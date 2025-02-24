CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Цифровизация Ритейл
| Фото: photogenica.ru |

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

Регистрация по ссылке.

ИТ в розничной торговле

  • Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2024 г.
  • Как изменились ИТ-бюджеты ритейлеров
  • Какие ИТ-задачи являются приоритетными
  • Как развивается импортозамещение в ритейле
  • Как показали себя российские решения
  • Почему ритейлеры создают собственные ИТ-компании

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

  • Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
  • От чего зависит конкурентоспособность интернет-магазина
  • Роль маркетплейсов на рынке розничной торговли
  • Цифровые инструменты оптимизации доставки
  • Цифровые средства привлечения и удержания линейного персонала

Докладчики:

Дмитрий Страхов, генеральный директор, Desport

Михаил Кудашев, ИТ-директор, SOKOLOV

Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям, О’КЕЙ

Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, Мегафон Ритейл

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, Детмир-Тех

Представитель компании Контур.Фокус.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза

Двое жителей Новосибирска подменяли GPS-координаты, чтобы украсть миллионы у агрегатора такси

ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности

Условием возвращения иностранных компаний в Россию будет заход в новые регионы

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2025 г. по версии CNews

Итальянцы скупают акции Veon

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще