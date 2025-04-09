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В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

VK раскрыла названия структур, которые намерены выкупить допэмиссию акций компании на 115 млрд руб. Это АО «АМ-Инвест» (вместе с ЗПИФ «Тривор») и УК «Агана» (вместе с ЗПИФ «Агана - Социальные Сети»). Совладельцем УК «Агана» является Павел Прасс, который ранее вошел в состав консорциума по покупке «Яндекса». То есть один из акционеров «Яндекса» будет участвовать в управлении долей в VK.

Допэмиссия акций VK на 115 миллиардов

Совет директоров интернет-холдинга «ВК» (VK) утвердил участников закрытой подписки по допэмиссии акций компании. Как говорится в сообщении VK, далее данное решение должно быть утверждено советом директоров компании. Преимущественное право существующих акционеров на выкуп акций компании может быть реализовано в течение 15 дней с даты уведомления акционеров: которое будет сделано после регистрации эмиссии Центробанком.

В ходе допэмиссии VK планирует привлечь до 115 млрд руб. Денежные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки. Цена размещения составит 324,9 руб. за одну акцию, что соответствует средневзвешенной цене по результате торгов на Московской бирже за три месяца (с 18 декабря 2024 г. по 18 марта 2025 г.).

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© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика
Среди будущих покупателей вновь выпущенных акций VK есть Павел Прасс, состоящий в консорциуме по покупке «Яндекса»

Из сообщения VK следует, что участниками подписки станут закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), пайщиками которых являются ключевые российское акционеры VK.

Кто выкупит акции VK

На сайте Центра раскрытия корпоративной информации также размещено сообщение МКПАО ВК (юридическое лицо VK). Из него следует, что участниками закрытой подписки станут две структуры. Одна из них это АО «АМ – Инвест» и ЗПИФ «Тривор». Вторая – «Управляющая компания «Агана» и ЗПИФ «Агана – Социальные Сети».

Согласно данным базы «Контур Фокус», УК «Агана» была создана в 2015 г. ООО «Вторая Юридическая Компания» (ВЮК). Изначально 19,9% в УК «Агана» также владел Анатолий Гавриленко, но с 2024 г. ВЮК является единственным участником УК «Агана».

ВЮК была создана в 2010 г. Изначально она полностью принадлежала ЗАО «Инвестгруп». В 2018 г. 78% в компании получила Александр Калин, 22% - Ольга Буланцева. В 2024 г. состав владельцев компании полностью поменялся: 30,3% получил АО «Независимый Альянс», по 25,1% - АО «Профессиональный Строитель» и Владислав Брыльков (бывший гендиректор структуры «Газпрома» - «Газ – Сервис») , 19% - гендиректору специализированного депозитария «Инфинитум» Павлу Прассу.

Интересно, что Павел Прасс также является создателем АО «АйТи.Развитие», которое в 2024 г. вошло в ЗПИФ «Консорциум.Первый», который выкупил МКПАО «Яндекс» у его бывшего владельца - голландской Yandex (сейчас называется Nebius). Сумма сделки составила 475 млрд руб., доля «АйТи Развитие» в консорциуме составила 15%. Таким образом, акционером VK становится фонд, связанный с одним из акционеров «Яндекса».

Актуальная структура собственности АО «АМ – Инвест» не известна. По состоянию на 2023 г. АО «Риком» владела 30,3%, Сергей Анисимов владел в компании 26,66%, АО «Рубатэкс» - 10%, Владимир Масюк и Алексей Чумаков - 9,9%.

Финансовые показатели и проблемы VK

Контролирующим акционером VK является АО «МФ технологии». По состоянию на конец 2021 г. она владела 53,7% от общего числа голосов и 4,8% от общего числа акций.

С конца 2021 г. компания находится под контролем структур, связанных с «Газпромом»: Газпромбанка и страховой компании «Согаз». Исходя из сообщения VK можно сделать вывод, что допэмиссию будут выкупать структуры, связанные с «Газпромом».

По итогам 2024 г. выручка VK составила 147,6 млрд руб. При этом компания получила отрицательный скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) – минум 4,9 млрд руб. (по итогам 2023 г. показатель EBITDA составил 200 млн руб.). Чистый убыток 94,9 млрд руб.

Также соотношение долга VK к капиталу составило 6,44. VK предупредил инвесторов, что в ряде кредитных договоров с банками, являющимися связанными сторонами, были нарушены ограничительные условия. При этом в VK не ожидают частичного или полного истребования банками долговым обязательств.

«Вероятность и источники погашения VK своих обязательств указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности VK продолжать свою деятельность непрерывно/, - предупредили в VK. – VK инвестирует в рост бизнеса и ожидает, что сможет погасить свои обязательства за счет реструктуризации долга от связанной стороны, а также привлечения дополнительного финансирования и будущих притоков от операционной деятельности».

Игорь Королев

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