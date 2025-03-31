Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос

На юге Иркутской области может быть введен тотальный запрет на майнинг на несколько лет вперед – до марта 2031 г. Сейчас здесь действуют сезонные лимиты. Причина – нехватка электричества. Это может лишить майнеров, в том числе и профессиональных, дохода, особенно из-за сложностей с подключением к сетям в других регионах. Подобные ограничения часто провоцируют переезд людей в другие регионы и даже страны.

Помайнили и хватит

Российским майнерам могут полностью запретить добывать криптовалюту на юге Иркутской области, пишет «Коммерсант». Сейчас здесь действуют сезонные ограничения, вызванные дефицитом электроэнергии. Запрет хотят ввести до 15 марта 2031 г.

По информации издания, времени майнерам на подготовку к изменениям власти давать не собираются. Новые жесткие лимиты могут вступить в силу 1 апреля 2025 г. Инициатором новых проблем для частных майнеров, а также компаний, построивших бизнес вокруг добычи криптовалюты и инвестировавших в это деньги, стал глава региона Игорь Кобзев – 17 марта 2025 г. он направил Президенту России Владимиру Путину письмо с предложением по созданию так называемого «механизма возмездного изъятия мощности у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой в пользу реализации значимых для региона социально-экономических задач».

Traxer / Unsplash Майнерам придется искать или новый регион проживания и работы, или вид деятельности

Глава государства одобрил предложение Кобзева – поставил визу «Рассмотреть и поддержать» и поставил пометку «Доложите, мы же договорились навести здесь порядок в интересах области», пишет «Коммерсант». Также 27 марта 2025 г. состоялось заочное заседание правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, на котором рассматривался вопрос полного запрета майнинга на юге Иркутской области. По словам источников издания, вероятно, будет принято решение поддержать идею Кобзева.

Аргументы Кобзева

В письме губернатора Иркутской области сказано, что за минувшие пять лет во вверенном ему регионе потребление энергии выросло на 28%. Кобзев подчеркнул, что в области в настоящее время наблюдается дефицит электричества, и винит он в этом именно майнеров.

По его подсчетам, к 2030 г. дефицит электроэнергии в Сибири может вырасти до 2,9 ГВт до 2030 г., хотя, отметил Кобзев, даже в 2025 г., за пять лет до 2030 г., в области фиксируются проблемы с подключением к электросетям новых промышленных и социальных объектов.

В качестве примера Кобзев привел Иркутскую электросетевую компанию, которая сообщила об отсутствии возможности подключения к сетям электроснабжения абсолютно любых объектов в ближайшие четыре года.

Кобзев в своем письме подчеркнул, что сезонные лимиты на майнинг уже доказали свою эффективность – потребление мощности официального белого майнинга в регионе упало на 305 МВт за один месяц.

CNews напоминает, что в начале 2023 г. компания «Иркутскэнергосбыт» повесила на частного майнера долг за электричество почти в 30 млн руб., в одностороннем порядке поменяв ему тариф с льготного (для жителей) на коммерческий и пересчитав все его расходы. Майнер попытался защититься от гигантского счета в суде, но проиграл.

Разрешено, но запрещено

В начале 2022 г. Центробанк предлагал полностью запретить любые операции с криптовалютой на территории России, но Владимир Путин эту инициативу не поддержал. К концу лета 2024 г. был принят закон, легализующий майнинг в России.

Другими словами, россиянам разрешили зарабатывать на добыче биткоина и других токенов. Однако почти сразу же власти начали запрещать заниматься этим в отдельных регионах – где-то сезонно, как на юге Иркутской области а где-то полностью.

Например, 15 ноября по 15 марта майнить нельзя в ряде городов и районов Иркутской области, а также в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края – этот лимит действует до 2031 г. Тем временем в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР майнить вообще нельзя вплоть до 15 марта 2031 г.

Причина везде одна – дефицит электроэнергии.

Запретить, отобрать

Иркутская область в настоящее время является центром майнинга криптовалюты в России ввиду сниженных цент на электричество, пишет «Коммерсант». Однако есть и другая причина – недавний запрет криптовалюты в соседнем Китае вынудил местных майнеров искать новое пристанище, и для большинства из них им стала именно Иркутская область.

Кобзев в своем письме главе государства предлагает не только запретить майнинг, но и отобрать у майнеров подключение к сетям. «Введенный временный запрет майнинга не дает законных оснований изъятия у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой мощности в пользу реализации значимых для региона социальных и производственных проектов», – сказал губернатор.

Глава Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов подчеркнул, что запрет на майнинг в тех или иных регионах на деле приносит проблемы поставщикам электричества. По его подсчетам, за время сезонного запрета было высвобождено 320 МВт мощностей, однако энергокомпании недополучили «значительную часть прибыли».

Замгендиректора BitRiver Олег Огиенко тоже говорит о падении доходов поставщиков электричества в Иркутской области. «Энергокомпании получат приличные выпадающие доходы, пока новые потребители не восполнят выпавшую нагрузку», – сказал он «Коммерсанту. Также он подчеркнул, что пока поставщики электричества не найдут новых клиентов, «на какое-то время возрастут цены на электроэнергию для остающихся в энергосистеме потребителей, не относящихся к населению, за счет увеличения перекрестного субсидирования».

Переезд возможен, но затруднен

Нельзя исключать, что осевшие на юге Иркутской области майнеры задумаются о переезде в другие регионы ила на север области после введения тотального запрета на их деятельность. Однако сделать это часто будет не так просто из-за проблем с подключением к сетям в других частях страны.

«Коммерсант» приводит в пример северо-востоке Иркутской области – здесь на фоне дефицита электричества едва ли получится подключиться к электросетям до 2028 г., пока в Якутии не заработает новая ТЭС. Но и регионы с профицитом электричества просто так майнеров на свою территорию не пустят. Так, В профицитных районах Братска и Усть-Илимска подключение к электросети будет сопровождаться «длительным и дорогостоящим процессом техприсоединения», пишет «Коммерсант». Также им придется вложиться в строительство «последней мили».



