Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества

Соучредитель и гендиректор ИТ-компании «Аеза Групп» Юрий Бозоян арестован по обвинению в организации преступного сообщества. Его подозревают, в числе прочего, в предоставлении серверов для онлайн-магазина запрещенных в России веществ и защите его от DDoS-атак.

Из гендиректоров в подозреваемые

Генеральный директор ИТ-компании из Санкт-Петербурга «Аеза Групп» Юрий Бозоян арестован по решению московского суда. Как пишет «Коммерсант», 1 апреля 2025 г. в петербургском офисе его компании прошли обыски, после которых Бозоян и несколько его сотрудников оказались под арестом по делу незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК РФ соответственно).

По первой статье ему грозит до семи лет лишения свободы, по второй – до 20 лет.

По информации ТАСС, под стражу были взяты Бозоян и бизнесмены по фамилии Орел и Зубова (их имена к моменту выхода материала не раскрывались). Бозоян и Орел подозреваются в создании организованного преступного сообщества. А Зубова – в участии в нем.

Иное мнение

Telegram-канал Mash приводит другую версию событий. По его данным, под арест попали «исполнители» А. А. Пензев, В. В. Гаст, Г. А. Лаврухин и двое бизнесменов: Т. В. Зубов и М. А. Орлов.

Личная страница Юрия Бозояна в VK Юрий Бозоян

Как пишет Mash, Бозоян и 21-летний учредитель «Аеза Групп» Арсений (его фамилия не каналом не называется, но редакция CNews выяснила, что это Арсений Пензев), основали свою компанию, когда Бозояну было 27 лет, а Арсению – 16. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Аеза Групп» была создана в июне 2021 г., почти четыре года назад. На сайте компании сказано, что она предоставляет услуги хостинга.

В 2023 г. учредители компании начали предоставлять свои услуги магазину по продаже запрещенных в России веществ BlackSprut. В числе услуг – защита от DDoS-атак. «Все расходы на аренду офиса, технику и оборудование взяли на себя. Деньги получали через криптокошельки и делили между собой», пишет Mash.

По информации Mash, работа BlackSprut завершилась в феврале 2025 г. в результате действий российских правоохранительных органов. После обысков в «Аеза Групп» на Бозояна и Пензева возбудили уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 228.1 (незаконный оборот наркотиков) УК РФ. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Легальный бизнес Бозояна

К моменту выхода материала сайт «Аеза групп» полностью функционировал. Согласно предоставленной на нем информации, компания занимается предоставлением услуг хостинга и смежных с ними сервисов, включая аренду серверов.

Сайт Aeza пока работает

По ЕГРЮЛ компания поделена на равные части меду Юрием Бозояном, Арсением Пензевым и Игорем Князевым при уставном капитале около 2,36 млн руб. По данным сервиса «Контур.Фокус», компания завершила 2024 г. выручкой 66,9 млн руб. (рост 446% год к году) и чистой прибылью 3,4 млн руб.). Бозоян занимает пост генерального директора.

Основной вид деятельности компании – «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» (код ОКВЭД 63.11). Дополнительных видов деятельности – 15, среди них: «деятельность web-порталов» (63.12), «деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров» (46.19), «деятельность в области связи на базе беспроводных технологий» (61.20) и пр.

Дополнительный бизнес Бозояна

В июле 2024 г. Бозоян через «Аеза Групп» учредил компанию ООО «Облачные решения» с уставным капиталом 50 тыс. руб. и основным видом деятельности «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» (63.11). Конечные владельцы компании – Михаил Белов (гендиректор, 40%), Игорь Князев (20%), Юрий Бозоян (20%) и Арсений Пензев (20%). РБК пишет, что компания к началу апреля 2025 г. была ликвидирована, однако по ЕГРЮЛ и «Контур.Фокусу» она продолжает работать.

Публикация в Mash

В сентябре 2024 г. по схожей схеме учреждения появилась компания ООО «Аеза Логистик» с уставным капиталом 150 тыс. руб. Она на 100% принадлежит «Аеза Групп» и поделена на равные доли между Князевым, Пензевым и Бозояном. Генеральный директор – Анастасия Морозова, основной вид деятельности – «деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41).

Потенциальный теневой бизнес Бозояна

К моменту выхода материала связь Бозояна и Пензева с BlackSprut доказана или опровергнута не была. В 2024 г. компанию «Аеза Групп» связывали также с операцией Doppelgänger («Двойник»), притом приписывали ей ключевую роль в ней. Об этом писало, в частности, издание The Record.

Операцию Doppelgänger журналисты The Record называют крупной «российской кампанией по дезинформации», которая якобы ведется в Европе с мая 2022 г. Утверждается, что в рамках кампании были созданы поддельные сайты крупных иностранных изданий, в том числе немецкой Der Spiegel и британской The Guardian. На них якобы публиковались фальшивые новости.

На момент выхода материала связь Бозояна с Doppelgänger не подтверждалась.