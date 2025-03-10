От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics

Роскомнадзор стал уведомлять владельцев интернет-сайтов о том, что использование ими счетчика посещений Google Analytics приравнивается в трансграничной передаче данных. О запрете использования данного счетчика речь не идет, но его необходимо деактивировать и получать разрешение на использование.

Уведомления от Роскомнадзора о необходимости получать разрешения на использование Google Analytics

Telegram-канал «Как устроены российские медиа» сообщил, что Роскомнадзор начал направлять в редакции онлайн-СМИ уведомления о необходимости прекратить использование счетчика посещения сайтов Google Analytics. Использование счетчика приравнивается «к трансграничной передачи данных на территорию иностранного государства».

Теперь для использования счетчика Google Analytics необходимо подать уведомление в Роскомнадзор о намерении осуществлять передачу персональных данных на территорию иностранного государства. Оно будет рассматриваться в течение 10 дней, и по его результатам будет вынесено решение о запрещении или о ограничении осуществления трансграничной передачи персональных данных.

Shutter Speed / Unsplash Роскомнадзор начал рассылать уведомления о необходимости прекратить использование счетчика посещения сайтов Google Analytics до получения разрешения

Если в указанный срок ответа от Роскомнадзора не последует, это можно будет расценивать как фактическое разрешение на продолжение использование Google Analytics, полагают авторы Telegram-канала.

Нейросеть от Роскомнадзор для проверки сайтов

Информацию подтвердил и другой Telegram-канал - «МедиаПраво». Его авторы добавили, что соответствующие уведомления от Роскомнадзора приходят не только СМИ, но и обычным компаниям. Telegram-канал привел скриншот уведомления, где код Google Analytics выделен и подчеркнут.

В приведенном скриншоте Роскомнадзор цитирует политику конфиденциальности от Google. Согласно ей, сервера Google (в том числе Google Analytics) могут находится в разных регионах по всему миру, а обработка пользовательских данных может происходить в иной стране, нежели той, где проживает пользователь. Все это свидетельствует о факте сбора сбора персональных данных с использованием баз данных, размещенных зарубежном.

«Сайты, на которых установлен счетчик, возможно, находит нейронка Роскомнадзора в автоматическом режиме, - полагают авторы Telegram-канала. - Если сайт попадет под мониторинг Роскомнадзора, то требованием об удалении только одного счетчика, конечно, не ограничатся. Проверяют абсолютно все, что касается обработки персональных данных на сайте: политики, согласия, формы».

В то же время авторы «МедиаПраво» отмечают, что далеко не всегда за такие истории Роскомнадзор накладывает штраф. «Наблюдаю лояльное отношение Роскомнадзора, - сообщили авторы канала. - Предоставляется 10-дневый срок для устранения замечаний или выражения несогласия. Главное, не пропустить письмо с уведомлением».

Норма закона от 2023 года, которая начала действовать только в 2025 году

В блоге SEO-агентства Beup в социальной сети TenChat разъясняют, что в 2022 г. в Закон «О персональных данных» были приняты поправки, обязывающие получать разрешение на осуществление трансграничной передачи данных. Данные поправки вступили в силу с 1 марта 2023 г. До января 2025 г. эти требования не применялись, добавляют в компании.

По мнению Beup, прямого запрета на использование Google Analytics нет, необходимо лишь получение разрешения на его использование. На выполнение требований Роскомнадзора - удаление счетчика и получение разрешения на его использование - отводится 10 дней. В случае их невыполнения компании грозит штраф.

Уведомление в Роскомнадзор можно направлять в электронном виде через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). На рассмотрение заявления уходит 10 дней. При этом после подачи заявления счетчик Google Analytics необходимо отключить до получения разрешения.

Кроме того, как отмечают в Beup, Роскомнадзор также требует уведомлять пользователей об использовании на сайте Google Analytics и альтернативного счетчика - «Яндекс.Метрика». Также необходимо уведомлять посетителей сайтов об использовании cookies.

Какие счетчики рекомендует использовать Роскомнадзор

Отметим, что согласно Закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» существует ряд категорий интернет-сайтов, которые должны использовать счетчики посещений, отобранные Роскомнадзором. К таковым сайтам относятся социальные сети, доски объявлений, новостные агрегаторы и онлайн-кинотеатры.

К одобренным счетчикам относятся «Спутник/аналитика», «Яндекс.Метрика», «рейтинг@mail.ru», «Рамблер/Топ-100», Liveinternet, AppMetrica, MyTracker и mediatag (продукт MediaScope).

В 2021 г. у упомянутом законе появилось норма об отборе Роскомнадзором особо значимых сайтов, чья аудитория должна измеряться компаний, которую выберет Роскомнадзор.

Такой компанией была выбрана MediaScope, которая также занимается измерениями ТВ-аудитории. В настоящее время в перечне 89 ресурсов, включая сайты телеканалов, печатных СМИ, онлайн-кинотеатров, OTT-сервисов, агрегаторов в сфере недвижимости («Домклик», «Циан»), рекрутинговый ресурсов («Зарплата.ру», «Работа, ру», HeadHunter) и др.

Дополнение

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила CNews, что указанные мероприятия по контролю проводятся в соответствии с Законом «О государственном контроле».

«Мероприятия проводятся в отношении интернет-ресурсов, деятельность которых предполагает сбор и дальнейшую обработку персональных данных, - уточнили представители Роскомнадзора. - В ходе контрольного мероприятия проводится анализ соблюдения оператором требований законодательства о персональных данных, в том числе порядка и условий их трансграничной передачи. В случае выявления признаков нарушений оператору ресурса направляется требование об их устранении или запрос о правовых основаниях обработки данных и подтверждающих соблюдение законодательства документов».