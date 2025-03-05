Экс-гендиректор российской «дочки» Google будет отвечать за ее долги. Арестовано личное имущество на 233 миллиона

В качестве обеспечительной меры арбитражный суд принял решение арестовать имущество Юлии Соловьевой, бывшего гендиректора российского подразделения Google, признанного банкротом в 2023 г.



Решение об аресте имущества

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего генерального директора дочерней структура Google ООО «Гугл» Юлии Соловьевой на сумму 232,7 млн руб., пишет РАПСИ (российское агентство правовой и судебной информации).

Решение принято в качестве обеспечительной меры по искам кредиторов по ходатайству ФНС России. В ходатайстве указывается, что уполномоченным органом установлены «факты отчуждения» Соловьевой в период проведения процедуры банкротства земельного участка, жилого дома в Московской области и мотоцикла BMW.

ООО «Гугл» было признано банкротом осенью 2023 г. «Гугл» осталась должна кредиторам почти 54 млрд руб. Кредиторов на тот момент насчитывалось более 860. «Гугл» как российское юрлицо Google существовало с 2005 г.

Придется ответить

Член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян, считает справедливым такое развитие событий как «закономерного последствия многолетней деятельности ИТ-гиганта, основанной на глобальных финансовых махинациях, уклонении от налогов и вопиющей цензуре».

Kai Wenzel / Unsplash Гендиректор российского подразделения Google расплачивается своим имуществом за деятельность возглавляемой ею компании

«Соловьева, будучи публичным лицом компании, долгое время с пеной у рта уверяла всех, что Google ведет бизнес прозрачно и в рамках закона. Но теперь ей придется лично отвечать за все темные делишки ит-гиганта. Аресты недвижимости на сотни миллионов и дорогих автомобилей говорят сами за себя: нажито, что называется, “непосильным трудом”. Когда ты работаешь на компанию, чьи методы – это фальсификация отчетности, офшоры и монополизация, расплата неизбежна», — сказал Гаспарян.

Генеральным директором Google в России Соловьева стала в январе 2013 г. Перед этим занимала пост управляющего директора московского офиса Alvarez & Marsal (корпоративные консультации), а с 2007 г. по 2012 г. была исполнительным вице-президентом, а затем президентом российского медиахолодинга «ПрофМедиа».

После окончания карьеры в Google, в 2023 г., Соловьева возглавила первый состав совета директоров «Софтлайн». А в сентябре 2024 г. она была избрана независимым директором ПАО «ВУШ Холдинг» (кикшеринг Whoosh).

История банкротства

О том, что Google хочет обанкротить свою «российскую» дочку, корпорация заявила в середине мая 2022 г. Спустя ровно месяц было подано соответствующее заявление. В июле 2022 г. на «Гугл» наложили оборотный штраф, уже второй по счету, размером около 22 млрд руб., за отказ убрать из видеохостинга YouTube, который ей принадлежит, «недостоверную информацию».

В сентябре 2022 г. ей отказали в банкротстве до тех пор, пока этот штраф не будет оплачен, а месяцем позже на компанию обрушилась лавина исков кредиторов. В ноябре 2024 г. CNews писал, например, что сумма исков российских СМИ к Google достигла невероятной суммы в два ундециллиона рублей. Это больше, чем все совокупное богатства мира, которое составляло в прошлом году $407 трлн.