В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion

16–17 апреля в Москве, в технологическом кластере «Ломоносов», пройдет международная конференция Data Fusion, посвященная работе с большими данными и искусственному интеллекту. Представители крупнейших компаний, ученые и специалисты в области data science обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными и с ИИ-технологиями. Рассказываем, какие сессии можно посетить.



Ключевые спикеры

16–17 апреля состоится международная конференция Data Fusion, посвященная экономике данных и искусственному интеллекту. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными и с ИИ-технологиями. Мероприятие традиционно проводится с акцентом на практических аспектах использования больших данных и машинного обучения.

Конференция пройдет в инновационном кластере «Ломоносов». Посмотреть трансляцию можно с 10:45 на сайте мероприятия Data Fusion и на главной странице CNews.

Среди ключевых спикеров: заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, президент «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор Wildberries Татьяна Ким, генеральный директор VK Владимир Кириенко, директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор AIRI, Иван Оселедец и Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ.

На конференции ждут специалистов всех уровней в области Data science

Целевая аудитория конференции — представители государственных структур, отвечающих за внедрение технологий ИИ и государственных институтов, которые курируют развитие ИИ в России, ЛПР, руководители среднего и высшего звена подразделений, ответственных за работы с данными, менеджеры и руководители – заказчики моделей у DS-команд, chief data scientists и chief data officers в компаниях всех отраслей.

Также на конференции ждут специалистов всех уровней в области Data science, руководителей и старших сотрудников R&D лабораторий в области ИИ, тимлидов data science команд в компаниях.

Главные сессии

В программе: лекции и мастер-классы ведущих ученых и практиков из сферы Data Science, дебаты, кейс-сессии, дискуссии, нетворкинг и неформальное общение. Так, среди главных сессий конференции можно назвать следующие:

Нейротехнологии: гонка за будущим. Участники сессии поговорят про нейронауки и нейротехнологии, прорывы в которых способны в будущем серьезно поменять реальность — в медицине, развитии когнитивных и физических возможностей человека, качестве и продолжительности человеческой жизни.

Участники сессии поговорят про нейронауки и нейротехнологии, прорывы в которых способны в будущем серьезно поменять реальность — в медицине, развитии когнитивных и физических возможностей человека, качестве и продолжительности человеческой жизни. ИИ-провокация: где грань между ошибкой и прорывом? На сессии поговорят о галлюцинациях, которыми грешит искусственный интеллект — сбои ИИ иногда дают неожиданные результаты, граничащие с гениальностью. Эксперты обсудят, где проходит граница между творчеством и «галлюцинацией» при создании произведений искусства и генерации контента нейросетью, и станет ли творчество ИИ частью культурного контекста человечества.

На сессии поговорят о галлюцинациях, которыми грешит искусственный интеллект — сбои ИИ иногда дают неожиданные результаты, граничащие с гениальностью. Эксперты обсудят, где проходит граница между творчеством и «галлюцинацией» при создании произведений искусства и генерации контента нейросетью, и станет ли творчество ИИ частью культурного контекста человечества. мИИровая политика: новые задачи и новые игроки. Участники сессии обсудят, есть ли место ИИ как инструменту в сфере международных отношений, и где существуют точки роста для развития международного партнерства.

Участники сессии обсудят, есть ли место ИИ как инструменту в сфере международных отношений, и где существуют точки роста для развития международного партнерства. Стена данных: сколько осталось до предела? На дебатах эксперты обсудят генерацию синтетических данных, разработку методов повышения эффективности использования уже существующих данных и привлечение дополнительных источников данных.

Обзор актуальных трендов ИИ и ML

Еще две дискуссии посвящены обзору актуальных трендов ИИ и ML в науке и бизнесе от специалистов — «Эксперты о трендах: наука» и «Эксперты о трендах: бизнес». Обе промодерирует Денис Суржко — заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, вице-президент ВТБ. Участники обеих сессий — ведущие российские ученые и управленцы из бизнес-мира.

Всего в рамках конференции участников ожидает более 70 практико-ориентированных сессий, в том числе специальный трек по ключевым практическим направлениям ML: Embodied AI, NLP, CV, рекомендательные системы, RAG.

Полная программа конференции Data Fusion доступна на сайте.