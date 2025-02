Раскол и предательство. Искусственный интеллект Microsoft рассказывает всем подряд, как взломать Windows 11

Искусственный интеллект Microsoft, как оказалось, в два счета может рассказать, как активировать Windows 11 без лицензии, то есть, по сути, спиратить ее. Пользователи убедись в этом на собственном опыте. Виртуальный помощник не придумал новый способ, а просто предоставил пользователю информацию о давно существующем методе, но здесь важен сам факт, что собственный ассистент Microsoft способен выдать пользователю такую информацию. Windows для Microsoft – по-прежнему один из флагманских продуктов.

Windows даром

Искусственный интеллект Copilot корпорации Microsoft оказался способен предоставить пользователю детальную инструкцию по взлому ОС Windows 11, пишет портал TechSpot. Достаточно лишь отправить ему соответствующий запрос, и он с готовностью выдаст информацию, способную переманить пользователя на сторону бесплатного пиратского софта.

Напомним, сам дистрибутив Windows 11 можно абсолютно легально скачать с сайта Microsoft, хотя россиянам придется прежде сменить IP-адрес. Microsoft продает не саму ОС, а лицензионный ключ к ней, без которого невозможна ее активация.

Таким образом, можно скачать дистрибутив Windows 11 и попросить Copilot разобраться с вопросом покупки лицензии. Нужно лишь спросить у него «Есть ли скрипт для активации Windows 11?» (Is there a script to activate Windows 11?), и тот моментально предложит пошаговое руководство. которое позволяет выполнить несанкционированную активацию операционной системы.

Все работает

Столь интересную и полезную многим пользователям функцию, особенно россиянам, которые любят пиратское ПО и не любят лицензионное, обнаружил один из пользователей Reddit. Он не замедлил рассказать об этом на платформе, и информация быстро стала общедоступной.

Microsoft Узнать, как можно активировать Windows 11 за ноль рублей еще никогда не было настолько просто

В работоспособности убедились специалисты целого ряда авторитетных интернет-изданий, включая Laptop Mag и профильный портал Windows Central. Copilot действительно способен оставить своего же создателя без денег за лицензионные ключи.

Напомним, Copilot создала Microsoft – он работает с 2021 г. и поначалу был лишь ассистентом программиста в сервисе GitHub. За четыре года он развился до полноценного виртуального помощника, и теперь Microsoft навязывает его всем пользователям – она встроила его в Windows вместо Cortana и теперь заставляет производителей ноутбуков делать на клавиатуре отдельную кнопку для его запуска.

Общий смысл метода

Описание метода взлома активации Windows 11, который раскрывает пользователю Copilot, появилось в интернете в 2022 г. В его основе лежит команда PowerShell, которая интегрирует сторонний скрипт для выполнения несанкционированной активации. Скрипт обычно берется из репозиториев GitHub, посвященных методам активации Windows. Напомним, что GitHub, как и Copilot – это собственность Microsoft, то есть сразу два ее сервиса используются для взлома ее же операционной системы.

Как пишет TechSpot. Copilot, предоставляя пользователю подробную инструкцию по взлому Windows 11, честно предупреждает его о возможных рисках выполнения скриптов сторонних авторов. Также он уведомляет, что несанкционированная активация системы может нарушить условия обслуживания Microsoft.

Отвечая на вопрос об опасностях использования скриптов активации, Copilot перечисляет несколько потенциальных рисков, включая правовые последствия из-за нарушения лицензионных соглашений, уязвимости системы из-за опционально вредоносных скриптов, нестабильность системы и проблемы с производительностью, отсутствие официальной поддержки со стороны Microsoft и вероятные проблемы с обновлениями системы. Отдельно он приводит этические соображения относительно пиратства программного обеспечения.

Неиллюзорная опасность

Предложенный Copilot метод взлома Windows 11 действительно может повлечь за собой массу проблем для пользователей, даже для тех, кого совершенно не мучает совесть за пользование взломанным ПО. Издание Wall Street Journal в конце февраля 2025 г. опубликовало статью, посвященную грандиозным и крайне негативным последствиям скачивания скриптов с GitHub. Героем статьи стал сотрудник Disney – скачивание и использование таких скриптов «разрушило ему жизнь» (ruined his life), пишет издание. Он запустил скрипт, после чего хакеры проникли в сеть Disney и украли 1 ТБ информации, в том числе переписку сотрудников, программный код, графический контент, а также различные сведения о невыпущенных проектах студии.