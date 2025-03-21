CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс»

«Яндекс» готовит к запуску аналог канадского Shopify – конструктор для интернет-магазинов. Он позволит создавать собственные маркетплейсы и не зависеть от популярных площадок. Открытие назначено на август-сентябрь 2025 г., сейчас идет закрытое тестирование.

Shopify по-русски

Российский интернет-гигант «Яндекс» работает над сервисом, способным заменить платформу Shopify одноименной канадской компании. Как пишут «Ведомости», новый проект позволит россиянам создавать собственные онлайн-магазины.

С технической точки зрения «Яндекс» работает над конструктором онлайн-магазинов, уточняет издание. В настоящее время сервис находится на стадии закрытого тестирования, в котором принимают участие несколько компаний из сферы торговли.

В числе бета-тестеров – бренды одежды Bazioni и «Телодвижения». Первый участвует в тестировании с декабря 2024 г, сообщил изданию директор по электронной коммерции компании Руслан Абдурафиков. В марте 2025 г., после нескольких месяцев создания и интеграции его базы с «», сайт бренд был запущен «в боевом режиме». «О продажах говорить рано, так как проект в стадии запуска. Направлять на интернет-магазин, само собой, будем инструментами "Яндекса" – "Яндекс Директом" и "Я Бизнесом"», – сказал Руслан Абдурафиков.

Сервис один, а функций много

Источники издания сообщают о наличии широкого спектра возможностей, предоставляемых сервисом. В их числе – конструктор страниц, притом «интуитивный», а также различные дополнительные модули, позволяющие управлять заказами и товарами, попутно собирая аналитику.

pvz700.jpg
© Primakov / Фотобанк Фотодженика
Компании и физлица, в теории, смогут создавать свои интернет-магазины и уйти с крупных площадок

По всей видимости, CRM- и CDP-системы в состав сервиса умолчанию не входят – по информации издания, их будут поставлять партнеры. CRM (Customer Relationship Management) – это система для управления взаимоотношениями с клиентами. CDP (Customer Data Platform) представляет собой платформы для сбора, хранения и анализа данных о клиентах.

Планируется интеграция нового сервиса с другими продуктами «Яндекса», включая рекламную сеть и технологии поиска. Также интернет-гигант будет обеспечивать техническую поддержку интернет-магазинов, созданных при помощи конструктора, отметил собеседник издания.

В числе прочего пользователям, создавшим собственный интернет-магазин при помощи нового проекта «Яндекса», будет предоставлена возможность подключения при помощи конструктора сервисов оплаты и доставки, включая сервис рассрочки. У «Яндекса» есть такой – называется «Сплит».

Платный сервис

Представители «Яндекса» подтвердили «Ведомостям» факт ведущейся разработки нового сервиса. Из доступного изданию описания проекта следует, что это будет аналог Shopify, притом первый в России. Запуск предварительно назначен на август-сентябрь 2025 г.

По словам представителей «Яндекса», над новым проектом трудятся сотрудники подразделения «Поиска и рекламы». Сам сервис будет условно бесплатным, но за дополнительные услуги, включая рекламу, финансовые инструменты, рекламы и доставку), придется платить. В настоящее время «Яндекс» работает над тарифами.

Сбросить оковы зависимости

Опрошенные изданием источники уверены, что российский рынок электронной коммерции готов к развитию независимых интернет-магазинов. «На рынке e-commerce большой потенциал для роста независимых игроков и развития DTC-брендов (работающих без посредников, – прим. CNews). При этом спрос на развитие таких проектов есть, но на рынке нет продуктов, закрывающих все потребности по созданию бизнеса в онлайн-торговле», – сказал «Ведомостям» руководитель продукта Влад Голоднюк.

Директор консалтинговой компании «Яков и партнеры» Марина Дорохова считает новый сервис «Яндекса» актуальным. По ее прогнозам, доля независимого е-com, к которому относятся, в числе прочего, омниканальные ритейлеры, DTC-бренды и нишевые маркетплейсы, на рынке е-коммерции может вырасти до 35% к 2030 г., сообщила она изданию.

Она подчеркнула, что в России нет комплексного решения для запуска собственного независимого маркетплейса, а без него этот процесс довольно сложный и дорогой. По ее словам, за рубежом таким комплексным решением является Shopify. «Ключевая сложность, на наш взгляд, будет состоять в обеспечении бесшовности е2е-решения (комплексный подход к управлению бизнес-операциями от идеи до реализации, – «Ведомости») и интеграции не только с сервисами "Яндекса", но и с другими крупными В2В-решениями для e-commerce», – сказала она изданию.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко высказал противоположное мнение. «Сейчас невыгодно содержать собственный интернет-магазин, потому что невозможно конкурировать с маркетплейсами из-за скидок за их счет», – сказал он Ведомостям».

И все-таки альтернатива существует

К моменту выхода материала в России функционировал сервис, подобный тому, над которым работает «Яндекс». Это «Точка стор», созданный банком «Точка» и введенный в эксплуатацию в начале 2025 г.

В банке сообщили изданию, что при помощи «Точки стора» можно создать интернет-магазин «за пять минут, не привлекая программистов и дизайнеров». Также в банке подчеркнули, что всего за три месяца тестирования на платформе было создано свыше 1000 магазинов,

По собственным данным «Точки», за три месяца тестирования предприниматели создали более 1000 магазинов на платформе, а их GMV (Gross Merchandise Volume, общий объем оборота товаров, полная товарная стоимость) преодолел отметку в 10 млн руб. «Это подтверждает высокий спрос на инструменты, позволяющие быстро запустить продажи без сложных технических настроек и высоких комиссий. Предприниматели, особенно селлеры (продавцы – прим. CNews) на маркетплейсах, ищут новые каналы продаж и способы прямого контакта с аудиторией, поэтому такие решения востребованы», – сказали изданию представители «Точки».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще