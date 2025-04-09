CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2025», которая состоится 15 апреля.

Регистрация по ссылке.

Основные темы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Итоги развития рынка заказной разработки ПО в 2024 г.
  • Заказной ПО для госсектора.
  • Какие решения нужны коммерческим заказчикам.
  • Что предлагают стартапы.
  • Как государство поддерживает российских разработчиков.

Инструменты разработки

  • Какие инструменты нужны для заказной разработки.
  • Open Source как основа заказных решений.
  • Безопасная разработка.
  • Автоматизированное тестирование.
  • Организация совместной работы и управление проектом.
  • Облачные платформы для разработчиков.

Практический опыт разработки ПО

  • Как понять, что без заказного ПО не обойтись?
  • Планирование разработки: водопадный подход или Agile.
  • Управление проектом разработки ПО: делимся опытом.
  • Как выбрать подрядчика заказной разработки.
  • Кейсы внедрения заказного ПО.

С докладами выступят:

Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Александр Афанасьев, ИТ-директор, Leomax Group;
Иван Крутько, бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, «Комус», «М-Видео»;
Валентин Каськов, директор по информационным технологиям, международный холдинг «Специальные системы и технологии»;
Марат Зайнуллин, ИТ-бизнес-партнер УК и централизованных функций, «Русагро Тех»;
Евгений Мандрыка, Product Owner, «СберМобайл»;
Алексей Никонов, эксперт совета по цифровой трансформации при Минпромторге России, основатель, мебельная фабрика Brendoss;
Владислав Юров, директор по цифровой трансформации, Jamilco;
Вера Осолодкина, аккаунт-директор, «Далее» Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, юридическая компания ЭБР.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153