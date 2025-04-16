Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему

Microsoft занялась «починкой» Outlook

Microsoft подтвердила факт наличия проблемы чрезмерного потребления ресурсов компьютера классическим почтовым клиентом Outlook без видимых на то причин, пишет Tom’s Hardware.

На форуме сообщества Microsoft, Reddit и других интернет-площадках еще с ноября 2024 г. встречаются жалобы пользователей на внезапные скачки показателя загрузки процессора вплоть до 50% во время использования Outlook Classic. При этом параллельно никаких ресурсоемких фоновых задач на ПК якобы не выполнялись – пользователь просто набирал текст письма с клавиатуры.

В некоторых случаях нагрузка на процессор в ходе работы с программой оказывалась столь велика, что CPU нагревался до температуры, близкой к критической. Так, один из пользователей – обладатель флагманской десктопной модели Intel Core i9-14900HX утверждал, что встроенный в чип термодатчик фиксировал температуру около 95 градусов Цельсия при открытии окна «Новое сообщение» – выполнении, казалось бы, не слишком ресурсоемкой операции.

Microsoft Microsoft обратила внимание на баг Outlook полугодичной давности

На форуме поддержки Microsoft пользователям, столкнувшимся с проблемой, предлагали массу вариантов ее решения, в том числе отключение аппаратного ускорения графики в приложении Outlook, деактивацию инструментов проверки орфографии и сторонних дополнений. Однако на практике следование этим рекомендациям не приносило ожидаемого результата.

Спустя примерно шесть месяцев с момента появления первых жалоб на проблему Microsoft вплотную взялась за ее решение. «Гигант из Редмонда» предложил временный способ избавления от ощутимых замедления работы и «подвисаний» приложений, признав, что оно действительно может иногда потреблять 30-50% процессорного времени.

Временное решение проблемы

Команда разработчиков Outlook до сих пор занята поиском первопричин возникновения проблемы. В качестве временного решения в Microsoft предлагают администраторам и пользователям собственноручно перевести почтовый клиент на альтернативный канал получения обновлений.

Обладателям лицензий на ПО Microsoft из числа организаций доступно всеобъемлющее руководство по выполнению этой процедуры, в том числе с использованием групповых политик, инструмента загрузки и развертывания Office на клиентских компьютерах Office Deployment Tool, средства централизованного управления ИТ-инфраструктурой System Center Configuration Manager и облачного решения для управления конечными точками Intune.

Пользователям домашних ПК, скорее, подойдет способ, предполагающий внесение правок в системный реестр Windows. Для этого предлагается запустить приложение «Командная строка» (cmd.exe) с привилегиями администратора и выполнить инструкцию "reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common\officeupdate /v updatebranch /t REG_SZ /d SemiAnnual". Затем в самом приложении Outlook перейти в меню «Файл»->«Учетная запись Office» и последовательно выбрать пункты «Параметры обновления»->«Обновить» (File->Office Account->Update Options->Update Now). В результате Outlook будет переведен на полугодовой цикл получения обновлений (Semi-Annual Channel).

Как отмечает Tom’s Hardware, баг, видимо, каким-либо образом связан с алгоритмами обработки содержимого полей ввода текста – элемента управления, который, используется для написания и редактирования писем. В таком случае неясно, каким образом ошибки в реализации такого фундаментального для почтового клиента компонента оказались незамеченными при отладке ПО и оставались без внимания со стороны разработчиков на протяжении столь продолжительного времени.

Intel не без греха

Впрочем, наиболее производительные процессоры Intel Core семейства Raptor Lake отличаются нестабильной работой и достижением высоких рабочих температур даже без предварительного разгона. Поэтому, вероятно, в случае с Outlook и Core i9-14900HX итоговый результат является общим «достижением» и Microsoft, и Intel.

Возникновением проблемы, известной как “Vmin Shift”, CPU Intel обязаны дефекту контура тактового дерева схемы производительных вычислительных ядер (IA) процессора (гарантирует синхронное получение тактового сигнала всеми компонентами микросхемы). Эта часть микросхемы, как выяснила Intel, особенно уязвима и быстро и необратимо деградирует под влиянием высоких напряжения и температуры, в результате чего нарушается рабочий цикл процессора.

Во избежание путаницы с вариантами Outlook

Под Outlook Classic (встречается написание “Outlook (classic)”, как правило, подразумевается либо приложение Outlook, входящее в состав «классического» пакета Microsoft Office с «вечной» лицензией (например, Office 2019), либо его аналог, являющийся частью набора программ Microsoft (Office) 365, доступ к которому предоставляется по подписке. Интерфейс и функциональные возможности этих двух вариантов приложений могут существенно отличаться друг от друга.

Microsoft также развивает новый Outlook, который позиционируется в качестве замены двум приложениям, упомянутым выше, которую можно использовать как бесплатно (с рядом ограничений и рекламой), так и по подписке. Новый Outlook является PWA – прогрессивным веб-приложением, то есть является приложением-оберткой, которое отображает содержимое веб-версии почтового клиента (outlook.live.com) через компонент Windows Microsoft Edge WebView2. Однако в последнее время программа начала получать дополнительную офлайн-функциональность.

Переработанным Outlook в Microsoft решили принудительно заменить приложения Windows 10 и 11 «Почта» и «Календарь» еще в 2023 г. Задача была выполнена к концу 2024 г.

На ранних этапах внедрения замены «Почты» и «Календаря» в Windows новинка не снискала большой любви пользователей. Недовольство, в частности, вызывали: проблемы с выводом уведомлений о поступлении новой почты при закрытом окне приложения, наличие рекламы в приложении (при отсутствии подписки Microsoft 365).