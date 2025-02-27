Китайцы без причины запретили россиянам покупать компьютерное «железо» на AliExpess. Товары скрыты, у оставшихся высокие цены и низкие рейтинги

Из каталога AliExpress исчезли почти все компьютерные комплектующие, если заходить на маркетплейс с российского IP-адреса. Оставшееся «железо» продают продавцы с низким рейтингом по завышенным ценам, а у большинства предложений нет ни одного заказа. AliExpress причину происходящего не раскрывает.

Больше никакого китайского Intel Core

Китайский интернет-магазин AliExpress, в прошлом десятилетии самый востребованный в России, закрыл от россиян карточки с комплектующими для ПК. В каталоге гигантского маркетплейса, торгующего во всем мире, почти не осталось процессоров Intel и AMD, а SSD-накопителей формата М2 и планок оперативной памяти DDR5 можно пересчитать по пальцам двух рук. На проблему обратил внимание портал Ferra.

Редакция CNews убедилась, что AliExpress действительно не дает россиянам увидеть весь имеющийся каталог комплектующих. Они скрыты как от авторизованных пользователей, так и от тех, кто не вводил пароль от своего аккаунта. При этом виртуальный переезд в любую другую страну моментально и радикально меняет ситуацию – на пользователя обрушиваются сотни предложений по покупке Ryzen, Xeon, Core, планок памяти, твердотельных накопителей на любой вкус и кошелек и прочего «железа».

Внезапно и без причины

К моменту выхода материала представители AliExpress не комментировали происходящее. По информации Ferra, маркетплейс скрыл комплектующие от своей российской аудитории совсем недавно – 25 февраля 2025 г.

Такая скудность выбора несвойственна AliExpress

Пока нет данных, собирается ли AliExpress возвращать жителям России возможность покупать компьютерное «железо» у китайских продавцов, и если да, то когда. На российских маркетплейсах и процессоры, и память, и накопители, по-прежнему доступны для приобретения в полном объеме, как убедилась редакция CNews.

В настоящее время покупка комплектующих на AliExpress, теоретически, может быть сопряжена с риском. Подавляющее большинство пока еще доступных с российского IP-адреса карточек товаров не имеют отзывов – по оценке издания, из создали магазины-однодневки.

Первые предположения

Аналитики издания выделили несколько вероятных причин происходящего с каталогом AliExpress. Одна из них – это возможное давление на маркетплейс со стороны властей США.

Америка, напомним, ввела массу ограничений на поставку в Россию техники. Однако юридически AliExpress не подчиняется требованиям властей этой страны, поскольку он китайский, тем более что между США и КНР семь лет идет торговая война.

Но в то же время это предположение частично объясняет тот факт, что AliExpress скрыл карточки только современных комплектующих, оставив устаревшие SSD с интерфейсом SATA и старые модули оперативной памяти – DDR3, DDR2 и пр.

Рейтинг у оставшихся товаров либо низкий, либо полностью отсутствует, как и продажи у продавцов

Другая возможная причина – трудности во взаиморасчетах между российской и китайской сторонами. Это следствие того, что китайские банки очень боятся вторичных санкций США.

Еще одна версия – потенциальные новые правила ведения онлайн-бизнеса. CNews писал, что власти России хотят заставить продавцов на действующих в России маркетплейсах регистрироваться на них через «Госуслуги». Однако получить профиль на этом портале, не являясь гражданином России и тем более находясь за пределами ее границ, почти невозможно. «Авито» и Wildberries, к слову, выступили против этого нововведения.

Также издание упомянуло случай массового оттока китайских продавцов из Ozon Global и AliExpress в 2024 г., когда распространилась информация, что китайским продавцам на российских маркетплейсах нужно оформлять российское юрлицо – без него продолжить работу не получится.

Случайно или нет

Еще две озвученные изданием возможные причины – техническая ошибка или подготовка к глобальной распродаже в марте 2025 г. Но эксперты издания считают эти причины маловероятной, потому что скрыты не все комплектующие.

CardMapr.nl / Unsplash Пик популярности в России AliExpress преодолел много лет назад

На низкую вероятность этих причин указывает и тот факт, что продавцы уже начали искать способы обхода новых ограничений. Некоторые из них, к примеру, теперь продают процессоры под видом кулеров для них.

Сворачивание продаж на AliExpress совпало по времени с потеплением дипломатических отношений между Россией и США. Американские власти не скрывают своего намерения спровоцировать ухудшение отношений между Россией и Китаем.