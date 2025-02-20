В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров

В Иркутской области вырос «серый» сегмент майнинга, так как после сезонного запрета добычи криптовалюты в «серую» зону перешла часть майнеров, которые работали легально. Отдельно на это повлиял рост стоимости биткоина до исторического максимума в начале 2025 г.

Обратный эффект

В Иркутске после запрета добычи криптовалюты вырос «серый» майнинг, пишет РБК. Ранее в регионе запретили добычу криптовалюты.

По данным «Иркутскэнергосбыт», потребление бытовой электроэнергии в первый месяц после запрета майнинга выросло на 1% по сравнению с январем 2024 г. При этом энергетики ожидали снижение показателей из-за теплой зимы: большинство владельцев частных домов в Иркутском, Шелеховском и других районах области используют электроотопление. Причина роста энергопотребления, по мнению сотрудников компании, — майнеры криптовалюты, которые продолжили работу, даже несмотря на запрет.

1 ноября 2024 г. вступили в силу положения закона «О майнинге», разрешающие легально добывать криптовалюту. В декабре прошлого года Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 г. по 15 марта 2031 г. вводится запрет или ограничения на майнинг. Как писал CNews, запрет будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. В Иркутской области, отдельных районах Бурятии и Забайкальского края майнинг будет запрещен временно, в осенне-зимний отопительный период.

МВД России по Иркутской области Нелегальная майнинговая ферма в Иркутской области

Дифференцированный тариф (дифтариф) в Иркутской области действует с 1 января 2025 г. Правительство России установило для всех регионов страны равные диапазоны энергопотребления. Льготный диапазон — на уровне 3,9 тыс. киловатт-часов в месяц, второй диапазон — 6 тыс. киловатт-часов, третий — свыше 6 тыс. Однако для регионов в низким уровнем газификации, к которым относится Иркутская область, установлен повышающий коэффициент 1,8. При его применении пороговое значение первого диапазона составляет 7,0 тыс. киловатт-часов в месяц, второго диапазона — 10,8 тыс. киловатт-часов.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов говорит, что посчитать мощность, которую используют для майнинга сложно. Эксперт не исключает, что после введения запрета часть легальных игроков рынка начнет нарушать запрет, чтобы исключить простой оборудования. По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), перенос оборудования обходится в полтора-два раза дороже строительства новых центров обработки данных (ЦОД). При этом дефицит энергомощности на юго-востоке Сибири прогнозируется на уровне 1,23 ГВт к 2029 г. Для сравнения: мощность Иркутской гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 687 МВт, то есть нехватка составляет мощность двух ГЭС.

По информации Министерства внутренних дел (МВД) России, 13 февраля 2025 г. в Иркутской области была обнаружена нелегальная майнинговая ферма, потреблявшая электричество как 150 частных домов. Сотрудники полиции остановили работу фермы и изъяли более 130 устройств для добычи криптовалюты. По предварительной информации, к работе фермы может быть причастна местная жительница. Женщина самовольно подключилась к потребительской сети по воздушной линии и протянула кабельную линию к трансформатору.

Предложение о дальнейшем снижении дифтарифов

Руководитель «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов считает основной причиной возросшего энергопотребления нагрузкой на сеть со стороны бытовых майнеров. После запрета зарегистрированные добытчики криптовалюты приостановили деятельность до 15 марта 2025 г. Но при этом бытовой майнинг не исчез. Часть криптодобытчиков во избежание простоя вычислительных мощностей приняла решение о переезде в другие регионы, а часть — пытается искать лазейки, — отметил Андрей Харитонов. — В регионе процветает бытовой майнинг, для него используют мощности гаражных кооперативов, садовых товариществ и домохозяйств. Рост майнинга особенно виден по почасовому энергопотреблению в квартирах, когда ночью нагрузка на сеть не снижается из-за того, что майнинговое оборудование потребляет стабильно много электричества.

МВД России по Иркутской области Конфискация более 130 устройств для добычи криптовалюты

По словам Харитонова, фермы для майнинга прячут в квартирах, домах, гаражах, сараях и других помещениях. Время от времени энергетики выявляют серых майнеров, но могут лишь через суд взыскать с них разницу между коммерческим и бытовым тарифами. Андрей Харитонов считает, что для борьбы это неэффективно. По его мнению, единственный способ остановить рост нагрузки на сети со стороны майнеров — сделать их деятельность невыгодной, а для этого придется снизить дифференцированные тарифы на электроэнергию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный писал в своем Telegram-канале, что 90% населения хватает объемов потребления на уровне первого диапазона — 3,9 тыс. киловатт-часов. Хоть дифтарифы на электроэнергию, показывают определенный положительный эффект с точки зрения достижения заложенных при принятии решения целей сокращения небытового потребления, прежде всего серого майнинга, и снижения перекрестного потребления, отметил Завальный. При этом явно механизм диапазонов требует донастройки с тем, что сделать его эффективным в борьбе с серым майнингом, но не бьющим по гражданам, использующим электроэнергию для отопления жилых домов.

Рост майнинговых ферм

Количество майнинговых ферм в январе 2025 г. в целом по России выросло на 7%, в Иркутской области рост составил 18%. Такие данные приводит ИТ-система анализа энергопотребления EnergyTool МТС. Как информировал ранее CNews, ИТ-система от МТС с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) учитывает агрегированный интернет-трафик и ряд других параметров, которые позволяют сделать вывод об аномалиях в потреблении и с высокой точностью определить наличие майнинговой ИТ-инфраструктуры.

Наибольший рост в январе 2025 г. среди регионов показали Ростовская область (94%), Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), ХМАО (36%), Пермский край (30%), Челябинская область (32%), Республика Башкортостан (24%), Самарская область (20%). Московский регион в динамике майнинговой ИТ-инфраструктуры сократился на 8%, а Санкт-Петербург — на 50%.

Со слов представителя МТС, в настоящее время рынок адаптируется к новому российскому законодательству в ожидании разъяснений. В том числе перераспределяет мощности в регионы, где майнинг не ограничен или содержание дата-центров обходится дешевле.