В мобильном интернете революция. В браузере для Android впервые в истории появились расширения как на ПК, спасибо Microsoft

В браузере Edge для Android раньше других появилась полноценная поддержка расширений, как в настольных версиях. Ее нет даже в мобильном Chrome, на котором основан Edge, равно как в Opera, Vivaldi и других мобильных обозревателях. Пользователи ждали этого годами.

Революция Microsoft

Мобильный браузер Edge корпорации Microsoft получил полноценную поддержку расширений, пишет портал Windows Latest. Пользователи годами просили разработчиков об этом, но ни одна из компаний не решалась на этот шаг. К моменту выхода материала лишь Edge для Android располагал поддержкой расширений в классическом ее понимании. В других популярных браузерах такой опции не было. При этом Edge – не самый популярный мобильный браузер для Android – его доля рынка находится в пределах 1%.

Microsoft оказалась в этом плане первой – в октябре 2024 г. CNews писал, что первой может стать Google, но в итоге этого не случилось. Отметим, что Edge основан именно на Google Chrome, и если раньше Microsoft копировала его «фишки», то с недавних пор именно Google заимствует новшества у Edge.

Поддержка расширений в мобильном Edge реализована так же, как и в настольных версиях браузера – посредством специального магазина плагинов. Старые версии браузера не умеют работать с ним – нужно установить как минимум версию 134.0.3124.57.

Новшество реализовано пока лишь в Edge для ОС Android. Сроки реализации поддержки расширений в версии браузера для Apple iOS Microsoft не называет.

Выбор есть

К моменту выхода материала магазин расширений для мобильного Microsoft Edge насчитывал 16 позиций. Как пишет Windows Latest, в скором времени их станет значительно больше. Сам магазин расположен на серверах Microsoft, а предлагаемые в нем расширения проходят проверку и безопасны для установки и использования.

Среди доступных к середине марта 2025 г. расширений Chrome включал переводчики, трекеры цен на маркетплейсах, менеджеры паролей и многое другое. Разумеется, не обошлось и без известных всем россиянам технических средств, позволяющих пользоваться интернетом без навязанных ограничений, а также сервисов, избавляющих от спама на веб-сайтах.

Магазин расширений, несмотря на любовь Microsoft к антироссийским санкциям, к моменту публикации материала был доступен с российского IP-адреса, и даже описания расширений были переведены на русский. Однако все сопутствующие изображения в магазине были недоступны, хотя скачать расширения россиянам позволялось.

Потенциальные последствия

Мобильный веб-серфинг по сравнению с настольным годами был в разы менее комфортным для миллиардов пользователей, потому что браузеры для iOS и Android в большинстве своем не имеют встроенных функций защиты от вездесущего спама. А те браузеры, в которых эти функции имеются, часто вырезают не все баннеры и всплывающие окна.

В России магазин расширений для Edge работает частично

Для ПК-браузеров существуют решающие эту проблему расширения. С появлением поддержки плагинов в Edge качество мобильного веб-серфинга может улучшиться, а сам Edge может нарастить долю рынка. Для примера, на мировой арене настольный Edge занимает 13,9% рынка и вторую строчку, уступая лишь Chrome с его 65,55% (StatCounter, февраль 2025 г.) В мобильном же сегменте Edge не входит даже в топ-6 – у браузера UC Browser, расположенного на шестом месте, лишь 1,3-процентная доля, следовательно, у Edge она еще ниже.

Все к этому шло

Microsoft давно намекала на свои планы по интеграции поддержки расширений в мобильный Edge. Как пишет Windows Latest, в начале 2024 г. она приступила к их тестированию через канал бета-версий Canary. То был ранний этап тестирования, и в стабильных сборках Edge для Android не было ни намека на поддержку расширений.

Тем же, кто решался установить бета-версию браузера, для доступа к расширениям приходилось заходить в скрытое меню с экспериментальными функциями через так называемые «Флаги» и активировать опцию «Расширения Android» (Android Extensions).

Теперь же полноценная поддержка расширений доступна и пользователям стабильной версии Edge на Android. Достаточно обновить браузер до версии 134.0.3124.57 или более новой, и все заработает.

Однако, судя по всему, сам магазин с мобильными расширениями пока еще находится в стадии тестирования. Он полностью доступен обычным пользователям, но на нем висит плашка с надписью Beta.

Все предельно просто

В новых версиях мобильного Edge доступ к расширениям максимально упрощен. Найти их можно основном меню по нажатию кнопки в виде трех горизонтальных полосок в правом нижнем углу. В меню будет отдельная кнопка «Расширения» (Extentions). Процесс установки, удаления, активации и деактивации того или иного расширения по своей логике ничем не отличается от оного в настольной версии Edge.

Как отметили специалисты Windows Latest, большинство расширений работают корректно, но ввиду того, что сам магазин еще тестируется, да и в принципе поддержка расширений как таковых в мобильном Edge – это пока еще новшество, не исключены различные баги и сбои в работе.