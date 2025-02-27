Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

Компания Meta*, которой принадлежат Facebook**, Instagram*** и WhatsApp****, ведет слишком непоследовательную политику в отношении России и выходит за границы разумного. В таких обстоятельствах продолжение сотрудничества кажется маловероятным, что бы руководство ИТ-гиганта позже ни заявляло, так считает пресс-секретарь Президента России.

Условия разблокировки

Официальный пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков оценил возможность разблокировки социальной сети Instagram*** в России (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России). Согласно информации из видеоматериала в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о снятии блокировки с Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram, а также WhatsApp**** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на повестке дня не стоит. Эту тему также не стоит связывать с доверием между Россией и США, рассказал пресс-секретарь. «Честно говоря, я бы этого не исключал», — ответил Песков на вопрос о возможности снятия блокировки с Instagram в будущем. При этом, как отметил пресс-секретарь главы российского государства, такое же требование распространяется и к ИТ-сервису YouTube.

Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Известен как соучредитель компании Meta (ранее — Facebook) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что вопрос возобновления работы YouTube в России касается не только снятия антироссийских санкций. Компании Google, которой принадлежит видеохостинг, придется также оплатить штрафы.

Начальный скандал

Требования признать Meta экстремистской структурой в России прозвучали после того, как 11 марта 2022 г. в прессу утекло письмо из внутренней рассылки ИТ-компании. Как писало агентство Reuters, из рассылки следовало, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Также ожидалось, что в социальных сетях не будут удалять призывы к смерти в адрес Президента России Владимира Путина и Президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сотрудники Meta после этого заявили, что пользователям разрешат призывать к «смерти российских военных», но вместе с тем администрация ИТ-платформ будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц. В организации также отметили, что под запретом останутся и сообщения со способами убийства. Помимо того, в компании сообщили, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес российских военных.

Блокировка ИТ-платформ от Meta

21 марта 2022 г. Таганский районный суд Москвы признал Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram на территории России.

С требованием признать Meta экстремистской организацией выступила Генеральная прокуратура (Генпрокуратура) России 11 марта 2022 г. В тот же день Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму. Также Instagram и Facebook были заблокированы в Луганской и Донецкой народных республиках.

Представитель Meta на заседании заявила, что ИТ-компания не осуществляет экстремистскую деятельность и выступает против русофобии. Она добавила, что организация «после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России». По ее словам, новые правила Meta не позволяют публиковать призывы к насилию в отношении «обычных российских граждан».

Во время слушаний прокурор уточнил, что в случае признания Meta экстремистской организацией россияне не будут привлекаться к ответственности за использование ее ИТ-продуктов (к ним относятся социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp). Также сообщалось, что прокуратура не требовала запретить в России работу WhatsApp. Признание Meta экстремистской организацией не коснется работы мессенджера на территории страны.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

****WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).