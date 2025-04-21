Санкции Запада нипочем. Интернет разогнали до скорости, которой больше нет нигде в мире

В Китае появился почти 10-гигабитный доступ в интернет – самый быстрый в мире. Этого добилась компания Huawei под гнетом санкций США в паре с оператором China Unicom. В России предельная скорость проводного интернета в 10 раз меньше, и то она доступна лишь в нескольких городах страны и даже не во всех районах.

Самый быстрый интернет

Китайская компания Huawei вместе с оператором связи China Unicom повысила скорость доступа в интернет почти до 10 Гбит/с, пишет портал MyDrivers. Это первый в мире подобный случай – ни один из существующих провайдеров к моменту выпуска материала не предлагал своим абонентам доступ в Сеть на таких скоростях.

При этом сама по себе скорость 10 Гбит/с не является чем-то новым для человечества. Проводные локальные сети с такой пропускной способностью существуют не один год, а 10-гигабитные роутеры есть в свободной продаже, в том числе и в российской рознице. Пропускная способность беспроводных сетей еще выше – до 47 Гбит/с по Wi-Fi 7.

Однако именно в плане доступа во Всемирную паутину повысить скорость до 10 Гбит/с удалось впервые. Для этого Huawei и China Unicom организовали сеть на основе оптоволокна в районе Сюнъань городского округа Баодин в провинции Хэбэй. Пока это были лишь тесты, но они показали, что можно не только выходить в интернет на скорости свыше 9,8 Гбит/с, но и в течение длительного времени удерживать пинг (задержку) на уровне 3 мс.

Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk / Unsplash России до 10 Гбит пока очень далеко - даже гигабит есть лишь в паре городов страны

Напомним, что Huawei – главная мишень для американских властей в рамках торговой войны, которую Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) развязал в период своего первого срока. Компания находится под гнетом с мая 2019 г., и с течением времени давление на нее усиливается. Однако это не мешает ей проводить эксперименты, которые в будущем могут привести к росту скорости доступа в Сеть по всему миру.

Техническая реализация

Как пишет портал MyDrivers, построенная China Unicom и Huawei сеть базируется на решении 50G PON. Именно за счет него скорость входящего трафика выросла до 9834 Мбит/с, а пинг держался на отметке в 3 мс.

Но важно также обращать внимание еще и на исходящий трафик, который китайские экспериментаторы не смогли ускорить настолько же эффективно, насколько и входящий. Впрочем, он тоже весьма быстрый – 1008 Мбит/с или более 1 гигабита в секунду.

Для сравнения, 1 Гбит/с – это предельная скорость, предоставляемая крупнейшими российскими провайдерами в крупнейших городах страны, и то далеко не во всех. В некоторых случаях операторы не в силах обеспечить и 200 Мбит/с в рамках одного дома – на примере абонентов оператора из состава «большой четверки» в одном подъезде многоквартирного дома может быть оборудование для 200-500 Мбит/с, тогда как жителям другого подъезда за те же деньги этот же оператор предлагает максимум 100 Мбит/с. Сотрудник редакции CNews убедился в этом на собственном опыте.

А нужно ли это

10-гигабитный доступ в интернет означает, что, к примеру, фильм в разрешении 8К скачается приблизительно за одну минуту. В ходе эксперимента кинолента длительностью два часа была скачана за 72 секунды. Однако к моменту выхода материала 8К-контент не был востребован нигде в мире.

В феврале 2025 г. CNews писал, что фильмы и видеоролики в таком высоком разрешении настолько не интересуют потребителей, что производители телевизоров почти перестали выпускать модели с поддержкой 8К. Те, что имеются в рознице, постепенно снимают с продажи.

Современные видеосервисы, включая замедляемый в России YouTube, предоставляют пользователям возможность просмотра 8К-видео. Однако подавляющее большинство авторов роликов выкладывают их максимум в разрешении Ultra HD, также известном как 4К.