Wildberries запустила монетизацию в собственной социальной сети

Wildberries запустила функцию монетизации в недавно созданном контентплейсе Wibes. Она позволит блогерам зарабатывать на продвижении товаров, а продавцам получить новый инструмент для роста продаж.

Монетизация для блогеров, работающих с Wildberries

Объединенная компания Wildberries - Russ (РВБ) объявила о старте партнерской программы для продвижения товаров и монетизации контента в контентплейсе Wibes, который был запущен в тестовой режиме в марте 2025 г.

Об этом глава компании Татьяна Ким (ранее носила фамилию Бакальчук) рассказала на Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ).

Партнерская программа будет работать по модели CPO - комиссия будет взиматься с селлеров только за успешные продажи. Продавцы в своих личных кабинетах смогут выбрать карточки товаров, которые они хотят продвигать в Wibes.

Блогеры, работающие как самозанятые и присоединившиеся к партнерской программе Wibes, увидят доступные для продвижения карточки в личных кабинетах (в витрине предложений).

Инфолюенсеры смогут приобрести любой понравившийся товар, снять обзор на него и выложить короткие видео (до 90 секунд). К обзору автоматически прикрепляется товар с возможностью добавить его в корзину. В ролик, созданном через партнерскую программу, автоматически интегрируется пометка о рекламе.

Покупки будут считаются успешными, если они не были отменены в течение 14 дней. Продавцы будут платить комиссию в размере 10% от суммы товара, оплаченной покупателем. Блогеры будут получать выплаты в размере 5% от суммы проданного товара.

Снижение комиссии за проданные через социальную сеть товары

Также с 21 апреля 2025 г. Wildberries снижает комиссию маркетплейса для российских продавьцов на товары, купленные через приложения и веб-версию контенплейса Wibes. Размер снижения составит до одного процентного пункта. Сниженная комиссия будет действовать для всех категорий товаров, карточки которых доступны для размещения в Wibes и любых моделей поставок.

Как объясняет директор департамента инноваций и развитяи экосистемы РВБ Игорь Коваль, на мировом рынке электронной коммерции доля продаж через платформы социальной коммерции составляет около 20% и продолжает расти. Запущенная акция призвана поддержать продавцов, которые уже работают с Wibes, и стимулировать остальных продавцов попробовать данный канал реализации товаров.

Татьяна Бакальчук называет Wibes своим «вторым ребенком после Wildberriews». По словам предпринимательницы, место на нем найдется любым продавцам: от бабушки, которые печет пирожки или вяжет носки до брендов мирового уровня.

Контентплейс позволяет покупателям выбирать и приобретать товары, просматривать короткие видео (например, обзоры и подборки), контент о новинках и трендах, а также фотографии и кроткие статьи. Wibes интегрирован с Wildberries; товары из видео, которые пользователь добавляет в корзину Wibes, сразу же попадают в корзину в приложении и на сайте Wildberries.

За первый месяц тестирования Wibes число уникальных пользователей продукта достигло 3,7 млн человек, число просмотров - более 45 млн. Ежедневно приложением пользуются около 170 тыс. пользователей, селлеров и кредиторов.

Новые возможности по продвижению товаров на сайте Wildberries

Кроме того, РВБ анонсировала ряд других новинок в области продвижения товаров селлеров на сайте маркетплейса. За это отвечает отдельное подразделение компании - RWB Media. Так, в аукционе Wildberries в течение года будут расширяться возможности продвижения: карточки товаров будут показывать не только в поиске, но и в рекомендательных людей, при этом продавцы смогут гибко выбирать наиболее эффективные места показа для каждого товара.

Дополнительно будет внедряться точечное регулирование ставок - индивидуальная настройка ставок для каждого поискового запроса и автоматическая минусами нерелевантный фраз по заданным параметрам, что позволит точнее управлять кампаниями.

Также в аукционе будет запущено тестирование модели CPC (оплата за клик). Этот интрумент запускается в дополнение к традиционной модели оплаты за показы. Таким образом, продавцы смогут оплачивать только действия покупателей, которые проявили интерес к товару: просмотрели карточку или отложили товар для последующей покупки.

Также RWB Media намерена запустить и развивать личный кабинет для внешних рекламодателей и агентов, внедрить видеобаннеры и HTML5-баннеры, добавить новые возможности таргетингов, расширить аналитику и предложить больше метрик в статистику.