Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн

Взять кредит под залог пула IP-адресов

Маркетплейс IPv4.Global, помимо заключения сделок между владельцами IP-адресов и желающими их приобрести, теперь предлагает кредиты под залог публичных сетевых IPv4-адресов, пишет The Register.

По словам старшего вице-президента IPv4.Global Ли Говарда (Lee Howard), площадка готова предоставить желающим юридическим лицам заем на сумму до $100 млн. Размер одобренного кредита может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону – это зависит от заемщика. Несмотря на то, что площадка рассматривает пакет IPv4, который готов заложить потенциальный клиент, в качестве основного инструмента финансовых гарантий, конкретные условия соглашения зависят и от кредитного профиля, а также бухгалтерского баланса заемщика.

IPv4.Global пока не устанавливает лимиты минимального и максимального размеров пакета IPv4-адресов, который готова принять в качестве залога. Платформа анализирует ликвидность закладываемого актива индивидуально, оценивая готовность рынка «проглотить» соответствующую порцию интернет-адресов в случае отказа заемщика от финансовых обязательств. Хоть спрос на IPv4 по-прежнему остается сильным, на распродажу большого количества адресов может уйти продолжительный срок.

victor217 / FreePik IPv4 теперь можно использовать в качестве залога при получении кредита

«Компании, которые нуждаются в оборотном капитале, раньше не могли извлекать выгоду из принадлежащих им адресов IPv4, – заявил в разговоре с The Register Ли Ховард. – Большинство коммерческих кредиторов не стали бы принимать активы IPv4. Мы увидели в этом потребность, которую могли бы удовлетворить».

IPv4.Global уже прокредитовал как минимум одного клиента под залог набора IPv4-адресов, сказал Howard. Он не стал уточнять, что именно это за клиент, отметив, что заем был выдан некоему оператору дата-центров на развитие облачного бизнеса.

IPv4.Global и облигации Cogent

Маркетплейс IPv4.Global управляется подразделением компании Hilco Streambank – консалтинговой фирмы, специализирующейся на маркетинге, сбыте и оценке нематериальных активов для компаний на всех стадиях.

Hilco Streaming, в частности, предоставляет услуги финансирования дебиторской задолженности, поэтому, как отмечает The Register, сложностей с организацией процесса выдачи кредитов у маркетплейса, вероятно, не возникнет.

Как утверждает The Register, идею использования IPv4-адресов в качестве залогового имущества IPv4.Global «подсмотрел» у Cogent Communication.

Cogent Communications – крупная международная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в столице США – Вашингтоне. Основной продукт Cogent – сервисы доступа в интернет по волоконно-оптическим каналам связи. Кроме того, компания предлагает услуги размещения серверного оборудования клиента в собственных дата-центрах (colocation).

В апреле 2024 г. Cogent выпустила серию облигаций объемом $206 млн с пятилетним сроком погашения купона. Ценные бумаги, как сообщила компания, обеспечены наборами IPv4-адресов, принадлежащими ей, а также дебиторской задолженностью абонентов. Таким образом, если Cogent не сможет рассчитаться по обязательствам к назначенному сроку, пул IP-адресов провайдера перейдет в собственность владельцев его облигаций.

Ценный и дефицитный актив

IP-адрес – уникальный идентификатор узла компьютерной сети, построенный на основе протоколов TCP/IP. В настоящее время используется два стандарта протокола: IPv4 и IPv6.

IPv6 появился значительно позже IPv4 – в 1996 г. Его полномасштабное тестирование началось лишь в 2008 г. и до сих пор переход на IPv6 движется невысокими темпами. Новый стандарт протокола интернет-идентификации обладает огромным запасом возможных адресов. Фактически можно сгенерировать до 2128 адресов – этого количества с лихвой хватит на всех жителей Земли, тогда как адресное пространство IPv4 ограничено всего лишь 232 (около 4,3 млрд штук).

В конце 2019 г. RIPE NCC объявила об окончательном распределении последнего блока адресов IPv4. В дальнейшем организация планировала работать исключительно с возвращаемыми адресами.

RIPE NCC – региональный регистратор, выполняющий распределение интернет-ресурсов. Обслуживает Европу, в том числе и Россию, Ближний Восток и некоторые страны Центральной Азии.

Как ранее писал CNews, по состоянию на февраль 2024 г. в Рунете насчитывалось 11,26 тыс. сетей, работающих по протоколу IPv4 и 2.5 тыс., работающих по IPv6. Общее количество адресов IPv4 составляло 45,2 млн. При этом 53% от общее количества этих адресов находилось в распоряжении семи операторов связи. Обладателями наиболее значимых запасов были названы «Ростелеком», «Вымпелком» и «Эр-Телеком».

Крупнейший в мире облачный провайдер Amazon Web Services (AWS), по его собственной информации, сдает адреса IPv4 в аренду по цене $43,8 в год за штуку. По оценке Border0, на одной только этой операции AWS зарабатывает от $400 млн до $1 млрд в год. Рыночная стоимость одного IPv4-адреса составляет около $30.