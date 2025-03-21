Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

Германия и Франция совместно создали веб-сервис на замену Google Docs с открытым исходным кодом. Это также замена Microsoft 365. Код лежит на GitHub. Для регистрации необходимо быть связанным с французской компанией – сервис это обязательно проверит.

Google Docs по-европейски

Франция и Германия представили Docs – европейскую альтернативу Google Docs собственной разработки. Как пишет TechSpot, над сервисом совместно работали немецкие и французские власти. Сервис может использоваться в облаке или режиме офлайн и, что важно, имеет открытый исходный код (какой именно код лежит в основе сервиса, разработчики не указывают). Также его можно по праву считать альтернативой Microsoft 365.

TechSpot пишет, что, создавая Docs, Франция и Германия позиционируют Docs как суверенную замену американским сервисам совместной работы над документами. Но при этом код Docs выложен на GitHub – американском репозитории, созданном в США и с 2018 г. принадлежащем американской корпорации Microsoft.

Docs — это совместная инициатива Межведомственного управления по цифровым вопросам Франции и Центра цифрового суверенитета государственного управления Германии. Обе организации стремятся финансировать проекты цифрового суверенитета и разработали Docs как инструмент сотрудничества для европейских агентств и предприятий. Авторы проекта Docs подчеркивают простоту и безопасность для специалистов из Евросоюза.

Главная страница сервиса

Использование Docs бесплатное. Но и Google Docs тоже можно пользоваться, не отчисляя Google деньги – более того, можно настроить права доступа к документам так, что для их редактирования не потребуется даже авторизация.

Что внутри

По данным TechSpot, Docs создан при помощи Django Rest, Next.js, BlockNotes.js и других фреймворков с открытым исходным кодом. В настоящее время Docs находится в стадии бета-тестирования и доступен через французскую службу идентификации ProConnect, а тестовая среда позволяет пользователям изучить ее функции, используя учетные данные для входа, предоставленные разработчиками на GitHub.

ProConnect станет непреодолимой преградой для тех, кто хочет опробовать Docs в работе, но не живет во Франции. Сотрудник редакции CNews сделал несколько попыток регистрации в этой системе, но все они успехом не увенчались.

ProConnect позволяет зарегистрироваться с почтой в домене .ru, а также ввести любые данные в поля «Имя» и «Фамилия». Затем на почту поступает код подтверждения, что обычно является финальным этапом регистрации, но только не в случае ProConnect. После ввода кода система запрашивает код SIRET – Systeme d'Identification du Repertoire des Entreprises et de leurs Etablissements, это уникальный 14-значный код, выданный Национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE). Он служит геоидентификатором для бизнеса.

Регистрация не так проста, как может показаться

В России код SIRET организациям не выдается. На просторах интернета можно найти SIRET множества организаций, но их использование при регистрации в ProConnect не работает. Система принимает код, но пишет, что будет проведена проверка, связан ли регистрируемый аккаунт с компанией, код которой был введен. Длительность проверки – не более 24 часов.

Проще некуда

На официальном сайте Docs есть несколько скриншотов интерфейса сервиса, исходя из которых можно сделать вывод, что его интерфейс даже проще, чем в Office XP образца 2001 года. Оболочка минималистична, о чем говорят и сами разработчики.

К моменту выхода материала сервис был доступен только на английском, немецком, французском и нидерландском языках. Неизвестно, есть ли в планах у разработчиков адаптация интерфейса для жителей других стран, например, России.

Платформа включает в себя все основные функции совместной работы, включая редактирование в реальном времени, сочетания клавиш, автономный режим и импорт медиа. Она также предлагает детализированный контроль доступа, позволяя пользователям безопасно делиться определенной информацией с нужными людьми.

Документы и проекты можно экспортировать в трех различных форматах с настраиваемыми шаблонами: PDF, Word и OpenDoc. Инструмент также включает встроенную функцию Wiki, которая помогает командам организовывать знания и терминологию совместной работы. В настоящее время разработчики трудятся над добавлением в сервис подстраниц, улучшенного поиска и возможности закреплять важные документы.

Docs выпущен под разрешительной лицензией MIT , допускающей как коммерческое, так и частное использование. Хотя проект в первую очередь является инициативой государственного сектора, частным лицам тоже дозволено использовать этот сервис, в том числе в коммерческих целях, а также вносить свой вклад в его развитие – его код полностью открыт.