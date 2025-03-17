Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

С TorrentGalaxy опять беда

Один из крупнейших торрент-трекеров в мире TorrentGalaxy недоступен для пользователей на протяжении уже более чем двух недель, пишет Torrent Freak.

На момент публикации данного материала все связанные с TorrentGalaxy интернет-ресурсы полностью недоступны. При попытке перейти на торрент-сайт по основному адресу (torrentgalaxy.to) пользователь может наблюдатель информацию об ошибке с кодом 502 “Bad Gateway” («неисправный шлюз») Cloudflare, что свидетельствует о неработоспособности целевого хоста, защищаемого сервисом.

У TorrentGalaxy имеется специальная веб-страничка – ProxyGalaxy (proxygalaxy.me), на которой отображается текущий статус сетевых ресурсов, относящихся к файлообменной сети. В частности, с ее помощью можно отслеживать работоспособность основного сайта и его зеркал, в том числе в сети Tor (onion-ресурс).

Amy Syiek / фотобанка Unsplash TorrentGalaxy недоступен более двух недель

Владельцы проекта, личность которых неизвестна, хранят молчание, а причины «падения» сайта и перспективы неизвестны даже модераторам. Перспективы площадки остаются туманными.

Боты-заливщики отключены

Помимо веб-сайта TorrentGalaxy, не работают и ассоциированные с ним боты, автоматически создающие и поддерживающие раздачи на сторонних торрент-площадках вроде 1337x и The Pirate Bay.

Такие боты, в числе которых TGxGoodies и GalaxyRG, перестали добавлять новый контент на The Pirate Bay несколько недель назад по неизвестным причинам. На 1337x модераторы временно закрыли доступ TGxGoodies к загрузкам сайт, поскольку около 500 его раздач на тот момент не имели сидов (отдающих файлы из раздачи другим пользователям).

Таким образом, проблемы TorrentGalaxy носят широкомасштабный характер и затрагивают едва ли не все сервисы, предоставляемые площадкой.

Отчаяние нарастает

В неизвестности на протяжении всего периода недоступность TorrentGalaxy остаются не только рядовые посетители файлообменной площадки, но и ее персонал, в том числе модераторы всех рангов.

Один из администраторов TorrentGalaxy Mafketel заявил в разговоре с Torrent Freak о том, что он и его коллеги постепенно теряют надежду на благоприятный исход.

«Честно говоря, вера в то, что в конечном итоге все будет хорошо, среди сотрудников очень слаба, — отметил Mafketel. – Однако, пока страница статуса прокси-сервера находится в сети, с галочкой рядом с одним из доменов, сотрудники продолжают надеяться на "чудо"».

Финансовые трудности, диверсия или атака правоохранителей?

Torrent Freak предполагает, что неработоспособность сайта и связанных с ним сервисом может быть обусловлена проблемами финансового характера или давлением со стороны правообладателей и правоохранительных органов, которые считают TorrentGalaxy прибежищем интернет-пиратов. В январе 2025 г. Торговое представительство США внесло ресурс в ежегодный список рынков контрафакции и пиратства. Помимо TorrentGalaxy, в него также был включен имеющий российские корни торрент-трекер Rutracker.

На текущий момент нет оснований полагать, что недоступность TorrentGalaxy стала прямым следствие вмешательства в его работу антипиратских организаций или правоохранительных органов.

TorrentGalaxy начал собирать пожертвования от посетителей не позднее 18 января 2025 г., которые обещал направить на оплату хостинга. Согласно выдаче Blockonomics, на момент публикации данного материала на биткоин-кошелек портала поступило 119 платежей. Наиболее щедрое разовое пожертвование проект получил 19 февраля 2025 г. Его размер составил 0,005 BTC, или $471,91 по курсу биткоина на момент транзакции. Последний входящий перевод на это кошелек был совершен 26 февраля 2025 г., около трех недель тому назад.

Как отмечает Torrent Freak, услуги хостинга или прокси TorrentGalaxy, вероятно, оказывает компания Virtual Systems LLC, которая якобы демонстрирует нейтральное отношение к интернет-пиратству.

Virtual Systems LLC (VSYS Host) – международный хостинг-провайдер, основанный в 2009 г. со штаб-квартирой в Киеве (Украина). Располагает инфраструктурой на территории Нидерландов, Сингапура, США и Украины.

Virtual System LLC был включен Торговым представительством США в список потворствующих пиратству компаний. Провайдер якобы предлагает хостинг, безопасный для нарушителей законодательства США в области авторского права в цифровую эпоху (DMCA).

В апреле 2023 г., как ранее писал CNews, российский регистратор доменных имен без объяснения причин разделегировал домен портала TorrentGalaxy в зоне .su. Ею управляет Роскомнадзор через подведомственную организацию РосНИИРос.

TorrentFreak версию об отсутствии денег на дальнейшее обслуживание инфраструктуры проекта оценивает как довольно правдоподобную, но в то же время отмечает и странное поведение операторов площадки в сложившейся ситуации. Вероятно, им не составило бы большого труда организовать перенаправление с доменов, закрепленных за проектом, на простую страницу с объяснением причин происходящего и, возможно, дополнительными призывами пожертвовать на сохранение TorrentGalaxy, однако сделано этого до сих пор не было, почему – остается загадкой.

Огромный, но нестабильный

TorrentGalaxy был запущен в 2018 г. и быстро обрел популярность пользователей Сети. Аудитория портала начала быстро расти за счет пользователей, перешедших на него с закрывшегося в конце мая 2023 г. пиратского торрент-трекера RARBG.

По данным Similarweb, в январе 2025 г. показатель ежемесячных посещений torrentgalaxy.to достиг уровня 25,6 млн. В феврале этот показатель упал до 21,7 млн.

Стабильность работы TorrentGalaxy сильно пострадала от смены владельца, которая состоялась в июне 2024 г. Помимо июньского «падения», которое, вероятно, связано с переходом инфраструктуры проекта под контроль нового хозяина, сайт выходил из строя по меньшей мере четыре раза – в сентябре, октябре, декабре 2024 г. и феврале 2025 г. Как и в этот раз, владельцы портала сохраняли полное молчание, не удосужившись даже уведомить его модераторов высокого ранга.