На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

Основатели генетической компания 23andMe, известная своими тестами на дезоксирибонуклеиновую кислоту, подали заявление о банкротстве в США. По словам представителей компании, это шаг позволит упростить процесс продажи и повысить стоимость бизнеса. Генеральный директор и соосновательница и 23andMe ушла с поста главы компании, но сохранила место в совете директоров. Она планирует участвовать в торгах за компанию как независимый претендент.

Процедура банкротства

Генетическая компания 23andMe подала заявление о банкротстве в США, а ее генеральный директор Энн Войжицки (Anne Wojcicki) ушла в отставку, сообщила газета Financial Times.

В заявлении 23andMe отмечается, что после анализа возможных стратегических вариантов руководство компании решило подать заявление на процедуру банкротства с целью «облегчить процесс продажи и добиться максимальной стоимости бизнеса».

Компания 23andMe разрабатывает тесты дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК), которые на основе анализа слюны позволяют составить генетическое древо и узнать о предрасположенностях к разным заболеваниям. Основанная в 2006 г. компания 23andMe является лидером в популяризации тестирования ДНК в развлекательных целях. Клиенты платят $99 за набор для анализа слюны, образец которой отправляется на исследование к команде 23andMe, компания в свою очередь предоставляет анализ ДНК, который включает такие детали, как родословная и другие данные о человеке. По состоянию на 2021 г., по сообщениям 23andMe, тестирование прошли более 13,5 млн человек. В ее названии 23andMe отсылка к 23 парам человеческих хромосом.

23andme Бывшая главный исполнительный директор 23andMe Анне Войжитски (Anne Wojcicki)

Энн Войжицки, одна из основательниц 23andMe, сохранила свое место в совете директоров и заявила, что планирует участвовать в торгах за компанию как независимый участник. Как информирует The Wall Street Journal, Войжицки намеревалась выкупить компанию, однако ее предложение было отклонено в начале марта 2025 г.

Войжицки отметила, что 19 лет назад, когда 23andMe только создавалась, большинство людей не понимали, зачем вообще изучать свой геном. С тех пор ситуация кардинально изменилась, и более 15 млн человек воспользовались услугами компании, написала она в социальной сети X. «Мы добились больших успехов, но я также несу ответственность за те трудности, с которыми мы столкнулись сегодня», — признала она, подчеркнув свою непоколебимую веру в будущее 23andMe.

«Если мне удастся приобрести активы компании в процессе реструктуризации, я останусь верна нашему долгосрочному видению — сделать 23andMe мировым лидером в области генетики», — заявила Энн Войжицки в завершение. Как сообщает Financial Times, компания ни разу не вышла на прибыль, а ее рыночная стоимость, которая на пике достигала $5,8 млрд, рухнула до менее чем $50 млн.

Попытка выкупа и кризис

Страсти вокруг организации усилились в сентябре 2024 г., когда ее генеральный директор Энн Воджицки сообщила в пояснительной записке, что открыта для предложений о поглощении. Согласно политике компании 23andMe, эти сведения могут быть «доступны, проданы или переданы» в такого рода сделках. Это касается и необработанных данных о клиентских ДНК-анализах.

После публикации заявления Энн Воджицки последовала волна новостей, многие из которых указывали на одновременную отставку всего совета директоров. Топ-менеджеры выразили недовольство ее усилиями по превращению 23andMe в частную компанию.

30 сентября 2024 г. Энн Войжицки частично пересмотрела свою позицию, заявив, что поглощение компании третьей стороной не рассматривается — она намерена выкупить 23andMe самостоятельно. Вероятно, у нее достаточно средств для этого: по данным Forbes, ее состояние оценивается в $270 млн на конец 2024 г. Энн — сестра покойной Сьюзан Войжицки (Susan Wojcicki), бывшего генерального директора YouTube, и в течение многих лет была супругой Сергея Брина (Sergey Brin), сооснователя Google.

План Энн Войжицки действительно не устраняет фундаментальные проблемы 23andMe, отмечают источники Financial Times. Компания продолжает оставаться финансово нестабильной, что подтверждается ее подачей заявления о банкротстве по главе 11 в США.

Октябрьская утечка данных 2023 г., когда хакеры получили доступ к информации около 6,9 млн пользователей, лишь усугубила кризис доверия к компании 23andMe. Предложение Войжицки перевести 23andMe в частную собственность столкнулось с сопротивлением совета директоров, что привело к их массовой отставке в сентябре 2024 г., а окончательного согласования плана так и не произошло.

В условиях неопределенности некоторые известные юристы, специализирующиеся на защите данных, рекомендуют клиентам удалить свои генетические данные с ИТ-платформы, опасаясь за их безопасность в случае продажи активов или дальнейших утечек.

Поможет ли бывший супруг

Миллиардер русского происхождения развелся со своей первой женой Энн Воджицки в 2015 г. после восьми лет брака. За это время у Энн и Сергея родились двое детей, а зарегистрировать развод они смогли спокойно и без скандала. Секретом благополучного расставания, по мнению журналистов из ряда СМИ, стал брачный договор, однако содержание его не разглашается.

Пара разошлась в 2013 г., после того, как стало известно о том, что у Брина был роман с одной из его подчиненных, которая работала менеджером по маркетингу в Google Glass, производившем «очки будущего», — Амандой Розенберг (Amanda Rosenberg). Тогда в СМИ появилась информация, что девушка состояла в отношениях с Хьюго Барром (Hugo Barr), бывшим официальным представителем подразделения Google в компании Android.

Розенберг и Брин быстро разошлись, что источники из их окружения подчеркнули в интервью с порталом Business Insider. Хотя Энн Воджицки и Сергей Брин уже тогда нашли других партнеров, они решили жить неподалеку друг от друга в городе Лос-Альтос, штат Калифорния. Решение было принято, чтобы оба смогли выполнять свои родительские обязанности даже после расставания — на тот момент инсайдеры охарактеризовали это как решение как — работа в команде.