Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска

Директор программы по обеспечению небольших населенных пунктов интернетом в США покидает свой пост. Его контракт не продлили, а в прощальном письме он заявил, что обещанная новым министром торговли реорганизация программы оставит сельских жителей страны без качественного интернета, а Илона Маска сделает еще богаче.



Директор программы не доволен реформой

Свой пост покидает Эван Фейнман (Evan Feinman) — директор программы Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) в США, целью которой является обеспечение широкополосным интернетом испытывающих недостаток этих услуг регионов, большая часть которых находится в сельской местности, пишет The Verge. Его контракт закончился и не был продлен.

Фейнман отправил всем сотрудникам ведомства письмо, в котором предупредил, что будут «крайне негативные последствия», если программа перейдет от оптоволоконных линий к использованию спутникового интернета, как это предлагает Starlink Илона Маска (Elon Musk).

BEAD — часть законопроекта об инфраструктурных расходах в один триллион долларов эпохи Президента Джозефа Байдена (Biden Joseph), которая предлагает штатам гранты в размере $42,5 млрд для строительства инфраструктуры интернета для недостаточно обеспеченных им частей страны. Программа отдает приоритет оптоволоконному интернету, но допускает и другие виды, где оптоволокно не доказало свою надежность.

freepik Новый министр торговли США намерен переориентировать программу BEAD с ВОЛС на спутниковый интернет от Starlink

Пятого марта 2025 г. министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) объявил, что BEAD будет «тщательно пересмотрена», что она, по его словам, «не подключила ни одного человека к интернету», что, по его мнению, вызвано «необоснованными требованиями, фаворитизмом в отношении определенных технологий и обременительными правилами».

Маск станет еще богаче

Заявление Лютника отражает негативную реакцию на эту программу большой части республиканцев, многие из которых, как писала в начале марта 2025 г. The New York Times, утверждают, что Байден не позволил Starlink участвовать в ней по политическим причинам. В частности, Федеральная комиссия по связи США (FCC), последний раз в 2023 г. отстранила компанию Илона Маска от возможности получить $886 млн в виде субсидий на программу широкополосной связи в сельской местности. FCC заявила, что Starlink не смог «продемонстрировать, что может предоставить обещанную услугу».

В своем письме сотрудникам Фейнман написал, что заявленная Лютником реформа может оставить «всю или часть сельской Америки с худшим интернетом, и мы сможем сделать самого богатого человека в мире еще богаче», добавив, что это станет «очередным предательством в длинной череде со стороны Вашингтона».

По данным The Wall Street Journal, теперь Starlink может получить до $20 млрд в рамках пересмотренной Лютником программы BEAD.

Подобная программа в России

Российский нацпроект «Экономика данных» состоит из девяти федеральных проектов, первый из которых называется «Инфраструктура доступа к сети интернет». На него планируется потратить 72,7 млрд руб. Он предполагает создание низкоорбитальной спутниковой группировки, которая обеспечит возможность широкополосного доступа в интернет на всей территории России. Проектом занимается компания «Бюро 1440», группировка к 2030 г. будет состоять из 292 спутников.

С 2014 г. в нашей стране также действует проект по устранению цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой Tele2. В программу включено строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500 человек.