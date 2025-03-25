В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat

VK ведет разработку аналога китайского суперсервиса WeChat – мессенджера с платежной системой, мини-приложениями и множеством дополнительных функций. В КНР WeChat заменяет миллионам людей все остальные приложения, включая банковские, им пользуются 1,2 млрд человек. На разработку его российского аналога потратят около 2 млрд руб.

Российский WeChat

В России в обозримом будущем может заработать новый суперсервис с предварительным названием Max, вмещающий в себя множество самых разных функций – мессенджер по своим возможностям схожий с китайским WeChat. Как пишут «Ведомости», над проектом в настоящее время работает холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group.

Новый сервис VK будет в первую очередь мессенджером, хотя у VK их в настоящее время несколько – «ТамТам», «VK Мессенджер», корпоративный VK Teams и ряд других. Впрочем, от некоторых из них холдинг не так давно отказался – в 2024 г. свою работу прекратили легендарный, известный во всем мире мессенджер ICQ, а также в прошлом очень популярный в России «Агент Mail.ru». Max не будет интегрирован с этими платформами, заявили изданию представители холдинга.

Самые популярные мессенджеры в России на момент выхода материала – Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской в России американской компании Meta).

«Max учитывает опыт создания всех существующих мессенджеров VK. При этом Max – самостоятельный, отдельный продукт с собственной выделенной командой разработки. VK Teams, «VK мессенджер» и «Сферум» продолжат работу и дальнейшее развитие согласно собственным планам. Мы прорабатываем различные варианты, но на данном этапе и в среднесрочной перспективе интеграцию с "ВКонтакте" не планируем», – добавили они.

Новый мессенджер VK получит встроенную платежную систему, конструктор чат-ботов и мини-приложения. Со временем в него могут быть встроены и различные сервисы для решения повседневных задач, утверждают осведомленные о планах холдинга источники издания. По их словам, в составе проекта могут появиться даже государственные сервисы – если это произойдет, то Max «потенциально может стать аналогом китайского WeChat», заявил приближенный к VK собеседник «Ведомостей».

Отметим, «Макс» – название виртуального помощника на «Госуслугах». Наименование нового сервиса VK максимально созвучно с ним.

Миллиарды на разработку

Объем инвестиций в новый суперсервис VK к моменту выхода материала не раскрывал. Однако, по оценкам опрошенных изданием экспертов, инвестиции VK в новый сервис могут составить в пределах 1-2 млрд руб.

По прогнозам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, только на первом этапе вложения в Max могут составить до 1 млрд руб. Он сообщил изданию, что у VK есть своя команда разработчиков и готовая инфраструктура, вследствие чего во время бета-тестирования инвестиции в проект могут варьироваться от 500 млн до 900 млн руб. Итоговый размер будет зависеть от количества собственных готовых наработок, которые VK интегрирует в новый сервис, подчеркнул Бурмистров.

Основатель United Investors и momeditation.app Александр Горный сообщил «Ведомостям», что вложения VK в новый проект могут достигнуть 2 млрд руб.

Важно подчеркнуть, что VK – убыточная компания. Как сообщал CNews, чистый убыток холдинга по итогам 2024 г. перевалил за 94 млрд руб., всего за год увеличившись почти втрое, а соотношение долга к капиталу достигло 6,4. VK также допустила нарушение ряда кредитных договоров с банками.

Бесплатные тестировщики

Помочь VK в разработке российского аналога WeChat смогут обычные пользователи. Представители VK сообщили «Ведомостям», что в очень скором будущем у них появится возможность скачать и установить его на свое мобильное устройство.

Бета-версия Max будет доступна в магазинах приложений, но в каких именно, в VK пока не сообщают. Ранее приложения VK временно пропадали из американских каталогов – например, в конце сентября 2022 г. Apple удаляла из своего App Store утилиты «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Play» и «VK Админ».

С мая 2022 г. в России функционирует отечественный магазин приложений RuStore. Над ним работает VK при поддержке Минцифры России. Для устройств Apple он пока не подходит.

На этапе бета-тестирования Max пользователи смогут общаться текстом и голосом, а также отправлять файлы объемом до 4 ГБ. Для сравнения, популярный в России Telegram Павла Дурова бесплатно позволяет отправлять лишь максимум 2-гигабайтные файлы. До 4 ГБ этот лимит увеличивается при приобретении платной подписки.

По словам собеседника издания, к обслуживанию аудиозвонков холдинг VK подготовился заранее – он разместил дополнительные медиасерверы по всей территории России. Также были интегрированы технологии машинного обучения, которые будут использоваться для улучшения качества звука.

В дополнение к этому бета-версия будет включать возможности создания корпоративных чат-ботов и мини-приложений – каталоги товаров для магазинов, финсервисы, сервисы поддержки и пр.

Ждать недолго

Осведомленный о планах VK собеседник издания утверждает, что бета-версию Max россияне смогут скачать и установить весной 2025 г. Точную дату он не раскрыл, но до конца весны 2025 г. остается менее 70 дней.

VK собирается запустить Max одновременно на Android и iOS, утверждает собеседник «Ведомостей». По словам другого источника издания, воспользоваться сервисом также можно будет и в веб-версии, то есть через браузер, что исключает привязку к какой-либо программной платформе и до нуля снижает риск недоступности сервиса, если владелец того или иного магазина приложений решит удалить Max из своего каталога. Отдельно упомянута и утилита Max для настольных ПК, но не указано, для каких именно операционных систем она выйдет. В настоящее время самыми популярными в этом сегменте являются Windows, macOS и Linux в виде многочисленных дистрибутивов.

По всей вероятности, аккаунт в Max будет привязан к номеру телефона пользователя. Собеседник издания подчеркнул, что на первом этапе зарегистрироваться в сервисе смогут исключительно владельцы российских и белорусских SIM-карт.

Есть, к чему стремиться

Несмотря на обилие мессенджеров в ассортименте VK, ни один из них к моменту выхода материала не входил в тройку самых популярных в стране. Топ-3 прочно занят иностранными сервисами,

В их числе – американский WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской в России американской компании Meta), над которым, как сообщал CNews, висит угроза блокировки в России. Согласно статистике Mediascope, к концу 2024 г. им пользовались 96 млн россиян, а это почти 79% населения страны.

На втором месте – Telegram с охватом 72%, который в 2018 г. подвергался блокировке на всей территории России. В 2020 г. его исключили из «черного списка» Роскомнадзора, но в марте 2025 г. вновь заблокировали, хотя и пока лишь в нескольких российских регионах.

Замыкает тройку лидеров израильский Viber, заблокированный российскими властями в декабре 2024 г.

Что касается китайского WeChat, то в КНР его аудитория превышает 1,2 млрд человек. Для сравнения, к концу 2024 г. население Китая составляло около 1,474 млрд человек. WeChat работает с 2011 г., и к настоящему времени в нем есть полноценная платежная система, госуслуги, интернет-магазины и возможность интеграции сторонних сервисов, например, доставки или шеринга. В России WeChat пока не заблокирован.

«У проекта хорошие перспективы поделить аудиторию с WhatsApp и Telegram. Сделать это приложение от VK сможет за счет встроенных приложений и интеграций с бытовыми сервисами. Шансы на успех сильно повышаются, если в сервисе появятся банковские приложения, недоступные в App Store и Google Play, – сказал CNews Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – В начале 2023 г. некоторые российские банки планировали запуск цифрового банкинга в Telegram, но проекты не реализовали, так как мессенджер хранит данные на серверах за пределами страны. Новое приложение VK может решить эту проблему, и в результате привлечь пользователей, которые до этого общались только в WhatsApp и Telegram».