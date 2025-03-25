В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

SuperJob запустил сервис аукционов, который позволяет работодателям «делать ставки» – предлагать кандидатам на вакансии более высокую зарплату или лучшие условия работы, нежели конкуренты. В теории, это выгодно всем – компания сможет заполучить ценного сотрудника, а соискатель получит возможность рассчитывать на более выгодные условия оплаты его труда.

Ставки принимаются

Российский сервис по поиску работы SuperJob предоставил работодателям возможность в буквальном смысле торговаться за того или иного кандидата на вакансию. Если одного и того же специалиста хотят нанять две и более компании, они могут начать предлагать свои ставки за него.

Фактически, новый сервис SuperJob – это своего рода аукцион, пишет VC. В качестве «лота» выступает соискатель на ту или иную должность, а работодателям здесь отведена роль «покупателей».

Принцип здесь такой же, как и в классических аукционах – работодатели соревнуются за возможность оформить кандидата в именно в свой штат. А чтобы победить, они начинают предлагать более выгодные условия сотрудничества с ним. Выбор, тем не менее, в итоге остается за самим соискателем.

Нужно больше денег

Заинтересованные в конкретном кандидате на вакансию компании могут, в числе прочего, повышать предлагаемую зарплату. Здесь существует лишь одно ограничение – каждый шаг повышения должен быть не менее 5% от первоначального предложения. Верхний лимит в данном случае отсутствует.

prostooleh / FreePik Кандидат в итоге сам решит, чью ставку принять

Для примера, если первый «покупатель» предложил кандидату 100 тыс. руб. в месяц, его соперник может перебить эту ставку и озвучить предложение в размере минимум 105 тыс. руб. в месяц разница в 5 тыс. руб. и есть те самые 5%. при этом вовсе не обязательно ограничиваться именно этой суммой – можно назвать и намного более высокую, тем самым сильно преуменьшив возможности других работодателей в победе на аукционе.

Если денег нет

В случае, когда продолжать повышать зарплатное предложение возможности больше нет, участники торгов могут начать предлагать кандидату дополнительные выгодные ему условия работы. Это может быть что угодно, что в теории может склонить чашу весов в пользу конкретного работодателя.

Например, если одна компания предлагает исключительно работу в офисе, то другая может перебить ставку и предложить гибкий график. А третий работодатель волен обеспечить кандидату возможность работать полностью удаленно и не тратить время на дорогу до офиса и обратно.

Также в качестве бонусов могут подойти расширенный ДМС, инвестиции в обучение и повышение квалификации и многое другое. Объем и качество предложений, поступающих кандидату, а также предлагаемых условий, будет зависеть от ценности конкретного специалиста и от того, насколько сильно та или иная компания нуждается в нем.

Лучше больше, да лучше

Теоретически, за одного соискателя могут бороться сотни и даже тысячи компаний. Новый SuperJob лишен лимитов по количеству участников «торгов».

Кандидат, за которым выстроилась очередь из работодателей, волен не ждать окончания «торгов», в которых он выступает в качестве «лота». Если предложение одного из «покупателей» покажется ему интересным еще в процессе мероприятия, он может в любой момент принять его.

Инициировать торги может как работодатель, так и сам соискатель на вакансию – тот, кто их создает, вправе устанавливать и длительность их проведения. Как сообщили VC в SuperJob, чаще всего они длятся три рабочих дня. «Этого, как правило, достаточно для принятия решения», – добавили представители сервиса. Но «торги» могут проходить как быстрее, так и медленнее.