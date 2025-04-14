Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Компания «Дельта Холдинг» стала владельцем 12,9% акций каршерингового сервиса «Делимобиль». Утверждается, что компания представляет интересы консорциума неких долгорсочных инвесторов. Гендиректор компании Кирилл Примаков также является учредителем АО «Мультипликатор Группа», которая в 2022 г. приобрела Astrum Enterteinmet - бывшее игровое подразделение VK, и владельцем онлайн-агрегратора авиабилетов «Авианити».

Новый совладелец «Делимобиль»

У каршерингового сервиса «Делимобиль» появился новый крупный акционер, Согласно сообщению на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, АО «Дельта Холдинг» стала владельцем 12,9% акций ПАО «Каршеринг Руссия», основного юридического лица «Делимобиль».

Рыночная стоимость приобретенного «Дельта Холдинг» пакета акций составляет 3,9 млрд руб. Состав акционеров «Дельта Холдинг» не известен. Компания была создана в 2023 г., ее гендиректором является Кирилл Примаков. Примаков также был учредителем (по состоянию на 2021 г.) АО «Мультипликатор Групп».

Кто стоит за «Дельта Холдинг»

Данная компания в 2022 г. приобрела разработчика онлайн-игр Astrum Enterteinment (ООО «Аструм»). «Аструм» был частью My.Games - игрового подразделения VK. В 2022 г. VK продал My.Games Александру Чачава (также является совладельцем «Яндекса») за $642 млн. Затем My.Games покинул Россию, а российское подразделение было продано совместному предприятию (СП) с компанией Innova.

Юридически сделка выглядела как передача ООО «Аструм» под контроль АО «Мультипликатор групп». Александр Чачава отказался отвечать на вопрос об актуальной структуре собственников «Мультипликатор Групп».

Кирилл Примаков также является гендиректором и владельцем онлайн-агрегатора авиабилетов «Авианити» (юридическое лицо - ООО «Рекламные технологии в туризме»). Ранее он был гендиректоров и владельцем разработчика ПО под заказ N-ginn (ООО «Н-Джинн»), сейчас данная компания принадлежит АО «Мультипликатор Групп».

Также ранее Примаков был гендиректоров ООО «Рс Инвестментс», принадлежавшей «Дельта Холдинг». С конца 2024 г. данная компания принадлежит «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия»). В пресс-службе «Делимобиль» заявили агентству «Интерфакс», что «Дельта Холдинг» представляет «консорциум долгосрочных финансовых инвесторов»6 не став раскрывать подробности.

Как распределены акции «Делимобиль»

Структура акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» выглядит следующим образом. ООО «Делимобиль Холодина» владеет 78% акций в компании. В ней люксембургская Delimobil Holdiong владеет 99,9%, В свою очередь, в Delimobil Holding ООО «Микро Капитал Корпоративные Сервисы» владеет 68,2%. Данная структура полностью принадлежит итальянскому бизнесмену Винченцо Трани (Vincenzo Trani), его косвенная доля в «Делимобиль» составляет 53,25%.

Артем Сергеев владеет 11% в Delimobil Holding, его доля в «Делимобиль» составляет 8,69%. Кипрская Nevsky Property Finance ( по состоянию на 2021 г. была аффилирована с ВТБ) владеет 13,39% в Delimobil Holding, непосредственно в «Делимобиль» ее доля составляет 10,45%.

Финансовые показатели «Делимобиль»

В 2024 г. выручка «Делимобиль» составила 27,9 млрд руб., увеличившись за год на 34%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился на 10% составил 5,8 млрд руб., чистая прибыль значительно сократилась - с 1,93 млрд руб. до 8 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 10 процентных пунктов и составила 21%. Отношение чистого долга к EBITDA составляет 5,1. Автопарк составит 31,7 тыс. машин, компания работает в 13 городах.

В начале 2024 г. «Делимобиль» провел IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 4,2 млрд руб., что больше, чем планировалось первоначально - 3 млрд руб. (сказался высокий спрос инвесторов).

Российский рынок каршеринга в 2024 г. составил 63 млрд руб., следует из отчета Б1. «Делимобиль» является его лидером по количеств машин. На втором месте находится «Ситидрайв» (по состоянию на 2022 г. принадлежал Сбербанку) с 19 тыс. машин, на третьем месте - «Яндекс»Драйв» с 17 тыс. машин, на на четвертом - BelkcaCar с 7 тыс. машин.