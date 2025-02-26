Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»
Сбежавший из России в 2022 г. сервис Twitch не хочет платить штраф и растущую каждый день в геометрической прогрессии неустойку. Их присудил ей российский суд, вставший на сторону киберспортсмена, чей аккаунт был тогда внезапно закрыт. Компания подала ответный иск в американский суд в надежде, что ее защитят от выплаты.
Американский сервис против российского киберспортсмена
Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, подал в суд Сан-Франциско (США) состоящий из 25 страниц иск на российского киберспортсмена Кирилла Константиновича Малофеева, пишет Polygon.
Компания рассчитывает, что судебная система США не допустит вступления в силу решения российского суда, наложившего в 2022 г. штраф на Twitch из-за закрытого платформой аккаунта Малофеева. В 2023 г. Малофеев также подал иск в турецкую инстанцию с требованием обеспечить исполнение российского решения.
«Поскольку этот штраф удваивается каждую неделю, он, как утверждается, теперь больше, чем все деньги в мире» и «совершенно несоразмерен доходу в размере менее $2 тыс., полученному от аккаунта Малофеева, пока он был активен», утверждают юристы Twitch.
В иске, в котором российский суд встал на сторону Малофеева, истец требовал полностью восстановить все функции его аккаунта, включая возможность монетизации контента, а также ежедневно взыскивать с Amazon и Twitch 100 тыс. руб. (с последующим увеличением суммы) в качестве неустойки, если те откажутся исполнять озвученные в иске требования.
Twitch – это универсальный стриминговый сервис, однако подавляющее большинство прямых эфиров на нем ведут геймеры.
Три миллиарда рублей уже взыскали
Кирилл Малофеев (сын российского предпринимателя, основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева) напрямую связан в видеоиграми, так как в прошлом являлся профессиональным киберспортсменом, выступая под ником Likkrit, и был совладельцем отечественной киберспортивной организации CrowCrowd.
Он посчитал незаконным отказ Twitch из-за поддержки антироссийских санкций от договора на открытие его профиля likkrit в Twitch, а также от партнерского соглашения к аккаунту. Монетизация на Twitch в апреле 2022 г. была отключена не только Малофееву, но и всем российским пользователям сервиса.
В декабре 2022 г. Арбитражный суд Москвы. как писал тогда CNews, арестовал в качестве обеспечительной меры активы американской корпорации Amazon и принадлежащего ей стримингового сервиса на три млрд руб.
Малофееву-старшему тоже много должна другая американская компания
В апреле 2022 г. телеканал «Царьград» Малофеева-старшего получил неустойку в размере одного млрд руб. от американской корпорации Google за блокировку принадлежащей ему Youtube-страницы еще в июле 2020 г. по причине того, что Константин Малофеев находился в санкционных списках США.
Это был только первый миллиард, так как алгоритм начисления неустойки в пользу «Царьграда» тот же — 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения предписаний суда с последующим еженедельным удвоением базы штрафа (геометрическая прогрессия).
В феврале 2025 г. CNews писал, что сумма штрафа достигла невероятной суммы в два ундециллиона рублей. Это больше, чем все совокупное богатства мира, которое составляло в 2024 г. году $407 трлн. При этом сумма продолжает удваиваться. Между тем, на Google в суд подавал не один «Царьград», а несколько российских телеканалов. Долг американской компании перед ними на конец 2024 г. оценивался в восемь ундециллионов руб.