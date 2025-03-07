Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты

В ИТ-сфере набирает популярность «вайб кодинг» – направление, при котором программисты больше не пишут программы, но при этом формально продолжают работать и зарабатывать. Вайб кодинг подразумевает подача нейросетям инструкций по написанию. Кода на обычном, естественном языке, без нудного прописывания всех технических условий и задач. Автор концепции уверен, что это идеальный способ разработки ПО для по-настоящему ленивых программистов.

Разговаривать с компьютером за деньги

Современным программистам больше не нужно годами учиться, знать множество формул и алгоритмов, уметь искать крошечную ошибку в коде и исправлять ее так, чтобы не наплодить новых. При этом они могут продолжать работать в этой сфере и зарабатывать большие деньги – CNews писал, что в России зарплата разработчиков давно исчисляется сотнями тысяч рублей.

Как пишет портал Ars Technica, теперь все, что нужно программистам – это просто умение разговаривать и печатать на естественном, обычном языке. Благодаря стремительному развитию нейросетей им всего лишь нужно начать диалог, к примеру, с ChatGPT и обычным языком, без заумных фраз, сложных терминов и множества условий, то есть простыми словами поставить необходимую задачу.

Такое простое «общение» с нейросетями получило название «вайб кодинг» (vibe coding). Это отдельная техника программирования, которая становится все более популярной, так как сокращает затрачиваемые на написание кода усилия почти до нуля. А также она снижает порог входа в сферу разработки ПО – учить языки программирования не нужно вообще, достаточно лишь более-менее грамотно выражать свои мысли на родном языке или на английском.

Вайб на хайпе

Сам термин «вайб кодинг» придумал Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), бывший исследователь компании OpenAI, разработчика самой известной в мире нейросети ChatGPT, ныне живущий в Канаде разработчик с чехословацкими корнями. В своем микроблоге в заблокированной в России соцсети Х он написал, что от программиста требуется просто произнести или написать пару фраз, получить готовый код и скопировать его.

Нейросеть «Кандинский» Все больше программистов делегируют свои задачи нейросетям

Карпатый также добавил, что при таком подходе разработчик словно забывает о существовании кода. «Есть новый вид кодирования, который я называю "вайб кодинг", когда вы полностью отдаетесь вибрациям, принимаете экспоненты и забываете, что код вообще существует».

Если у практикующего вайб кодинг программиста возникает ошибка в коде, то он просто говорит об этом нейросети, и та пишет новый код, который, вероятно, будет лишен этой ошибки. В России этот метод тоже набирает популярность, в том числе и у YouTube-блогеров. Например, автор канала «Огненное ТВ», посвященного различным экспериментам с электроникой и техникой, в одном из последних на момент выхода материала роликов задавал ChatGPT простые задачи на естественном языке, чтобы получить код для Arduino. Ему пришлось сделать это несколько раз, но в итоге он получил идеально работающий код, в котором были учтены все его требования.

Идеальный вариант для ленивых

Вайб кодинг резко контрастирует с традиционными методами разработки программного обеспечения. На его фоне они кажутся избыточно сложными и, в теории, могут отпугнуть многих, кто хочет попробовать себя в программировании.

Эти методы включают тщательное планирование будущей структуры кода, его написание вручную, тестирование и отладку. Но главное – это понимание того, что написано в окне редактирования, а также других деталей реализации.

В своем посте в соцсети Х Карпатый с юмором написал, что вайб-кодинг рассчитан в первую очередь на самых ленивых программистов. «Я прошу о самых глупых вещах, например, "уменьшить отступ на боковой панели вдвое", потому что мне лень делать это самому», – отметил он.

С одной стороны, вайб кодинг превращает любого человека с базовыми навыками общения в программиста. С другой, эта техника подходит, по большей части, для простых проектов, поскольку у многих современных нейросетей существуют ограничения как по длине запроса, так и по длине ответа.

В результате, как пишет Ars Technica, существует верхний предел того, насколько сложным может стать ПО, написанное при помощи вайб кодинга. Но поскольку технические ограничения расширяются с каждым поколением моделей ИИ, эти ограничения могут однажды исчезнуть.

Полку прибывает

К моменту выхода материала не существовало достоверной информации о количестве программистов в мире, перешедших на вайб кодинг. Но можно косвенно судить о популярности этого метода по тому, что платных пользователей ИИ-сервиса помощника программиста Cursor в августе 2024 г. было около 40 тыс.

Репозиторий GitHub в феврале 2024 г. отчитался об 1,3 млн пользователей своего ассистента Copilot, который вполне способен не только помогать в написании кода, но и самостоятельно создавать программы по запросу.

Вайб кодинг применяется в различных сферах, в том числе и при создании игр. Например, сотрудник Microsoft Питер Янг (Peter Yang) в начале марта 2025 г. создал простой, но при этом полноценный 3D-шутер, не написав ни строчки кода. Он общался с ассистентами Cursor и Claude 3.7 Sonnet, которые все сделали для него. Он также использовал приложение для преобразования речи в текст , чтобы не набирать запросы на клавиатуре, а произносить их голосом.

Хотя Карпатый придумал «вайб кодинг» как шутливый термин, он может олицетворять собой реальный сдвиг в подходе некоторых разработчиков к задачам программирования. Они будут отдавать приоритет скорости и экспериментированию, а не глубокому техническому пониманию кода. Однако пока нельзя с уверенностью сказать, что у вайб кодинга нет недостатков. CNews писал, что чем дольше программист пользуется нейросетями, тем меньше знаний остается у него в голове. Это касается, в том числе, и российских разработчиков.