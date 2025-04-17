Максут Шадаев, глава Минцифры: Обсуждаем возможность подавать заявления о кибермошенничестве через портал «Госуслуг»

На портале «Госуслуг» может появиться возможность подать заявление о киберпреступлении в правоохранительные органы. Об этом на конференции Data Fusion заявил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Обсудили на конференции также подход государства и бизнеса к хранению и обмену данными — в том числе возможность создания биржи синтетических данных.



Как будут защищать данные

Минцифры РФ будет обсуждать с правоохранительными органами возможность подавать в личном кабинете на портале «Госуслуг» заявление о киберпреступлении. Инициативу включат во второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который внесут в Госдуму осенью 2025 г., сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции Data Fusion 17 апреля.

«Мы, в том числе, будем обсуждать возможность — это надо будет обсуждать с МВД, с правоохранительными органами — подать заявление на конкретный данный вид преступления через "Госуслуги" — для того, чтобы максимально быстро пошла реакция», — отметил министр, добавив, что создание антифрод-платформы для борьбы с кибермошенниками также предполагает бесшовное онлайн-взаимодействие всех участников — правоохранительных органов, банков и операторов связи, цифровых платформ.

Максут Шадаев , Минцифры: К 2026 году никакие данные на «Госуслугах» храниться не будут вообще

Также рассматривается регулирование оборота банковских карт и усиленный контроль за «детскими картами».

«Нужно принять решение, будет ли вводиться ограничение по количеству банковских карт на человека, будет ли явный запрет и ответственность за продажу и передачу банковских карт — все, что мы сейчас с SIM-картами проходим», — объяснил Шадаев.

Пресечь незаконное использование данных о человеке должна и Платформа согласий, показывающая человеку все согласия на обработку ПД, которые он когда-либо дал, и предоставляющая возможность их отозвать.

В то же время представители телеком-операторов приводят примеры, когда ужесточенный контроль за данными о человеке может всерьез ему навредить. Так, на пленарной дискуссии «Рынок данных: вчера, сегодня, завтра» гендиректор «Вымпелком» Сергей Анохин заметил, что «законы о персональных данных, о банковской тайне, о тайне связи очень хорошо защищают данные о человеке, но из-за этого мы иногда теряем человеческую жизнь».

«Сколько времени потребуется, чтобы получить данные о геолокации потерявшегося человека? В некоторых случаях — вообще нельзя. Или за несколько недель, — привел пример Анохин. — Закон ставит данные о человеке важнее его жизни. Насколько это правильно?»

Максут Шадаев в свою очередь возразил, что здесь есть поле для злоупотребления со стороны правоохранительных органов.

«Где здесь граница между человеческой жизнью и открытием доступа ко всем геотрекам всех людей для всех правоохранительных органов без судебного решения?» — задался вопросом министр.

В то же время Максут Шадаев заметил, что у правительства сегодня появились полномочия использовать массивы данных, накопленные бизнесом, для своих целей — и первые кейсы работы с бизнесом здесь уже есть. Так, в 2025 году любой работодатель с согласия соискателя получит возможность проверить данные, указанные в резюме — опыт работы, образование и т. д.

«Это сильно упростит процесс найма и проверки сведений о кандидатах, сделает рынок более открытым и цивилизованным», — отметил министр.

Зачем России биржа данных

В борьбе с кибермошенниками должно помочь и создание в России биржи обмена данными по аналогу с той, что недавно запустили в Китае. Об этом на пленарной дискуссии заявил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ.

«Раньше мы говорили об обезличенных данных или синтетических данных, но мошенник не может быть синтетическим или обезличенным, это характеристика конкретного действия или транзакции, — напомнил Вадим Кулик. — Как нас в этом плане объединить с операторами: у них свой закон о тайне, у нас — свой, плюс закон о персональных данных...»

На пленарной дискуссии обсудили защиту персональных данных

Второе решение, способное компенсировать жесткую регуляторику в области защиты данных — Open API, которые сейчас активно продвигает Центробанк. Сегодня открытые API, отметил Кулик, используют не только внутри банковского сектора, но и в 15 пилотах с маркетплейсами и телеком-операторами.

Как государство сейчас работает с данными

Максут Шадаев согласился с необходимостью создания биржи данных, но предостерег от складирования их всех в какой-то «супербазе».

«Если брать систему госуправления, период первоначального накопления данных государством закончился, базовые процессы оцифрованы, почти все функции, которые исполняют органы власти на федеральном, региональном, местном уровнях уже имеют цифровые следы», — рассказал глава Минцифры, добавив, что теперь в приоритете повышение эффективности использования создаваемых данных и преодоление ведомственной разобщенности.

«Есть соблазн: давайте соберем все в одном месте — но будет сверхугроза безопасности. И мы сейчас решаем этот вопрос обеспечением суперсвязности разных источников данных, чтобы получалось делать сквозные процессы в части оказания услуг и получения интегрированной аналитики, ведения цифровых профилей. Здесь мы пойдем по пути витрин — предлагаем по ключевым источникам создавать витрины, связывать их между собой, чтобы иметь онлайн-доступ к данным, не собирая их в одно место», — поделился планами министр.

Таким образом, государство сейчас строит распределенную систему и уходит от любой агрегации данных, которая связана с колоссальными рисками. К 2026 году никакие данные на «Госуслугах» храниться не будут вообще, анонсировал Шадаев.

«Следующий этап будет посвящен тому, что та руда из данных, которая у нас уже есть, позволит нам глобально поменять подход к аналитике, мы уже многие вещи можем брать из "первички", а значит, делать более качественные прогнозы и менять процессы, — отметил министр.