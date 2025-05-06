Китай и AliExpress больше не нужны. Российские интернет-магазины нашли неожиданную страну с супердешевой техникой и сверхбыстрой доставкой. Опрос

Российские маркетплейсы в ближайшие дни начнут поставки различной техники из ОАЭ. Там она чаще всего стоит дешевле, чем в России. Обещают минимальные сроки поставки (от шести дней). В теории, это может сказаться на товарообороте российских продавцов. В начале предыдущего десятилетия такой страной был Китай – десятки миллионов россиян покупали технику на AliExpress в стремлении сэкономить.

Арабский iPhone

Россияне в самом скором будущем смогут заказывать технику и прочие товары напрямую из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там она очень часто стоит дешевле, чем в России, то, теоретически, может означать экономию денег при покупке, например, смартфона Apple iPhone.

Прямая доставка из ОАЭ в самом скором будущем появится на Wildberries, одном из трех крупнейших и самых популярных маркетплейсов в России. Сервис должен заработать буквально в считанные дни – до конца мая 2025 г., сообщили CNews представители Wildberries.

Wildberries будет делать основной упор на поставки электроники, в особенности смартфонов. Представитель маркетплейса заявил «Ведомостям», что первые арабские продавцы к настоящему времени уже подключились к сервису.

Три преимущества в одном

Покупка техники в ОАЭ может быть выгодна россиянам по трем причинам. Первая – это более низкие цены в сравнении с официальной российской розницей, вторая – возможность забрать заказ непосредственно из пункта выдачи Wildberries, которые ввиду популярности маркетплейса в стране чаще всего находятся в шаговой доступности. Не придется искать постаматы или стоять в очереди в отделении «Почты России», как в свое время это было актуально для китайского маркетплейса AliExpress.

Сбербанк С учетом таможенных пошлин выгодными покупки в ОАЭ будут далеко не всегда

Третья причина, упомянутая «Ведомостями» – это тот факт, что в ОАЭ техника зачастую появляется раньше, чем в России, а это означает, что ждать заветную новинку придется меньше.

Представители Wildberries также сообщили CNews и про минимальные сроки поставки – от шести дней. Максимальные они указывать не стали, поскольку на них влияет множество факторов – работа таможни, наличие товара на складе и пр. По их словам, Wildberries намерена работать над ускорением логистики из ОАЭ.

Подводные камни

Самый главный недостаток любой доставки из-за рубежа, если не считать потенциально длительного ожидания – это таможенная пошлина. Еще несколько лет назад порог беспошлинного ввоза для физических лиц составлял 1000 евро (92,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 мая 2025 г.), что позволяло россиянам весьма выгодно покупать за рубежом смартфоны, ноутбуки и прочую технику для личного пользования.

Однако по решению властей с 1 апреля 2024 г. в России порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц был сокращен до 200 евро (18,6 тыс. руб.), то есть в пять раз, при максимальном весе посылки до 31 кг. К тому же власти постоянно ищут способы его дальнейшего снижения. До 200 евро можно купить лишь средненький смартфон на Android, а современные ноутбуки с адекватным «железом» в этом ценовом диапазоне и вовсе не представлены.

При превышении порога беспошлинного ввоза размер комиссии составит 15% от суммы товара, но не менее 2 евро (186 руб.) за 1 кг веса для товаров свыше 31 кг.

Из плюсов – россиянам не потребуется самостоятельно возиться с бумажками и погружаться в мир российской бюрократии при заказе товаров из ОАЭ, по крайней мере, на Wildberries.

«Для заказов товаров из-за рубежа Wildberries автоматизировала процесс уплаты таможенных пошлин, этот функционал внедрен непосредственно на платформе. Пользователю не нужно самостоятельно оплачивать таможенные сборы», – сообщили CNews представители Wildberries.

По их словам, если гражданин России закажет в ОАЭ товары более, чем на 200 евро, размер пошлины будет рассчитан автоматически и сразу приплюсован к стоимости заказа.

Потенциальные последствия

Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что появление на российских маркетплейсах продавцов из ОАЭ «скажется на ценообразовании». Такого мнения придерживается, в частности, президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

Впрочем, он полагает, что «потребители перестанут покупать у российских поставщиков». Связывает он это, помимо прочего, с трудностями при возврате товара и в качестве примера приводит присутствие на российских маркетплейсах китайских продавцов. Москаленко подчеркнул, что это почти не отразилось на отечественных предпринимателей.

Ничего нового

У россиян есть гигантский опыт массового заказа всевозможных товаров, в особенности электроники, из-за рубежа, потому что в России все это чаще всего стоит дороже. Однако заказы эти направлялись не в ОАЭ, а в КНР.

В начале предыдущего десятилетия в России был невероятно популярен китайский маркетплейс AliExpress, позволявший покупать, к примеру, смартфоны и планшеты Xiaomi едва ли не вдвое дешевле, нежели в России. А поскольку проблем с мизерным порогом беспошлинного ввоза на тот момент не было, единственным серьезным недостатком этой схемы было длительное ожидание посылки – в среднем заказанный товар ехал до покупателя около месяца.

Отметим также, что покупать технику из ОАЭ россияне могут не только на Wildberries. «Продавать на Ozon могут предприниматели из разных стран, где работают наши логистические партнёры, и ОАЭ в их числе, – сказали CNews представители Ozon. – Тем не менее, фокус нашего трансграничного бизнеса - развитие в Китае и Турции, где живут 99% продавцов Ozon Global и работают наши представительства».



