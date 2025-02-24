Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».



Регистрация по ссылке.

ИТ в розничной торговле

Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2024 г.

Как изменились ИТ-бюджеты ритейлеров

Какие ИТ-задачи являются приоритетными

Как развивается импортозамещение в ритейле

Как показали себя российские решения

Почему ритейлеры создают собственные ИТ-компании

Основные направления цифровизации

Какие ИТ-задачи будут стоять перед ритейлом в 2025 г.

Информационная безопасность в торговой компании

Искусственный интеллект в ритейле

Инструменты повышения клиентской лояльности

Как оптимизировать затраты и не потерять в качестве

Как просчитать эффективность внедрения инноваций

Плюсы и минусы ИТ-аутсорсинга для ритейла

Проекты и кейсы

Крупные ИТ-проекты — делимся опытом

От чего зависит конкурентоспособность интернет-магазина

Роль маркетплейсов на рынке розничной торговли

Цифровые инструменты оптимизации доставки

Цифровые средства привлечения и удержания линейного персонала

Докладчики:

Дмитрий Страхов, генеральный директор, Desport

Михаил Кудашев, ИТ-директор, SOKOLOV

Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям, О’КЕЙ

Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, Мегафон Ритейл

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, Детмир-Тех

Представитель компании Контур.Фокус.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева