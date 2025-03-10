Гранты для разработчиков ПО в России могут вернуться в 2025 году

Выдача грантов в рамках Индустриальных центров компетенций, приостановленная в декабре 2024 г., может возобновиться во II квартале 2025 г. Сейчас на финансовую господдержку претендует 32 проекта по ИТ-импортозамещению софта общим объемом 23,9 млрд руб. Правительство России оценивает эффективность проектов, а разработчики — эффективность грантовой системы для ИТ-отрасли.

Возобновление госфинансирования

Грантовая поддержка Индустриальных центров компетенций (ИЦК) возобновится не ранее II квартала 2025 г., пишет «Коммерсант». Она была приостановлена в декабре 2024 г. В числе претендентов уже 32 проекта по ИТ-импортозамещению софта на общую сумму около 24 млрд руб.

Со слов заместитель председателя Правительства России Дмитрия Григоренко, финансовая поддержка проектов ИЦК может возобновиться со II квартала 2025 г. Ранее предполагалось начать раздачу грантов уже с января 2025 г. Приостановка вызвана необходимостью проведения дополнительной ревизии претендентов. Ревизия особо значимых проектов проводится аналитиками Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. На финансовую господдержку претендуют 32 проекта по ИТ-импортозамещению софта на общую сумму 23,9 млрд руб.

Фотобанк Фотодженика - DikiYaqua Грантовая поддержка разработчиков ПО в России может быть возобновлена уже 2025 г.

«Задача дополнительной оценки проектов - во-первых, рассчитать, какой процент участников на рынке потенциально заинтересован приобрести ту или иную разработку, чтобы заместить ею зарубежные ИТ-решения», — об этом пояснил «Коммерсанту» Дмитрий Григоренко. Бенефициарами должны стать целые отрасли, а не отдельные разработчики программного обеспечения (ПО). «Во-вторых, оценить, в каком объеме выделяемые грантовые средства вернутся в федеральный бюджет в виде налоговых отчислений», — добавил заместитель председателя Правительства России.

Программа грантовой поддержки ИЦК началась в 2022 г. На первом было отобрано 150 проектов на общую сумму 180,9 млрд руб., из которых гранты получили 32 проекта на общую сумму 19,9 млрд руб. Другие проекты финансировали заказчики из числа государственных компаний.

Просьба о сокращение объема отчетности

В октябре 2024 г. стало известно о том, что руководитель ИЦК «Спутниковая связь» и генеральный директор ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Алексей Волин направил в Минцифры России письмо с предложением сократить объем отчетности по проектам ИЦК без госфинансирования. Предполагается, что это будет способствовать увеличению количества перспективных проектов в ключевых отраслях экономики.

В ведении Минцифры находятся три телекоммуникационных ИЦК — «Спутниковая связь», «Мобильная связь» и «Фиксированная связь». При этом, как отмечает Волин, ни один из первых шести проектов ИЦК «Спутниковая связь» не получил государственных грантов. Однако власти требуют предоставлять по ним большой объем отчетных документов. В результате, складывается ситуация, когда российские разработчики, которые без помощи государства создают те или иные ИТ-решения, не хотят идти в ИЦК из-за огромной бюрократической нагрузки.

«Государство денег не дает, а спрашивает так, как будто заплатило. Если объем отчетности для проектов, которые не получили госфинансирования, будет сокращен, мы сможем существенно расширить количество проектов в ИЦК», — отмечает Волин.

Участники российского рынка в целом считают, что отчетность по проектам ИЦК необходима. Заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу «Т Плюс» и заместитель председателя ИЦК ЖКХ Александр Фролов подчеркивает, что отчетность формируется, не только чтобы показать, на что идут средства, но и для того, чтобы можно было отследить статус проектов и оценить уровень проработки вопросов ИТ-импортозамещения и цифровизации. А эксперт управления отраслевых решений АО «Северсталь-инфоком» Сергей Бакаев указывает на то, что избыточной отчетности нет, а запрашиваемые формы не являются сложными для заполнения.

Запуск программы грантов для ИИ-центров

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) России анонсировало программу грантовой поддержки исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По итогам нового конкурсного отбора каждый центр получит до 336 млн руб. в 2025 г. и до 422 млн руб. в 2026 г. Первый заместитель министра Максим Колесников в феврале 2025 г. сообщил, что средства направят на разработку передовых технологий и проведение научных исследований.

Гранты университетам и научным организациям будут распределены в рамках федерального проекта «ИИ» национального проекта «Экономика данных». Для участия в конкурсе центры должны обеспечить внебюджетное софинансирование в объеме не менее 30% ежегодно от размера гранта.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в рамках третьей волны планируется отобрать не менее шести исследовательских центров, которым выделят около 4,5 млрд руб. в виде грантов. ИИ-центры сосредоточатся на развитии ИИ-технологий, прогнозировании и привлечении индустриальных партнеров.

Перед исследовательскими центрами ставятся конкретные научные задачи, среди которых «Элементы сильного ИИ», «Управление, решения, агентные и мультиагентные системы», «Фундаментальные и генеративные модели» и другие направления. Их решение, по мнению Колесникова, будет способствовать развитию потенциала российской науки и технологическому росту экономики.