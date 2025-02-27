Telegram добивает огромную научную библиотеку с российскими корнями. Уничтожен запасной канал, чат и бот для скачивания книг

Telegram уничтожил «запасной аэродром» Z-Library

Администрация мессенджера Telegram заблокировала новый англоязычный канал популярной научной библиотеки Z-Library и бота для загрузки книг за «нарушение авторских прав», пишет Torrent Freak.

Z-Library – крупнейшее пиратское хранилище книг в интернете с миллионами постоянных посетителей. На сайте, по утверждению его администраторов, представлено около 12 млн электронных книг, которые доступны для загрузки, в том числе бесплатной на определенных условиях.

По информации издания, в минувшие выходные запасной Telegram-канал Z-Library – @zlibrary_news стал недоступным для действующих подписчиков и перестал появляться в поисковой выдаче коммуникационного сервиса. При попытке перейти по ссылке, ведущей на канал, Telegram встречает пользователя сообщением следующего характера: «Данный канал недоступен в связи с нарушением авторских прав» (“This channel is unavailable due to copyright infringement”).

Eliott Reyna / unsplash.com Telegram продолжает охоту за каналами и чатами, принадлежащими пиратской библиотеке Z-Library

Этот канал использовался для оповещения аудитории о новостях, имеющих отношение к библиотеке, и располагал значительно меньшим количеством подписчиков в сравнении с основным – @zlibrary_official. После удаления последнего в январе 2025 г. запасной канал частично взял на себя его функции.

Чат и бот тоже попали под раздачу

Также блокировке подвергся “1lib” (@1lib_account) – бот в Telegram, позволявший генерировать прямые ссылки на скачивание книг из Z-Library. За последний месяц его услугами воспользовалось около 23 тыс. человек.

Не избежал печальной участи и групповой чат Z-Library “@library_chat_room”, который использовался посетителями сайта библиотеки для обсуждения ее материалов и обмена ссылками.

Официальный канал библиотеке в социальной сети X (ранее – Twitter) сообщил о том, что Telegram принял меры в соответствии с требованиями некоего крупного издательства.

«Здравствуйте! К сожалению, крупное издательство пожаловалось на наши Telegram-канал, -чат и -бот 1lib. Персональные TG-боты работают в обычном режиме», – говорится в заявлении представителя Z-Library.

Чем примечателен канал

Канал @zlibrary_news был зарегистрирован не позднее 4 ноября 2024 г. Численность его аудитории на момент блокировки была несравнимо более скромной по сравнению с главным, ныне уже несуществующем, официальным каналом Z-Library – 837 против 630 тыс. подписчиков (данные TGStat, актуальные на момент публикации материала).

Канал использовался администрацией администраций библиотеки для публикации анонсов, связанных как непосредственно с соответствующим веб-ресурсом, так и со сторонними проектами команды.

К примеру, в ноябре 2024 г. на нем было объявлено о начале работы над новым сервисом Z-Point, который, как ожидалось, позволит владельцам бумажных копий книг по всему миру обмениваться экземплярами друг с другом. Сервис планировал принимать печатную продукцию, которая оказалась ненужной текущему владельцу, накапливать ее в специальных точках хранения в ряде стран, вести ее централизованный учет, а также выдавать имеющиеся на складах книги нуждающимся по запросу.

Последнее сообщение, размещенное на канале 13 января 2025 г., в том числе содержит поздравление с наступающим Новым годом и слова благодарности в адрес аудитории сайта. Это репост оригинального сообщения от 26 декабря 2024 г, которое, было опубликовано с аккаунта в X и, вероятно, на старом «большом» Telegram-канале до его блокировки.

Война Telegram против теневых научных библиотек

В сентябре 2024 г. CNews писал о том, что Telegram начал цензурировать официальный канал Z-Library. Он использовался администрацией библиотеки в том числе для оповещения пользователей о новостях площадки, в частности, о ее доступности по новым адресам, которые администраторы периодически регистрировали на замену ранее заблокированным по требованию правообладателей.

Тогда дело ограничилось удалением отдельных сообщений, содержавших прямые ссылки на веб-сайт Z-Library и его зеркала в Сети. В ответ на действия модераторов Telegram администрация канала решила прибегнуть к небольшой хитрости и вместо размещения прямых ссылок на пиратские ресурсы и контент принялась ссылаться на сторонние сайты, содержащие актуальные адреса.

В середине января 2025 г. мессенджер Павла Дурова нанес новый удар по пиратским книжным ресурсам – вновь по Z-Library и метапоисковику Anna’s Archive, удалив принадлежащие им каналы “Anna’s Archive” и “Z-Library Official” за нарушение авторских прав.

В начале ноябре 2022 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США инициировали блокировку и изъятие доменов, связанных с Z-Library – всего ими было захвачено около 140. Среди них z-lib.org, book4you.org, u1lib.org, bookmail.org, b-ok.org, b-ok.cc , booksc.xyz, bookos-z1.org , vn1lib.club, zlibcdn.com , usa1lib.org.

Кто стоит за Z-Library

Власти США называют администраторами Z-Library россиян Антона Напольского и Валерию Ермакову. В первых числах октября 2024 г. по запросу правоохранительных органов североамериканской страны пара была задержана во время путешествия по Аргентине.

В США гражданм России было заочно предъявлено обвинение в нарушении авторского права, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации и отмывании денег. В качестве меры пресечения суд в Аргентине избрал помещение под домашний арест.

В начале июля 2024 г. Напольский и Ермакова, на тот момент ожидавшие завершения рассмотрения аргентинским судом запроса об их экстрадиции в США, бежали из-под домашнего ареста, после чего были объявлены в международный розыск.