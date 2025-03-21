VK залез в долги и убытки. Компания попытается привлечь 115 миллиардов

Чистый убыток VK за 2024 г. превысил 90 млрд руб., соотношение долгу к капиталу составило 6,4, Компания также допустила нарушение кредитных договоров с банкамии. В сложившихся условиях менеджмент VK надеется на реструктуризацию задолженностей перед структурами «Газпрома» и привлечение дополнительного финансирования на 115 млрд руб.

Допэмиссия VK на 115 миллирдов рублей

Совет директоров интернет-холдинга VK принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров компании. Собрание состоится 30 апреля 2025 г., на нем будет обсуждаться вопрос о проведени допэмиссия акций компании.

VK планирует таким образом привлечь до 115 млрд руб. Полученные средства будут использоваться для снижения долговой нагрузки.

Цена размещения акций в рамках допэмиссии составит 324,9 руб. за одну ценную бумагу, что соответствует средневзвешенной цене акций VK на Московской бирже за трехмесячный период - с 18 декабря 2024 г. до 18 марта 2025 г. У существующих акционеров VK будет преимущественное право на выкуп акций.

Юридическое лицо VK - МКПАО (международная компания публичное акционерное общество») ВК. Оно было образовано в 2023 г. путем редомиляции прежней головной структуры группы - VK.

Уставной капитал VK составляет 227,8 млн обыкновенных акций (обладают одни голосом на одну акцию) и 11,5 млн акций класса «А» (обладают 25 голосами на одну акцию). В денежном выражении размер уставного капитала составляет $1,2 тыс. 20 марта 2025 г. торги акциями VK на Московской бирже закрылись на отметке 305 руб. за одну акцию. Капитализация компании составляет 73 млрд руб.

Финансовые проблемы VK

По состоянию на конец 2024 г., соотношение долга VK к капиталу составило 6,44. В своем годовом отчете VK предупредил инвесторов, что в ряде кредитных договоров с банками, являющимися связанными сторонами, были нарушены ограничительные условия. При этом в VK не ожидаются частичного или полного истребования банками долговых обязательств.

За 2024 г. у VK образовался отрицательный оборотный капитал в размере минус 113,5 млрд. То есть сумма краткосрочных обязательств превысила сумму оборотных активов. руб. При этом за 2023 г. данный показатель был положительным - 3,9 млрд руб.

«Вероятность и источники погашения VK своих обязательств указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности VK продолжать свою деятельность непрерывно, - говорится в отчете. - VK инвестирует в рост бизнеса и ожидает, что сможет погасить свои обязательства за счет реструктуризации долга от связанной стороны, а также привлечение дополнительного финансирования и будущих притоков от операционной деятельности».

Контролирующим акционером VK является АО «МФ Технологии». На конец 2021 г. данная структура владела 53,7% от общего числа голосов и 4,8% от общего числа акций.

С конца 2021 г. данная компания находится под контролем структур, связанных с «Газпромом»: Газпромбанком и страховой компанией «Согаз». Возможно, в вышеприведенной информации речь идет о кредитных соглашениях VK с Газпромбанком и о надежде VK на его реструктуризацию.

Пресс-служба VK не стала отвечать на вопрос CNews, о каких именно банках идет речь.

Финансовые и операционные показатели VK

По итогам 2024 г. выручка VK составила 147,6 млрд руб.,увеличившись за год на 23%.

Убыток до налогообложения составил 101 млрд руб., чистый убыток - 94,9 млрд руб. (почти трехкратный рост по сравнению с 2023 г.).

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) также стал отрицательным - минус 4,9 млрд руб. При этом за 2023 г. он имел положительное значение - 200 млн руб.

В то же время в VK ожидают, что по итогам 2025 г. скорректированный показатель EBITDA будет на уровне 10 млрд руб. также в VK подчеркивают, что компания является лидером по аудиторным показателям в Рунете: средняя дневная аудитория (DAU) составила 77 млн пользователей. Показатель time spent (время, проведенное пользователями на страницах ресурса) вырос на 29% и составил 4,4 млрд руб. VK охватывает более 95% аудитории Рунета.

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» составила 104,3 млрд руб. (рост за год - 23 %), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение - минус 1,4 млрд руб.

В то же время в 2023 г. данный показатель имел положительное значение - 5.8 млрд руб. Выручка сегмента «Образовательные технологии» составила 6,3 млрд руб. (рост за год - 83%), скорректированный показатель EBITDA составил 600 млн руб. По этому направления VK вышел в плюс, так как в 2023 г. данный показатель имел отрицательное значение - минус 40 млн руб.

Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» составила 13,6 млрд руб. (рост за год - 42%), , скорректированный показатель EBITDA - 4 млрд руб. Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» составила 24,6 млрд руб. (рост за год - 9%), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение - минус 1,8 млрд руб.