Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2025» 27 марта 2025 г.



Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок RPA

Как изменился российский рынок RPA?

Какие проблемы существуют на рынке RPA?

Роботизация в крупных компаниях.

Роботизация для среднего и малого бизнеса.

Роботизация в государственном секторе.

Когда стоит заменить человека роботом?

Всегда ли робот безопасен?

Востребованные решения

Какие процессы пора роботизировать?

Российские RPA-платформы.

Популярные облачные сервисы для роботизации.

Возможности low- и no-code при роботизации.

Можно ли купить робота на маркетплейсе?

Особенности роботизации Legacy-систем.

Практика роботизации

Как расставить приоритеты при роботизации?

Как выбрать RPA-платформу?

В чем преимущества собственной разработки?

Как научить пользователей создавать роботов?

Миграция на российские решения — делимся опытом.

Окупаются ли RPA-проекты?

Среди докладчиков:

Павел Ульихин, руководитель практики автоматизированной роботизации - бизнес-процессов, «ОМК»;

Елизавета Поваляева, начальник Центра RPA, Газпромбанк;

Семен Кузнецов, руководитель группы автоматизации и роботизации бизнес-процессов, ГК «Продо»;

Артем Хван, руководитель Центра аналитики процессов, Россельхозбанк;

Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций Process Mining RPA, «РСХБ-Интех»;

Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности, «Финам»;

Антон Бобровников, главный ИТ-архитектор, «Русагро Тех»;

Павел Борченко, управляющий директор Robin, Sl Soft;

Иван Дашкевич, ведущий эксперт ЦК AI «Финам»;

Олег Тихомиров, лидер стрима RPA, «ВТБ»;

Павел Сергеев, исполнительный директор Robin, компания SL Soft

Денис Афонасенко, руководитель ИТ-проектов, «Бирс-Строй»;

Денис Астафьев, старший разработчик, X5 Tech;

Юрий Алексеев, генеральный директор Deploy;

Вячеслав Подгорнов, начальник управления развития инструментов эффективности бизнес-процессов Группы «Московская Биржа;

Александр Симонов, руководитель дирекции роботизации, Банк «Уралсиб»;

Евгений Шульман, ведущий эксперт по роботизации, Банк «Уралсиб»;

Дмитрий Зобов, директор по работе с корпоративными клиентами, Puzzle RPA;

Илья Кочетов, директор по технологическому развитию платформы, Primo RPA;

Олег Парфилов, директор по персоналу, «Магнитогорский Металлургический Комбинат»;

Михаил Верисов, директор, ЦТР «Некст»;

Татьяна Левина, администратор портфеля проектов, координатор центра компетенций RPA, «Газпромтранс».