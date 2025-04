Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Почтовый клиент Outlook, который Microsoft развивает десятилетиями, вызывает все больше недовольства у пользователей. А после недавних апдейтов к ним присоединились еще и системные администраторы. Большинство из них называют Outlook не иначе как мусором. Сама программа очень старая – она вышла в 1997 г. и вплоть до 2015 г. была основным почтовым клиентом в Windows.

Замусоренная Windows

ИТ-специалисты и системные администраторы в подавляющем большинстве считают, что новый почтовый клиент Outlook для Windows – не что иное, как программный «мусор» (hot garbage), пишет портал Neowin. Сама Microsoft, по всей видимости, имеет прямо противоположное мнение – теперь она будет поставлять Windows 11 исключительно с обновленным Outlook, что отныне отражено в документации к системе и почтовому клиенту.

Оригинальный Outlook входил в состав Windows в качестве основного почтового клиента почти 20 лет – с 1997 по 2015 гг.

Neowin пишет, что у ИТ-специалистов и системных администраторов накопилась масса претензий и вопросов к новому Outlook. Негатив в сторону клиента льется рекой, в том числе, на Reddit – здесь даже создана отдельная тема под названием «Новый Outlook – это по-прежнему хлам» (New outlook is still hot garbage). Она размещена на сабреддите Sysadmins – к моменту выхода материала она просуществовала восемь дней и за этот период успела набрать более 2000 лайков и почти 400 комментариев, в большинстве которых авторы целиком и полностью разделяют мнение автора темы – пользователя под псевдонимом CantankerousBusBoy.

Потоки критики

В своем треде CantankerousBusBoy написал: «Привет, команда! Просто захожу, чтобы напомнить вам, что новый Outlook по-прежнему остается куском мусора. Дайте мне знать, если вы хотите получать это напоминание ежедневно». Ниже он добавил, что хотел отправить это письмо непосредственно в Microsoft, используя именно новый Outlook, но по какой-то странной случайности оно разместилось на Reddit.

Пользователи откровенно ругают и высмеивают ПО Microsoft

Под этим постом появились сотни комментариев в поддержку автора. Один из них оставил пользователь memoryisntram, по всей видимости, работающий систем администратором. Он написал, что уведомил своего руководителя, что пока Microsoft не уберет из нового Outlook виртуального ассистента Copilot, переходу на обновленную версию этого приложения не бывать.

«В новом Outlook действительно отсутствуют некоторые функции, включая в основном все, что происходит на вкладке «Файл», и возможность просматривать общие почтовые ящики по разговорам, а не по электронной почте», – написал пользователь erok279. Он также добавил что все же пользуется новой версией клиента около года.

Соблюдая традиции

Редакция CNews обнаружила массу негативных отзывов на новый Outlook непосредственно на фирменном форуме Microsoft. К примеру, в июне 2024 г. на нем появилась тема под названием «Почему новый Outlook такой отстой?» (Why is New Outlook so rubbish?) за авторством пользователя Angela Davey1.

Microsoft пока не удалила эту публикацию

«В новом Outlook нет ни одной из функций, которые делали старый Outlook таким замечательным продуктом. Никаких правил, фильтров, невозможность сортировки по алфавиту, а затем действия с группой элементов, – сетует автор темы. – Он не отправляет почту, а помещает в черновики даже без предупреждения. Затем вы не можете редактировать и отправлять. Он просто говорит: "Что-то пошло не так". Когда я оставляла старый Outlook работать на ночь, он продолжал работать и на следующий день. Новый Outlook вылетает и не получает почту – приходится выключать и перезапускать. Как вы можете говорить, что это пригодный для использования продукт? Вы проводили какое-либо тестирование системы перед выпуском для ничего не подозревающей публики?».

Некоторые пользователи Reddit решил вступиться за Microsoft, то есть пойти против большинства. Например, sabertoot отметил, что пользуется новым Outlook на протяжении нескольких месяцев и пока не испытывает особых проблем «Иногда он медленно загружает To-Do или пользовательскую надстройку, но компенсирует это более быстрым запуском и синхронизацией почты и общих почтовых ящиков. Для основ он просто отличный», – отметил sabertoot, подчеркнув, что его мнение непопулярно.

Другие участники беседы заявили, что новый Outlook столь же плох, сколь и предыдущие ревизии почтового клиента Microsoft. «По правде говоря, классический Outlook тоже не самый лучший продукт. У него одни из худших возможностей поиска среди всех почтовых приложений», – написал TheDarthSnarf.

Возвращение в прошлое

Клиент Outlook существует с середины 1990-х годов. На протяжении двух десятков лет он был основным почтовым клиентом в Windows, но с релизом Windows 10 летом 2015 г. Microsoft заменила его на программу «Почта и Календарь». Она пришлась по вкусу пользователям благодаря простому и удобному интерфейсу, стабильностью и отсутствием бесполезных функций.

Microsoft испортила репутацию Outlook и теперь пытается навязать его пользователям

В 2023 г. Microsoft начала готовить почву для возвращения Outlook в состав Windows в качестве основного почтового клиента. Как сообщал CNews, для этого корпорация решила удалить «Почту и Календарь» из системы – к концу 2024 г. задуманное было реализовано.

В январе 2025 г. вскрылась тайная схема Microsoft по продвижению обновленного Outlook. CNews писал, что она без разрешения внедряет его в Windows под видом обновления ОС. Но с очередным апдейтом Outlook начал работать максимально нестабильно – может закрыться с ошибкой даже при написании письма, а также при его отправке или получении новой корреспонденции.