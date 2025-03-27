Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Продавцы смартфонов на Wildberries будут обязаны указывать подлинные IMEI устройств из своего ассортимента. В противном случае мобильники не будут допущены к продаже. За счет этого из каталога маркетплейса исчезнут поддельные смартфоны, а также недобросовестные продавцы, не способные подтвердить подлинность своих товаров.

Во благо россиян

На Wildberries появится новое правило, согласно которому продавцы смартфонов будут обязаны указывать IMEI-номера мобильников. Как сообщили CNews представители Wildberries, это делается в рамках действующей стратегии площадки по усилению контроля подлинности и уникальности продукции.

Новая директива вступает в силу в мае 2025 г. Благодаря ей Wildberries сможет установить дату производства смартфона и подтвердить его соответствие заявленным характеристикам.

Нововведение будет внедряться постепенно. В первую очередь это правило коснется продавцов, которые реализуют телефоны с собственного склада. Проверка IMEI будет проходить на этапе приемки товара для отправки его в указанный покупателем пункт выдачи. В случае, если IMEI указан некорректно или не указан вовсе, смартфон покупателю выдан не будет.

Действенный метод

IMEI – это сокращение от International Mobile Equipment Identity, что переводится как «международный идентификатор мобильного оборудования». Как правило, он состоит из 15 или 17 цифр.

Daniel Romero / Unsplash Отличить поддельный смартфон от подлинного бывает непросто

IMEI всегда присваивается устройствам, способным подключаться к сотовым сетям. Первые восемь цифр этого номера определяют модель устройства и место его производства. В оставшихся цифрах зашифрован серийный номер аппарата, который определяется самим производителем.

Каждому устройству присваивается уникальный номер IMEI. В дальнейшем он используются для идентификации абонентского устройства в сотовой сети оператора и его отслеживания. За раздачу IMEI отвечает несколько организаций, среди которых – GSM Association и BABT (British Approvals Board for Telecommunications).

Техническая реализация

Редакция CNews выяснила, как именно будет работать механизм указания IMEI. Эту информацию она обнаружила на сайте «WB Партнеры», доступ к которому есть только у продавцов на Wildberries.

Там указано, что с мая 2025 г. продавцы должны будут указывать IMEI всех смартфонов, которые отгружаются по модели FBS или Fulfillment by Seller, то есть с доставкой со склада продавца. В этом случае продавец сам занимается упаковкой, хранением и отправкой товаров покупателям. «Это поможет защитить товар от подмен и решить спорные вопросы», – указано на сайте.

Памятка для продавцов

Механизм будет внедрен в два этапа, где первый намечен на май 2025 г. в этом месяце указывать IMEI заставят продавцов, работающих с заказами через сайт «WB Партнеры» или приложение WB Partners.

Второй этап пройдет в июне 2025 г. В этом месяце нововведение затронет продавцов, которые используют API для интеграции с платформой.

Также на сайте приведена подробная инструкция по добавлению IMEI. «Обращаем внимание, что IMEI должен быть оригинальным. Иначе товар ждет автовозврат», – отмечено там же.

Вопросов больше, чем ответов

Wildberries будет запрашивать IMEI пока только для смартфонов. Это означает, что новое правило никак не будет распространяться на другие устройства, способные подключаться к сотовым сетям, а их много.

В их числе: планшетные компьютеры, автомобильные магнитолы, устройства интернета вещей, USB-модемы, системы сигнализации, устройства слежки за автомобилем и многое другое.

«В будущем мы планируем обязательно расширить категории, в которых необходимо указывать IMEI и другие уникальные идентификаторы для дорогостоящей электроники», — сообщила CNews директор департамента по клиентскому опыту и сервису объединенной компании Wildberries и Russ Анна Аверина. Сроки распространения новшества на перечисленные группы товаров она не раскрыла.

Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries с вопросом о том, как именно как система будет определять подлинность IMEI, если сейчас в почти свободном доступе есть сервисы его подделки вплоть до совпадения модели устройства, и ожидает ответа. Помимо этого, редакция поинтересовалось, коснется ли новшество, карточки которых появились после 1 мая 2025 г., или даже тех, которые уже давно продаются, как быть продавцам, на складах которых сотни и смартфонов.

CNews также направил запросы о планах по внедрению аналогичных систем проверки подлинности смартфонов в Ozon и «Яндекс Маркет». На российских маркетплейсах проблема наличия поддельных смартфонов в последние годы стоит очень остро. Офлайн-розницу она тоже затрагивает.

Комментарий Wildberries

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей Wildberries. Он приведен без изменений.

«Нововведение по обязательному указанию IMEI на Wildberries на данный момент будет распространяться исключительно на смартфоны, которые продаются со складов селлеров. Планшеты и другая подобная техника не подпадают под эти требования, однако в будущем мы рассматриваем возможность расширения механизма на другие категории техники. Новая система охватывает все карточки в категории «Смартфоны», вне зависимости от даты их создания. Это позволяет выстроить единый подход к контролю качества. Продавцам нужно будет указывать IMEI на этапе сборки заказа на своем складе – на этапе формирования поставки по модели FBS («Маркетплейс») для доставки покупателю. Для крупных партнёров, использующих API-интеграции, предусмотрена возможность автоматической передачи IMEI в систему. Наличие IMEI-кода в системе Wildberries не исключает необходимости проверки со стороны клиента – наоборот, даёт ему дополнительные инструменты для этого. Постепенное введение обязательного указания IMEI для товаров стало еще одним шагом маркетплейса в рамках стратегии по усилению контроля подлинности и уникальности продукции на платформе».



