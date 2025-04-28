Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы

Генпрокуратура просит признать экстремистским объединение Виктора Кислого (создателя игры World of Tanks) и владельца компании «Леста Игры» (нынешний издатель игры «Мир танков») Малика Хатажаева. Основанием является сбор средств, организованный Wargaming в пользу Украины. Также Генпрокуратура требует изъять в пользу государства активы «Леста Игры».

Причина претензий к издателю «Мир Танков»

Генеральная прокуратура обратилась с иском в Таганский районным суд Москвы с требованием запретить деятельность объединения, состоящего из владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажаева и собственника компании Wargaming (wargaming.net) Виктора Кислого.

Об этом сообщило агентство «РИА-Новости» за ссылкой на имеющиеся у издания материалы. Кроме того, Генпрокуратура требует взыскать 100% долей в ООО «Леста» в пользу государства, указывая, что ее владельцем являются Кислый и Хатажаев.

По мнению Генпрокуратура, объединение, в которое входят Кислый и Хатажаев, занимается экстремистской деятельностью. В качестве доказательства в иске приводятся статьи с заголовками «Как Wargaming пережил 25 лет - справился с войной на Украине», «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России» и «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом и играх для сбора на реанимобиль». Речь идет о том, что в 2023 г. Wargaming начала сбор средств в поддержку инициативы президента Украины Владимира Зелинского United24.

«Леста Игры» став частью Wargaming, занялась разработкой другой многопоользовательской игры - World of Warship. В 2022 г. Wargaming сообщил о передаче операций в России и Белоруссии компании «Леста Игры». Тогда же было заявлено, что «Леста Студио» более не является аффилированным лицом Wargaming.

Компания Wargaming создана в Белоруссии и поддерживала музей «Линия Сталина» под Минском, где выставлены танки времен Великой Отечественной войны

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила арест на счетах юридических лиц, входящих в группу «Леста Игры»: ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эмженси».

«Леста Игры» пытается обжаловать наложенные таганским районным судом обеспечительные меры, которые привели к блокировке счетов и запрету юридических действий.

Как Wargaming уходила из России и Белоруссии

Компания Wargaming зарегистрирована на Кипре, она была основана белорусом Виктором Кислым. Основным продуктом компании является многопользовательская онлайн-игра World of Tanks.

«Леста Игры» (Lesta Stadio) был основана в Санкт-Петербурге, в 2011 г. она стала частью Wargaming и занялась разработкой другой многопользовательской игры - World of Warship.

В 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Wargaming передала свои операции в России и Белоруссии «Леста Игры». Тогда же было заявлено, что «Леста Студио» более не является аффилированным лицом Wargaming.

Владельцем «Леста Игры» стал Малик Хантажаев, который исторически был основателем компании. «Леста Игры» стала оперировать тремя играми - «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz - на территории России и Белоруссии. Как утверждал Хатажаев, соответствующие торговые марки оформлены на компании группы «Леста Игры», и никаких финансовых взаимоотношений с Wargaming у них нет.

В 2023 г. выручка «Леста Игры» составила 22 млрд руб. В компании работало около 1,8 тыс. человек, в ом числе 860 сотрудников в Санкт-Петербурге и 800 - в Минске. Поскольку исторически «Леста Игры» выполняла функцию производственной структуры для Wargaming, компании после разделения пришлось заняться маркетингом, R&D, северными технологиями, дата-центрами и пр.

В чем разница между Wargaming и «Мир танков»

Пресс-служба «Леста Игры» заявили CNews, что игры компании расположены на российских серверах и базы данных хранятся в России в соответствии с российским законодательством. «Базы игроков "Лесты" и Wargaming - это разные базы, - рассказали в компании. - Именно поэтому мы не можем помочь игрокам, которые зачастую к нам обращаются с просьбой перенести их аккаунт - у нас нет доступа к базам Wargaming, как и у Wargaming нет доступа к нашим базам».

«Наши проекты развиваются по своему roadmap (дорожная карта), у нас свои активности и свои планы, - добавили в компании. - Мы отмечаем 9 мая и 23 февраля и приглашаем к сотрудничеству российских звезд и блогеров - а у Wargaming свои звезды, свои планы, свои праздники. Таким образом, за эти годы в играх уже значительно отличается контент. В нашем "Мире танков", например, есть 11 уровень - у Wargaming его нет. Финансовые взаимоотношения между нашими компаниями прекратились еще в октябре 2022 г. Таким образом, мы никаким способом не можем отвечать за действия Wargaming».