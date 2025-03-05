Ozon добился ареста имущества на 4,5 млрд руб. у компании, которая управляла его сгоревшим складом

Арбитражный суд Московской области встал на сторону Ozon и принял решение арестовать имущество «Ориентир Запад-1», владельца его сгоревшего в 2022 г. склада, на сумму иска о возмещении ущерба. Это редкая практика, но маркетплейс заподозрил девелопера в попытках скрыть средства, чтобы не платить ему 4,5 млрд руб.



Решение в пользу Ozon

Арбитражный суд Московской области принял решение о аресте имущества компании «Ориентир Запад-1» (входит в ГК «Ориентир») стоимостью 4,5 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по иску ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon, входит в «Озон холдинг») о взыскании убытков, полученных в результате пожара на складе, которым управлял ответчик, пишет Shoppers.

ГК «Ориентир» уже подала заявление об отмене мер обеспечения, которые назвал незаконными, сообщили изданию ее представители. К тому же девелопер считает, что арест невозможен, поскольку имущество «Ориентир-Запад-1» (склад и счета) находятся в залоге у банка. «Ориентир Запад-1» в 2024 г. сам пытался взыскать с «Интернет решений» 3,7 млрд руб., потраченные на восстановление сгоревшего склада, но проиграл дело.

Требование Ozon — это попытка взыскать с девелопера оставшуюся после страховой выплаты (6,4 млрд руб.) сумму ущерба, нанесенного пожаром на распределительном центре маркетплейса в подмосковной Истре в августе 2022 г. Ozon оценил убыток, нанесенный пожаром, в 10,8 млрд руб.

Угроза сокрытия активов

В делах, где предметом разбирательства является денежное требование, арест имущества — «необычная практика», «это исключительная мера, которая применяется только в случаях, когда есть реальная угроза неисполнения решения суда или сокрытия активов», сказали в ГК «Ориентир» и отвергли все подобные подозрения.

Оzon Ozon подозревает владельца склада в попытках скрыть средства, чтобы не платить за убыток от пожара

Ozon считает, что основания беспокоиться по поводу возможного сокрытия, у него есть. В материалах дела компания утверждает, ссылаясь на отчетность «Ориентир Запад-1», что ответчик пытается «создать ситуацию искусственной несостоятельности», заключает договоры займа с аффилированными лицами, чтобы вывести деньги и не допустить их взыскания по суду.

Суд принял во внимание эту информацию, но отметил, что если вывод денег девелопером подтвердится, «Ozon придется оспаривать его сделки, в том числе в рамках потенциального банкротства».

Пожар на складе

Пожар произошел третьего августа 2022 г. на складе на Новорижском шоссе, расположенном в районе города Истра. Возгорание произошло на территории площадью 55 тыс. кв. м и было локализовано на территории площадью 55 тыс. кв. м. На территории площадью 22 тыс. кв. м обрушилась кровля. Более тысячи сотрудников Ozon было эвакуировано, пострадало 11 человек.

Договор аренды с компанией «Индустриальный парк “Ориентир запад-I”» был заключен в 2020 г. Согласно контракту, Ozon арендовал складские помещения площадью 121,5 тыс. кв. м, офисные помещения площадью 13,7 тыс. кв. м, помещения для хранения опасных товаров площадью 5,4 тыс. кв. м и контрольно-пропускные пункты (КПП) площадью 1,1 тыс. кв. м.

На складе на Новой Риге находился фулфилмент-центр (фулфилмент — комплекс услуг интернет-магазина с момента оформления клиентом заказа до получения им покупки) для марктеплейса. По состоянию на сентябрь 2022 г. Ozon произвел выплаты большинству продавцов, хранивших товары на данной площадке, а с остальными должен был рассчитаться до конца 2022 г.