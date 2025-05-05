Москвичей пугают проблемами с сотовой связью и интернетом

В Москве начались проблемы с сотовой связью и доступом в интернет. Возможной причиной являются подготовка к проведению Парада Победы и мер для обеспечения безопасности на нем.

Москвичей предупредили о перебоях в интернете

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) разослала жителям Москвы SMS-сообщение с предупреждением об ограничениях доступа в интернет.

Как пишет газета «Коммерсант», это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая.

«Возможные ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», - говорится в сообщении РСЧС. На Парад Победы приглашены лидеры ряда государств: Китая, Сербии, Словакии и др. Ограничения на работу сотовой связи могут накладываться с целью противодействия управления дронами.

Unsplash - Dena Skulskaya В Москве наблюдаются проблемы с сотовой связью и доступом в интернет

В то же время, утром 5 мая жители столицы стали жаловаться на проблемы в работе операторов фиксированной и мобильной связи. Сервис «Сбой.РФ» зафиксировал резкий рост жалоб на работу сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому»).

Кроме того, жалобы поступали на работу виртуальных сотовых операторов «Т-Мобайл» (принадлежит «Т-банку» и работает на сети Т2), «Сбермобайл» (принадлежит Сбербанку и также работает на сети Т2) и «Скартел» (торговая марка Yota, принадлежит «Мегафону»).

Также жалобы поступали на работу основных операторов фиксированной связи - «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) и «Ростелеком». Например, как сообщила жительница центра Москвы, у нее не было доступа в интернет от «Ростелекома» в течение часа.

Позиции сотовых операторов

Пресс-служба «Мегафона» подтвердила, что могли наблюдаться сложности с работой интернета, но сама сеть оператора работает стабильно, а происходящее вызвано «независящими от оператора причинами».

«Вымпелком» также подтвердил агентству «Интерфакс», что в работе мобильной связи в Москве наблюдаются перебои «по независящим от нас причинам». Пресс-служба оператора порекомендовала использовать Wi-Fi для доступа в интернет и технологии VoLTE для голосовых звонков.

«Ростелеком» и «Т2 Мобайл» от комментариев отказались. Пресс-служба Роскомнадзоре в районе 13:00 мск заявили, что «в настоящее время сбоя нет». Минцифры к моменту публикации не ответило на запрос CNews по данному вопросу.

Как в Волгограде наблюдались проблемы с сотовой связью

29 апреля 2025 г., проблемы с мобильной связью происходили в Волгограде. По сообщениям местных СМИ, жители жаловались на работу сотовых операторов. Нестабильная сотовая связь привела к проблемам с безналичными платежами в магазинах и платежами по QR-кодам.

Проблемы в Волгограде совпали с проведением в городе форума «Великое наследие - общее будущее», который посетили Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко.