Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются

Любителям экзотики тут не место

Cloudflare начала блокировать пользователям не самых популярных браузеров доступ к ряду веб-сайтов, защищенных при помощи сервисов компании, пишет The Register.

Американская компания Cloudflare предоставляет услуги доставки содержимого (CDN), защиты от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Сервисы компании работают как обратный прокси для сайта.

Пользователи экзотических браузеров сегодня могут испытывать проблемы с доступом к сайтам авторитетного научного журнала Science, разработчика инструмента для программистов ConvertAPI, база данных популярной игровой платформы Steam (SteamDB) и даже форуму сообщества самой Clodflare.

Далеко не полный список веб-браузеров, которые рискуют не пройти фильтры Cloudflare, включает Pale Moon, SeaMonkey, IceCat (ранее IceWeasel), Basilisk, основанные на коде Mozilla Firefox, а также Falkon (ранее QupZilla), являющийся частью проекта KDE.

Кроме того, зафиксированы случаи блокировки пользователей самого Firefox 115 ESR, который появился в конце ноября 2024 г. Это последняя версия браузера Mozilla, совместимая с устаревшими операционными системами Microsoft Windows 7 и 8. По данным Statcounter, в феврале 2025 г. на долю Firefox приходилось 2,63% мирового рынка интернет-обозревателей.

Wikipedia Cloudflare вновь дискриминирует пользователей малопопулярных браузеров

При этом разработчикам этих браузеров, вероятно, известно об этой проблеме. Во всяком случае несколько последних версий Pale Moon выходит с примечанием о добавлении кода, который пытается обойти сомнительные ограничения Cloudflare.

У пользователей, столкнувшихся с блокировкой, по всей видимости, отсутствуют какие-либо рычаги влияния на Cloudflare. Как утверждает Hacker News, штатная функция обратной связи в таких случаях не приносит желаемого результата, темы на форуме сообщества с жалобами на блокировку помечаются как спам и закрываются модераторами.

Только для пользователей мейнстримных браузеров

Сервисы Cloudflare выявляют и отсеивают «подозрительные» запросы со стороны посетителей, обращенные к находящимся под их защитой интернет-ресурсам. Отправителями таких запросов, в частности, могут быть машины, входящие в состав ботнета, или устройства с запущенными скриптами автоматизации.

Как отмечает The Register, одним из возможных способов выявления подобных недобросовестных посетителей является анализ User agent – идентификационной строки браузера – и автоматическая блокировка доступа при наличии в ней данных, нехарактерных для популярных браузеров. Это довольно ненадежный метод, поскольку подделать User agent не составляет большого труда.

Cloudflare в документации к услуге Web Application Firewall (WAF) обращает внимание клиентов, которыми выступают владельцы веб-сайтов, на то, что посетители из числа пользователей немейнстримных браузеров могут испытывать проблемы с прохождением проверки. К таковым, по мнению компании, относятся все обозреватели за исключением Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и Microsoft Edge, но и с ними отсутствие сложностей не гарантировано, если, к примеру, посетитель использует не одну из актуальных версий программы.

История повторяется

Проблема произвольных блокировок пользователей Cloudflare не нова и периодически возникает как минимум с 2015 г. Как правило, после громких публикаций профильных СМИ на эту тему компания признает наличие проблемы и оперативно ее устраняет, внося исправления в собственное ПО.

Посетители сайта издания The Register и сам становился жертвой фильтров Cloudflare – случаи блокировки были зафиксированы в марте и июле 2024 г., а также в январе 2025 г.

Крупный игрок

Cloudflare обслуживает примерно 20% всего интернет-трафика и блокирует в среднем 165 млрд угроз ежедневно. Каждый вход в ИТ-систему, запрос и ответ, проходящие через сеть, усиливают машинное обучение (ML) от Cloudflare, которое они применяют для обнаружения и блокирования ИТ-угроз еще до того, как они достигнут клиентов компании.

В январе 2025 г. Cloudflare сообщила об отражении крупнейшей на тот момент DDoS-атаки, мощность которой на пике достигала 5,6 ТБ/с. Кибератака осуществлялась с помощью Mirai-ботнета, в который входят 13 тыс. взломанных устройств