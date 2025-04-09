Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

Microsoft решила не церемониться с теми, кто устал от ее сырых обновлений и решил отказаться от них. Таких пользователей она начнет блокировать. Первыми под раздачу попадут те, кто пользуется корпоративным мессенджером Teams – здесь аккаунт попадет в «черный список» после трех месяцев без обновлений ПО.

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Слышишь, обновись

Microsoft, придумала, как бороться с пользователями, предпочитающими любыми способами избегать обновлений ее ПО. Такие апдейты, как известно, в подавляющем большинстве случаев не несут в себе ничего хорошего и лишь ломают софт корпорации. Теперь за такое «самосохранение» пользователям будут грозить блокировки.

Как пишет портал Neowin, новую стратегию Microsoft протестирует на пользователях корпоративного мессенджера Teams. Им будет грозить «бан», если они не обновят приложение в течение трех месяцев (90 дней) с момента выхода более новой версии.

Блокировка будет носить временный характер. Как только пользователь установит апдейт, все вновь заработает как прежде, если не считать повышенного риска получить новые глюки, что, например, характерно для всех апдейтов Windows за последние пару лет.

Не мудрствуя лукаво

Microsoft не стала выдумывать хитрые причины, по которым решила заставлять пользователей обновляться. Корпорация заявила, что делает это во имя безопасности пользователей, которую она всячески чтит, и о которой заботится. При этом, как сообщал CNews, Windows 11 сливает в Сеть в десятки раз больше пользовательской информации, нежели Windows XP, что не самым лучшим образом сказывается на их безопасности.

Microsoft Почти у любого ПО Microsoft есть масса альтернатив, в том числе и бесплатных. Teams - не исключение

«В сегодняшнем климате безопасности наша работа в масштабах компании и всей отрасли по поддержанию безопасности этой критической экосистемы важнее, чем когда-либо, – приводит Neowin цитату из официального заявления софтверного гиганта. – И хотя мы также поставляем исправления ошибок и другие новые функции посредством непрерывных инноваций, в конечном итоге безопасность – это работа номер один».

В компании заявили также, что поддержка Teams в актуальном состоянии, то есть обновленным до последней версии, якобы «имеет решающее значение для обеспечения безопасности» пользовательских устройств. Также Microsoft не преминула похвастаться, то большинство пользователей не борются с автоматическим обновлением Teams, активированным по умолчанию.

Заспамить всех

Microsoft известна тем, что регулярно превращает Windows в площадку для спама. Она постоянно рекламирует в ней собственные продукты, иногда прибегая к очень агрессивным практикам маркетинга, например, к полноэкранной рекламе.

Имеющийся за плечами опыт в навязывании пользователям рекламы она применит и в Teams. Те, кто не обновил мессенджер, за два месяца до блокировки увидят баннер с предупреждением о «дне икс», то есть он будет досаждать им на протяжении 60 дней.

После блокировки пользователь увидит страницу с соответствующим уведомлением. Чтобы вновь начать пользоваться Teams, потребуется или самостоятельно обновить приложение, или, при отсутствии необходимых для этого прав доступа, сообщить о проблеме системному администратору.

Абсолютно легальный способ обхода

Для пользователей Windows обновление Teams станет обязательным с 11 апреля 2025 г., отметили в Microsoft. Тем, кто пользуется мессенджером в виртуальной среде (VDI), оно станет таковым с 6 мая 2025 г. Аналогичные требования будут предъявляться и для пользователей macOS, но лишь с 15 мая 2025 г.

Однако пользователи, по тем или иным причинам не желающие обновлять установленное приложение Teams, могут этого не делать и не брать во внимание все предупреждения Microsoft. Связано это с тем, что после трех месяцев без апдейтов Microsoft заблокирует именно само приложение, но никак не аккаунт.

У Teams существует официальная веб-версия, работающая прямо в браузере. Ее обновлять не требуется, и она не заблокируется. Кроме того, такое исполнение сервиса позволяет удалить Teams из памяти компьютера и тем самым освободить довольно много дискового пространства.

Уже проходили

Принудительная блокировка Teams – это относительно новый инструмент Microsoft для перевода пользователей на новые версии своих программных продуктов. Нынешний пример – второй такой случай за все время его существования – мессенджер работает с марта 2017 г.

Впервые напугать пользователей Teams Microsoft попыталась в сентябре 2024 г., когда заявила, что заблокирует его на старых версиях Windows. Тогда речь шла о блокировке Teams с 15 октября 2024 г. на компьютерах под управленем Windows 10 21H2 и более ранних версий, а также Windows 10 и 11 LTSC. Пользователей macOS 11, а позже и macOS 12 тоже зацепило.

Microsoft грозилась лишить пользователей Windows 10 21H2 и более ранних сборок доступа к Teams в январе 2025 г. В Windows 10 и 11 LTSC блокировка назначена на август 2025 г. В macOS она состоялась в ноябре 2024 г., в macOS 12 – в марте 2025 г.

Microsoft открыто говорила, что пощадит пользователей, если те установят более новые версии своих ОС. Но проблема в том, что на некоторые ПК невозможно установить современные сборки Windows 11, они для них слишком старые. Windows 10 и вовсе скоро лишится технической поддержки, а macOS версии 13 и более новые тоже не могут установиться на совсем старые Apple Mac.

Таким образом, стремление защитить себя от блокировки Teams могла бы привести пользователей старых ОС к покупке нового компьютера. Но веб-версия мессенджера эффективно избавила их от этих трат