России вырос на 41%. Электроника потеряла первое место по доле рынка и скатилась на третье

Рынок интернет-торговли в России, на котором доминируют маркетплейсы, в 2024 г. вырос на 41%. Электроника потеряла лидерство по объемам онлайн продаж и переместилась на третье место.



Рост рынка интернет-торговли

Рынок интернет-торговли в России в 2024 г. вырос на 41% и достиг почти девяти трлн руб., приводят «Ведомости» данные президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

Лидерство по объемам онлайн-продаж у категории цифровой и бытовой техники в 2024 г. перехватили продукты питания. Доля электроники и бытовой техники составила 14,3% (третье место), а в 2023 г. она была зафиксирована в АКИТ на уровне 18%. Доставка продуктов из магазинов и готовой еды из заведений общепита составила 16,9% от всех онлайн-покупок, на втором месте — товары для дома и мебель (14,8%).

Средний чек вырос только в категории ювелирных изделий и часов (на 68%), а в остальных категориях рост оказался в пределах инфляции или снизился.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Wildberries и Ozon усиливают свое доминирование на российском рынке онлайн-торговли

На трансграничную торговлю пришлось 3% (270 млрд руб.). Из российских регионов на Москву приходится 17,3% от суммы всех онлайн-покупок, на Московскую область — 8,5%, на Санкт-Петербург — 6,2%, на Краснодарский край 5,3%, Ростовскую область — 3%, Свердловскую область — 2,7%; Нижегородскую, Самарскую области и Татарстан — примерно по 2%, Красноярский край — 1,8%.

Ключевые тренды

Ключевым трендом 2024 г. гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает рост продаж в малых населенных пунктах. В Чукотском автономном округе, например, 38% от всех покупок приходится на онлайн, в Магаданской области – 25%, по данным АКИТ.

После открытия ПВЗ Ozon и Wildberries у потребителей в малых населенных пунктах впервые появилась возможность осуществлять покупки без поездки в более крупные, согласен партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. Трендом последних лет он назвал усиление доминирования маркетплейсов, а точнее, двух крупнейших из них — Wildberries и Ozon.

97% всего объема рынка в 2024 г., как следует из данных АКИТ, пришлось на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах. По данным «Infoline-аналитики», в 2024 г. доля мультикатегорийных маркетплейсов выросла на 6,6 процентных пунктов и превысила 66% от общих объемов интернет-торговли, а совокупная доля топ-10 крупнейших игроков на рынке онлайн-продаж — уже превышает 81%.

«Покупатель перестал искать товары “в интернете”, он сразу идет в уже установленные на телефонах приложения», – сказал глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.

Объемы продаж маркетплейсов вырастут еще заметнее, если им разрешат продавать алкоголь. С такой просьбой АКИТ обратилась в Минцифры, как писал CNews в сентябре 2024 г.

Доля онлайн-торговли во всем ритейле

Доля онлайн-торговли в ритейле в целом выросла в 2024 г. до 16,2%. В 2023 г. она составляла 13,5% , в 2022 г. — 11,6%, сказали изданию в АКИТ. Бурмистров оценивает ее по состоянию на конец 2024 г. выше (20,6%), но отмечает, что темп роста замедлился — с 45% по итогам 2023 г. до 38% по итогам 2024 г.

«Замедление совсем небольшое и это, конечно, отличный результат для многотриллионного рынка», — полагает Вирин. Замедление роста рынка в 2024 г. станет заметнее, заметил он, если считать с поправкой на инфляцию.