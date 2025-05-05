Блогерство в России стало официальной профессией

Российские блогеры получили собственные ОКВЭД, которые позволяют заниматься распространением информации или рекламы в социальных сетях в качестве основного вида деятельности.



Новый вид деятельности в ОКВЭД

Блогерство в России приравнивается к трудовой деятельности. Официально зарегистрированные в Роскомнадзоре контент-мейкеры с первого мая 2025 г. могут добавить новые ОКВЭД и выбрать в качестве своей основной деятельности распространение информации или рекламы в социальных сетях, сообщил «Коммерсант».

Обороты отрасли будут официально учитываться и прогнозироваться, сказали ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС). Новые ОКВЭД можно добавить через «Госуслуги» или личный кабинет в налоговой.

«Черное» станет «белым»

Нововведение актуально для тех, кто зарабатывает на контенте в соцсетях, размещает рекламу, делает интеграции, ведет какие-то коммерческие проекты, считает президент национальной ассоциации блогеров Ольга Берек.

Freepik Блогерство в России теперь официальная профессия

«Рынок блогосферы в момент своего зарождения был абсолютно черной зоной, потом он стал серой, и мы пришли наконец-то к белой зоне», — сказала Берек. «До сих пор блогерам приходилось выбирать смежные коды вроде "рекламного агентства", "связей с общественностью"», — пояснила она.

В качестве преимуществ официального признания блогерства как профессии Берек отметила то, что повысится доверие к их деятельности, которая становится прозрачнее для налоговых органов, банков и рекламодателей; упростится заключение официальных договоров; появится возможность легально участвовать в господдержке и получать специальные налоговые льготы; облегчится защита авторских прав.

В последнее время законодатели обратили внимание на эту сферу деятельности. С ноября 2024 г. блогеры с аудиторией от 10 тыс. человек обязаны сообщать о себе сведения в Роскомнадзор и на начало апреля 2025 г., по данным зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, которые приводит издание, в ведомство поступило более 214 тыс. заявлений, хотя зарегистрировано было только 134 тыс. из них.

В марте 2025 г. CNews писал, что Госдума рассмотрит закон, согласно которому блогеров будут штрафовать за рекламу в запрещенных соцсетях на сумму от 2,5 до 500 тыс. руб. Такое же наказание законопроект предусматривает за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре. А еще летом 2024 г. депутатская рабочая группа подготовила пакет законопроектов с поправками в закон «Об образовании», призванными запретить блогерам продавать курсы и тренинги без лицензии на оказание образовательных услуг.

На чем зарабатывают блогеры

По данным опроса, проведенного Kokoc Group, результаты которого приводил СNews в апреле 2025 г., основной источник дохода, который выбирают 69% российских блогеров для монетизации, — CPA (оплата за действие, например, покупку или подписку). При этом, в Telegram 45% блогеров получают по этой модели от 50% до 75% всех доходов, а еще у 27,3% CPA составляет до 100% заработка. В TikTok ситуация схожа: 66% инфлюенсеров отметили, что их заработок в этой соцсети складывается из CPA в объеме от 25% до 75%.

На седьмое апреля 2025 г., по данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), реклама у блогеров с аудиторией до 50 тыс. стоит от пяти до 15 тыс. руб. за размещение. Если число подписчиков варьируется от 100 тыс. до 500 тыс., то показатель увеличивается до 30–100 тыс. руб. Крупные блогеры могут заработать до 800 тыс. руб. и выше за публикацию. Начинать монетизироваться можно, как считает Берек, уже достигнув трех-четырех тыс. подписчиков.