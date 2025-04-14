YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

Разработчики видеохостинга YouTube предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра Shorts — коротких вертикальных видео. Сотрудники разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут устанавливать ежедневный лимит на просмотры коротких видео. По его достижении бесконечная прокрутка Shorts остановится.

Ограничение на контент

Разработчики YouTube решили ограничить время просмотра Shorts — коротких вертикальных видео, пишет сообщает TechCrunch. Сотрудники видеохостинг предложил ввести функцию таймера для ограничения просмотра.

«Короткие видео и думскроллинг идут бок о бок. Если вы регулярно проводите время в социальных сетях или на видеоплатформах, скорее всего, вы попали в ловушку, бездумно прокручивая бесконечные короткие видео, пока ваш мозг не отключится», - говорится в публикации.

YouTube Shorts — раздел коротких видеороликов на американском видеохостинге YouTube. Фокусируется на вертикальных видеороликах продолжительностью 180 секунд и менее и на различных функциях для взаимодействия с пользователем.

Unsplash - Kelly Sikkema YouTube решил ограничить время просмотра Shorts

Журналисты TechCrunch отметили, что разработка таймера появилась в последней бета-версии приложения. Пользователи смогут установить лимит, по достижении которого бесконечное прокручивание видео остановится. При достижении лимита, пользователь больше не сможет непрерывно прокручивать Shorts.

При этом отдельные видео можно будет посмотреть после срабатывания таймера, речь идет именно об автоматическом воспроизведении. Со слов разработчиков, для полноформатных видео похожая функция была добавлена в 2023 г.

Популярный сервис

Целью YouTube при создании YouTube Shorts в 2020 г. было составить конкуренцию TikTok — онлайн-видеоплатформе для коротких клипов. Сотрудники компании Google начали с экспериментов с вертикальными видеороликами продолжительностью до 30 секунд в своем собственном разделе на главной странице YouTube. Эта ранняя бета-версия была выпущена лишь для небольшого числа людей.

Вскоре после того, как TikTok был запрещен в Индии в сентябре 2020 г., бета-версия YouTube Shorts стала доступна в Индии. В марте 2021 г. бета-версия была выпущена в США, а затем, 13 июля 2021 г., она была выпущена по всему миру.

По состоянию на май 2024 г. короткие видео в общей сложности собрали более 5 трлн просмотров на YouTube с момента открытия ИТ-платформы для публики включая просмотры видео, которые были сделаны до появления функции коротких видео на YouTube. Авторы Shorts зарабатывают деньги на количестве просмотров или за счет доходов от рекламы. Возросшая популярность YouTube Shorts привела к опасениям по поводу зависимости среди подростков.

Статистика по контенту

Ключевые факты из исследование Массачусетского технологического института (MIT) в феврале 2025 г. раскрывает впечатляющую статистику о YouTube, часть которой Google, вероятно, предпочла бы не афишировать.

Согласно данным Google, YouTube — второй по посещаемости веб-сайт в мире, которому уступает только домашняя страница Google. Каждый месяц человечество потребляет на YouTube 8,3 млн лет видео. За год общая длительность просмотра превышает 100 млн лет, что в сотни раз больше, чем вся человеческая история. Видеохостинг YouTube имеет 2,5 млрд активных пользователей в месяц — это 1/4 всего населения планеты. В среднем один пользователь тратит 29 часов в месяц на просмотр YouTube (это 14,5 дней в год).

Статистика от MIT, в 2022 г. на ИТ-платформу YouTube загрузили 9 млрд роликов, к 2024 уже 14,8 млрд. За два года количество выросло на 60%. Медианное число просмотров на видео — 41. Медианная длина ролика — 64 секунды, а более 30% роликов длятся менее 33 секунд. У 4% видео — 0 просмотров, у 89% видео нет лайков, у 74% роликов отсутствуют комментарии. Английский — самый популярный язык на YouTube (30% роликов). Русский язык на пятом месте по популярности на YouTube (5,2%) после хинди, испанского и португальского; 40% видео — только с музыкой и без картинок. Только 18% видео имеют высококачественный звук. 16% всех видео на YouTube — просто статичные картинки. Только 0,21 % роликов монетизируется.

Исследователи MIT сделали вывод, что для успеха на YouTube недостаточно просто публиковать видео. Больше всего люди смотрят профессиональные ролики с качественной съемкой, монтажом, сценарием и продюсированием. Поэтому YouTube все больше напоминает телевидение, а успех требует комплексного подхода и инвестиций в контент.