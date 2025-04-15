Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны

Rutracker, ранее известный как Torrents.ru, вышел из строя. Он не открывается по всей России, не помогают даже приемы для доступа на нужные ресурсы. Что случилось с популярнейшим в стране трекером, неизвестно, но в других странах он работает.

Обновление

Около 23:00 15 апреля 2025 г. работа Rutracker восстановилась.

Rutracker закончился

В России вышел из строя Rutracker – самый известный в стране и мире торрент-трекер и один из самых старых, существующий с 2004 г. К моменту выхода материала он не работал по всей России – жалобы на невозможность посетить востребованный у россиян портал поступали из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, и из Иркутска.

Rutracker – это бывший Torrents.ru, с 2016 г. навечно заблокированный в России. В последние девять лет россияне получали к нему доступ при помощи известных всем технических средств, однако 15 апреля 2025 г. даже они перестали помогать. При этом аналогичные по наполнению ресурсы пока остаются доступными.

Все, что осталось от Rutracker

Согласно сайту Downdetector, проблемы с доступом к трекеру начались примерно с 17:00 15 апреля 2025 г. по Москве. К 22:00 того же дня сайт по-прежнему был недоступен, хотя эпизодически его работа кратковременно восстанавливалась.

Виртуальный переезд не помогает, но поможет реальный

Традиционный способ попадания на Rutracker и ему подобные сайты путем виртуального переезда за пределы России, который освоили миллионы россиян за последние годы, не помогает. Вместо заветного сайта пользователи видят сообщение Web Server Down – автоматическую отбивку, которую выдает британский облачный сервис Cloudflare.

Эта ошибка также известна под номером 521. Она появляется тогда, когда веб-сервер без предупреждения разрывает соединение с сетью Cloudflare.

Страдает вся страна

К моменту выхода материала представители сервиса никак не комментировали происходящее. Редакция CNews выяснила, что проблема наблюдается, по всей видимости, только у российских пользователей – зайти на Rutracker без труда смогли жители как минимум нескольких городов Италии и Казахстана.

Паниковать пока рано

За последние полгода это, по меньшей мере, третий случай, когда дальнейшая судьба очень востребованного среди россиян веб-ресурса оказывалась неопределенной. В октябре 2024 г. умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста», а этому предшествовало его попадание в больницу из-за опухоли головного мозга. Он писал, что серверы «Флибусты» были оплачены лишь на несколько недель вперед, но к моменту выхода материала она продолжала работать.

Rutracker прямиком из Италии

В марте 2025 г. в авиакатастрофе погиб сооснователь The Pirate Bay, регулярно вкладывавший деньги в этот проект. The Pirate Bay – самый известный в мире торрент-трекер, закрыть который пытались власти многих стран, но он тоже продолжает функционировать.

История не повторяется

Сам Rutracker тоже давал поводы для беспокойства за свою судьбу, и притом не единожды. Например, в марте 2022 г. он объявил о собственных антироссийских санкциях, отказавшись работать в России, даже если его исключат из «черного списка» Роскомнадзора. Это стало следствием изменившейся в ту пору геополитики. Впрочем, в течение следующих трех лет россияне без труда посещали его, несмотря на факт его вечной блокировки в стране.

В январе 2023 г. Rutracker перестал открываться в России и был недоступен почти сутки. На главной странице сайта висело сообщение о технических неполадках, причины которых не приводились.

Наглядное доказательство того, что технические приемы россиян не работают

Позже в официальном Telegram-канале сервиса появилось сообщение о проблемах с хостингом. На их устранение ушло длительное время. При этом некоторые пользователи не испытывали никаких проблем с доступом к ресурсу.

Однако раньше пользователи на ошибку 521 в случае с Rutracker не жаловались. Согласно информации из открытых источников, она нередко может указывать на DDoS-атаку. Но эта версия разбивается о тот факт, что за пределами России трекер прекрасно функционирует.

При этом. Как сообщал CNews, в ноябре 2024 г. В России началась эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров. Проблемы в работе различных ресурсов на тот момент наблюдались даже у сайтов, расположенных на площадках Cloudflare.