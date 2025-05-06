ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам

Цифровая платформа для дальнобойщиков «Фура», созданная Филиппом Муравьевым, сыном известного певца Олега Газманов, получила проблемы с налоговой службой: задолженность компании по налогам составляет 21,4 млн руб. Компания при выручке более 3 млрд руб. имеет весьма скромную чистую прибыль - менее 1 млн руб.

У стартапа для дальнобойщиков проблемы с налоговой

ООО «Фрейтер», владелец цифровой платформы для управления грузоперевозками «Фура» (Fura), имело в начале 2025 г. задолженность по налогам и сборам на сумму 21,4 млн руб.

Это следует из данных базы «Контур.Фокус». В «Фуре» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Примечательно, что при довольно высокой выручке размером 3,25 млрд руб. за 2024 г. и 3,6 млрд руб. за 2023 г. «Фрейтер» имеет весьма скромную чистую прибыль: 950 тыс. руб и 2,15 млн руб. соответственно.

© jag_cz / Фотобанк Фотодженика Цифровая платформа для дальнобойщиков «Фура», созданная сыном певца Олега Газманова Филиппом Муравьевым, задолжала по налогам 21,4 млн рублей

В случае с 2024 г. это объясняется высокой величиной процентов к уплате - 113 млн руб. За 2023 г. компанией было уплачено 462 млн руб. В компании работает 122 человека со средней зарплатой 160 тыс. руб.

Чем занимается «Фура»

«Фура» была создана в 2017 г. Первоначально сервис представлял собой онлайн-навигатор для водителей фур с указанием стоянок, станций ДПС, рамок контроля «Платон» и весовых станций.

В 2019 г. сервис занялся экспедицией - соединением грузоотправителей с дальнобойщицами. Комиссия сервиса составляла 10 - 15% за поиск грузоотправителя.

Кому принадлежит «Фура», и кто принадлежит ей

Платформа «Фура» создана Филиппом Муравьевым, сыном известного певица Олега Газманова, чью фамилию раньше носил Муравьев.

В ООО «Фрейтер» Муравьев владеет 51,6% долей, гендиректор компании Артур Жажоян - 38,4%. 10% в компании принадлежат фонду «Клевер Интернет». В одноименном фонде Софья Жукова владеет 89,9%, Мария Золотарева - 10%.

С осени 2024 г. ООО «Фрейтер» также владеет компанией ООО «Национальная транспортная компания» (НТК). До этого НТК принадлежала Trucker Group, которая до той поры принадлежала «Клевер Интернет».

НТК также имеет задолженность по налогам и сборам - 12 млн руб. При выручке за 2024 г. в размере 4,4 млрд руб. компания получила чистый убыток в размере 7,5 млн руб.

Кто инвестировал в «Фуру»

В 2019 г. в «Фуру» инвестировал владелец детских парков «Кидзания» Геворк Саркисян, получивший в компании долю 13,8% взамен инвестиций в размере $1,8 млн. В 2022 г. эта доля перешла к владелице производителя мягкой мебели и матрасов «Армана» Анаит Басенцян, которая затем вышла из проекта.

В 2022 г. журнал Forbes писал о привлечении «Фуры» 600 млн руб. от фонда Fort Ross Ventures и основателя биржи грузоперевозок ATI Святослава Вильде. Возможно, они получили доли в других юридических лицах группы - «Фура», в частности, вышла на рынок США.