Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику

Инженер-электрик Министерства обороны США стал фигурантом уголовного дела из-за того, что унес домой десятки страниц сверхсекретных данных. Он распечатал 155 страниц из 20 различных документов, все из которых имели гриф «Совершенно секретно», и забрал их из защищенного офиса без разрешения. Сотрудник планировал отправиться в Мексику на отдых, но был задержан агентами Федерального бюро расследования перед вылетом.

Попытка шпионажа

Гражданский инженер-электрик Министерства обороны признал 20 марта 2025 г. в федеральном суде свою вину в несанкционированном вывозе и хранении секретных материалов, об этом пишет Министерство юстиции США.

Согласно материалам суда, житель Фолс-Черч (США) Гокхан Гюн (Gokhan Gun) в возрасте 51 года, который родился в Стамбуле (Турция) и обладал двойным гражданством — Турции и США. В рамках своей работы в Министерстве обороны США Гокхан Гюн получил допуск к информации уровня «Совершенно секретно» с доступом к особо секретным данным (SCI). Он прошел также в 2014 г. прошел обучение и получил сертификаты по правилам обращения и хранения таких материалов.

С мая 2024 г. Гюн начал без разрешения выносить не менее пяти секретных документов из своего рабочего места, намереваясь хранить их в своем доме, который не был утвержден для размещения секретной информации.

9 августа 2024 г. Гокхан Гюн планировал утренний вылет в Мексику, но агенты Федерального бюро расследования (ФБР) заметили, как к его дому подъехала машина каршеринга, и задержали его. Он сказал полицейским, что едет в Мексику на рыбалку с двумя друзьями, хотя ранее сказал своему работодателю, что у него нет попутчиков. И Гюн отрицал, что когда-либо брал какие-либо секретные материалы со своего рабочего места. «Он предположил, что если есть документы с грифами секретности, то срок секретности может быть истек», — утверждается в судебных документах.

U.S. Department of Defense Штаб-квартира Министерства обороны США

В ходе обыска они обнаружили в рюкзаке сверхсекретный документ и блокнот с записями, повторяющими содержание секретного отчета. В столовой были найдены дополнительные секретные документы, один из которых Гюн распечатал 7 августа 2024 г. — всего за два дня до поездки.

Приговор Гюну будет вынесен 17 июня 2025 г., ему грозит до пяти лет тюрьмы. Судья федерального суда определит наказание, руководствуясь Руководством по вынесению приговоров США и другими факторами, предусмотренными законом.

О деле объявили глава отдела национальной безопасности Министерство юстиции США Сью Бай (Sue Bai), прокурор Восточного округа Вирджинии Эрик Сиберт (Eric Siebert), и.о. помощника директора полевого офиса ФБР в Вашингтоне Филлип Бейтс (Phillip Bates) и исполнительный директор Управления специальных расследований Военно-воздушных сил (ВВС) по специальным проектам (AFOSI) Ли Расс (Lee Russ).

Расследование ведут ФБР и AFOSI. Обвинение поддерживают помощник прокурора США Джон Гиббс (John Gibbs) из Восточного округа Вирджинии, а также судебные адвокаты Адам Смолл (Adam Small) и Шантель Диал (Chantel Dial) из отдела контрразведки и экспортного контроля Минюста США.

Бывший подрядчик Пентагона

В 2021 г. Бывший инженер-испытатель, работавший подрядчиком для Пентагона США, задержан в Южной Дакоте по подозрению в передаче секретных сведений о национальной обороне Соединенных Штатов якобы для России.

По данным американского Минюста США, Джон Мюррей Роу-младший (John Murray Rowe Jr.) в возрасте 63 лет был задержан в городе Лид вечером 16 декабря 2021 г. На протяжении почти 40 лет, Роу работал в качестве испытателя различных оборонных программ минобороны США, и вследствие этого имел доступ к секретной и совершенно секретной информации.

По данным ФБР, задержавшего Роу, он был обнаружен как потенциальная инсайдерская угроза и уволен.

По информации Министерства юстиции США, основываясь на его поведении, ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству. В марте 2020 г. Роу встретился с тайным сотрудником ФБР, который выдал себя за агента Правительства России. В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с предполагаемым российским агентом.

Сотрудники ФБР утверждали, что Роу был уволен после систематических нарушений режима безопасности и проявления страстного интереса к делам России.

Утечка военных секретов

В 2023 г. была самая масштабная за десятилетие утечка американских секретных документов. Она обошлась без масштабных сенсаций, но десятков слитых файлов геймером хватило на недели обсуждения в мировой прессе.

Секретными файлами поделился со своими друзьями по игровому онлайн-чату молодой сотрудник военной базы. Власти задержали 21 летнего сотрудника 102 разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джека Тейшейру (Jack Teixeira).

Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу на популярной у геймеров ИТ-платформе Discord. В группу входили в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Доклады разведки, которыми пользуются власти. Фактически - советы и информация для сведения, которую власти вольны учитывать или игнорировать при определении политики. В отличие от предыдущих утечек, документы — самые свежие, некоторые датированы мартом 2023 г.

Тейшейре предъявлены два обвинения в соответствии с Законом о шпионаже от 1917 г.: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне — десять лет тюрьмы, три года под надзором; несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов — максимальный срок лишения свободы пять лет.