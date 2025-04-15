CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Евгений Гаранин, вице-президент по цифровизации и информационным технологиям
ТВЭЛ
Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.
Елена Трошина, директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК
Министерство сельского хозяйства
Главная тема CNews FORUM Кейсы — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.
Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям Транспортная группа FESCO
Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Программно-аппаратные комплексы», «Информационная безопасность» и «Искусственные интеллект и большие данные».
Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации
Почта России
В CNews FORUM Кейсы 2025 примут участие заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев;директор по информационным технологиям, ФГУП «Космическая связь» Павел Татаренко; директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерство сельского хозяйства Елена Трошина; вице-президент по информационным технологиям Транспортная группа FESCO Дмитрий Суровец; заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов; вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «ТВЭЛ» Евгений Гаранин; директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Сергей Субачев; руководитель ИТ-блока МКБ Николай Ульянов; директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России Елена Громова; директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев; ит-директор «МСД Фармасьютикалс» Анатолий Обухов; директор по информационным технологиям Росгеологии Павел Соловьев; директор ГАУ ИТЦ «Соцзащита» Москвы Денис Солодовников; директор по ИТ и цифровой трансформации, ГК «Агроэко» Сергей Меркулов; директор департамента технологий искусственного интеллекта «Русал» Михаил Граденко; директор по цифровой трансформации UD Group Юрий Секликов; директор департамента цифровой трансформации «Технологии ОФС» Юлия Стружкова; директор по развитию информационных систем Банка «ВТБ» Олег Тихомиров; директор по ИТ Perfomance Group Александр Бражников; руководитель департамента цифровизации ОХК «Уралхим» Алексей Бондаренко; начальник управления информационных технологий и систем Автозавода Санкт-Петербурга Роман Цыганков; директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников; начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив Росгосстраха Максим Васильев; руководитель команды разработки X5 Tech Фаддей Осипов; заместитель генерального директора по цифровой трансформации Ижевского завода тепловой техники Станислав Ромащев; советник генерального директора по ИТ Henderson Евгений Мельников; директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» Федор Лежнев; советник генерального директора по цифровой трансформации «Объединенная авиастроительная корпорация» Александр Лебедев; советник практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Артем Евсеев.
Павел Татаренко, директор по информационным технологиям ФГУП «Космическая связь»
В программе CNews FORUM Кейсы выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ: В нашей стране уже создана собственная элементная база и собственные процессоры, и скоро все это увидят
Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров компании «Диасофт»: В отрасли появились стандарты, соответствие которым обеспечивает инновационность и быстрый вывод продуктов на рынок, непрерывность бизнеса и возможность объединения участников рынка для решения сложных задач
Антон Филимонов, руководитель центра компетенций разработки «Газпром ЦПС», и Сергей Артюхов, директор дивизиона «СберТех»
Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: Ключевой задачей ближайших лет является создание федеральных цифровых платформ
Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент ВТБ, и Дмитрий Харитонов, первый заместитель генеральнoго директора Холдинга Т1
Сергей Артюхов, директор дивизиона «СберТех»: Основной актив ИТ-компании — это люди. Но стоимость этого актива растет
Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства: С помощью ГАС «Управление» осуществляется государственное управление более чем 8,5 тыс. федеральных, региональных и ведомственных проектов
Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: Мы пришли к выводу, что к 2028 г. российские разработчики закончат передел российского рынка, и им надо будет задуматься о выходе за его пределы
Дмитрий Шенберг, руководитель по цифровому транзакционному бизнесу Промсвязьбанка
Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям СИБУР: Совокупный экономический эффект от цифровизации в СИБУР уже составил 45 млрд руб
Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Pro: Чтобы создать вендорский продукт на базе Open Source, надо присоединиться к хорошему международному проекту, внести в него существенный вклад, приобрести авторитет в сообществе разработчиков, полноценно и ответственно представлять его в России
Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»
Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ: В ВТБ очень серьезно относятся к внедрению ИИ, стараются использовать самые актуальные решения
Андрей Врацкий, CEO eXpress: Интерес вызывают те решения, которые содержат уникальные возможности
Анна Кузякина, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION
Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России»: «Почта России» намерена уже в ближайшие годы запустить коммерческую доставку грузов с помощью беспилотного воздушного и наземного транспорта, внедрить роботизацию сортировки
Сергей Галеев, руководитель отдела backend-разработки ИТ-компании SimbirSoft: Внедрение ИИ — сложная, но мощная стратегия, которая может привести к значительному улучшению результатов и повышению эффективности
Павел Деверилин, генеральный директор «Лаб СП»
Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ «Лента»: Мы стараемся создать платформу, которая смогла бы отвечать на все вызовы
Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies
Денис Сологуб, заместитель генерального директора – директор по ИТ и цифровой трансформации концерна «Тракторные заводы»: В результате цифровизации компания сможет на 30% увеличить долю рынка и на 30% сократить издержки
Антон Мейнцер, руководитель направления по архитектуре корпоративных платформ ДИТАТ «Газпром нефть», Евгений Винокуров, заместитель директора дирекции—руководитель практики RPA «Газпром нефть» и Михаил Иванов, управляющий директор «Примо РПА»
Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС: Будущее развития ИТ — за квантовыми вычислениями
Алексей Белов, менеджер проекта Naumen, и Александр Бессарабенко, владелец продукта ЭДО-системы «Систем Электрик»
Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий группы «Илим»: Инновационные технологии в «Илим» — не хайп, а средство повышения эффективности
У участников CNews Forum Кейсы была возможность пообщаться в неформальной обстановке во время кофе-брейка
По окончании мероприятия состоялся розыгрыш призов от спонсоров CNews Forum Кейсы
Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ: В нашей стране уже создана собственная элементная база и собственные процессоры, и скоро все это увидят